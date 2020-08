Urlaub zu Hause geplant? Weil in diesem Jahr die Ostsee-Strände von Urlaubern aus ganz Deutschland beschlagnahmt werden, sollte man wissen, wann die anderen Bundesländer frei haben . So wisst ihr, wann ihr eine Chance auf euren heimischen Strand habt. Wann ihr und Schüler aus eurem Bundesland frei haben, erfahrt ihr in diesem Artikel - samt Feiertagen, Ferien, Gedenk- und Brückentagen.