Seit Wochen leiden die Menschen in Italien unter einer extremen Hitzewelle. Am kommenden Wochenende (2. und 3. Juli 2022) wird erneut vor extremer Hitze gewarnt. Es wurde eine Warnung für 22 Städte ausgegeben, der Ministerpräsident des Landes, Mario Draghi, kündigte die Aktivierung eines Notfallplans an. Hier sind alle Infos zur Hitzewelle in Italien.

Hitze in Italien: Diese Städte sind besonders betroffen

In Italien droht am Wochenende zusätzlich zur anhaltenden Trockenheit eine landesweite Hitzewelle. Das Gesundheitsministerium gab in seiner Vorhersage die höchste Hitzewarnstufe für 22 italienische Städte aus. Die 22 Städte sind:

Ancona,

Bari,

Bologna,

Bolzano,

Brescia,

Cagliari,

Campobasso,

Catania,

Civitavecchia,

Florenz,

Frosinone,

Latina,

Messina,

Neapel,

Palermo,

Perugia,

Pescara,

Reggio Calabria,

Rieti,

Rom,

Trieste

Viterbo

In diesen Regionen werden Temperaturen von 40 Grad erwartet.

Hitzewelle in Italien 2022: Wie sollte man sich verhalten?

Die Experten warnen vor negativen Auswirkungen auf die Gesundheit durch die Hitze. Sie raten etwa, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr nicht in die Sonne zu gehen und verkehrsreiche Orte zu meiden.

Unterdessen spitzt sich die Dürre-Situation am längsten Fluss Italiens, dem Po, weiter zu. Ministerpräsident Mario Draghi kündigte Maßnahmen wegen der Trockenheit an. Von Montag (4. Juli) an werde sich die Regierung um Notfallpläne in den betroffenen Landesteilen kümmern. Dies fordern die Regionen vor allem im Norden schon seit Wochen. Draghi wies auch auf strukturelle Probleme hin: So seien die Wasserspeicherbecken und die Leitungen des Landes teils in so einem maroden Zustand, dass darin 30 Prozent des Wassers verloren gehe.

