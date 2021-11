Es dauert es nicht mehr lange bis Weihnachten wieder vor der Tür steht. Die ersten Supermärkte bieten allmählich die erste Weihnachtsschokolade zum Verkauf an und die ein oder andere Weihnachts-Deko ist auch schon an Fenstern zu entdecken…

Es ist eine Zeit, in der Weihnachtsfilme noch lieber geschaut werden als sonst und in der Weihnachtsgrüße per Whatsapp eine immer größere Bedeutung bekommen. Was ist aufgrund von Corona an den Feiertagen erlaubt? Wieso feiern wir Weihnachten eigentlich? Wir haben für euch sämtliche Infos in dieser Übersicht zusammengefasst.

Bedeutung und Feierlichkeiten an Heiligabend am 24. Dezember

Christen finden sich an Heiligabend zusammen, um die bevorstehende Geburt von Jesus Christus zu feiern. Viele Menschen ohne christliche Glauben begehen den Heiligabend ebenfalls, allerdings zelebrieren sie diesen Abend hauptsächlich mit der Bescherung und einem Weihnachtsessen.

Die Katholiken feiern an Heiligabend zwei Messen. Eine Vorabendmesse am 24. Dezember und die Christmette um Mitternacht auf den 25. Dezember. Die evangelische Kirche feiert einen abendlichen Gottesdienst, das Christvesper, und einen nächtlichen Gottesdienst, die Christnacht. Dazu kommen natürlich noch die Krippenspiele, die besonders beliebt sind.

1. Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember

Am 25. Dezember wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert, der in dieser Nacht in Bethlehem geboren wurde. In vielen anderen Ländern der Welt wird die Bescherung deshalb am 1. Weihnachtsfeiertag gemacht. Dieser Tag ist fast überall auf der Welt ein Feiertag und ein arbeitsfreier Tag.

2. Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember

An diesem Tag wird weniger der Geburt Christi gedacht, sondern vielmehr der Menschwerdung Gottes und seiner Ankunft auf Erden. Die Katholiken gedenken außerdem dem heiligen Stephanus, der als erster Märtyrer wegen seines Glaubens an Jesus getötet wurde. Dieser Tag ist in Deutschland ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag, während die Menschen in vielen anderen Ländern nicht frei haben.

Weihnachten 2021 und Corona: Was ist erlaubt?

Im vergangenen Jahr war eine große Feier mit der ganzen Familie und vielleicht noch ein paar Freunden nicht möglich. Doch wie sieht es aufgrund der aktuellen Corona-Lage für Weihnachten 2021 aus?

Die Corona-Zahlen steigen und steigen. In ganz Deutschland werden die Intensivstationen mit ungeimpften Covid-Patienten immer voller. Und das ausgerechnet wenige Wochen vor dem für viele Deutsche schönsten Fest. Kommen wieder schärfere Regeln? Droht erneut über das Fest ein Lockdown?

Fakt ist: Die derzeitigen Maßnahmen reichen nicht aus um die Verbreitung des Corona-Virus zu stoppen. Die Ampel-Parteien haben sich auch bereits auf neue Corona-Regeln für den Winter geeinigt. Dass so ähnlich harte Corona-Regeln drohen wie an Weihnachten 2020, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Bis jetzt wurde sich auf die Rückkehr von kostenlosen Corona-Tests und die Einführung der 3G-Pflicht am Arbeitsplatz geeinigt.

Dieses Jahr dürfen wir uns in Deutschland auch wieder über Weihnachtsmärkte freuen. Folgende Regelungen gilt es dabei zu beachten:

Im Rahmen von Weihnachtsmärkten sind der Verkauf von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr und weitere Angebote, die zum Verweilen einladen erlaubt. In der Basis- und Warnstufe gilt 3G. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hierbei für nicht geimpfte oder genesene Personen ausreichend. In der Alarmstufe gilt 2G mit den entsprechenden Ausnahmen.

Für den Besuch von Verkaufsständen, die ausschließlich Waren und Lebensmittel anbieten, die nicht zum sofortigen Verzehr gedacht sind, ist ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis nicht erforderlich.

Der Veranstalter hat die Gesamtverantwortung für die Organisation zu übernehmen. Im Falle von 3G bzw. 2G muss er ein Hygienekonzept erstellen und die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher erfassen.

Weihnachtsgrüße per Whatsapp verschicken

An Weihnachten schicken viele ihren Liebsten Grüße und Wünsche für Weihnachten per Nachricht. Wer nicht auf die klassische Weihnachtskarte setzt, kann Sprüche, Videos und GIFs per Whatsapp versenden. Wir haben euch die kreativsten Grüße in folgendem Artikel zusammengefasst:

Die besten Weihnachtsfilme zum Fest

Vor Weihnachten sind sie der absolute Garant, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. An Weihnachten selbst machen sie die Zeit mit der Familie noch gemütlicher bei einer heißen Tasse Tee und Plätzchen vor dem Fernseher oder dem Laptop. Wir haben euch die besten Weihnachtsfilme im TV, auf Netflix und Amazon Prime zusammengefasst.

„Kevin allein zu Haus“ und Co. – Weihnachtsfilme im TV 2021

Die schönsten Weihnachtsfilme für Kinder

Die besten Weihnachtsfilme auf Netflix

Klassische und neue Weihnachtsfilme auf Amazon Prime

Öffnungszeiten an Weihnachten 2021

Heiligabend ist tatsächlich kein gesetzlicher Feiertag. Meistens haben Läden an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet. Meist findet man vor Ort genaue Öffnungszeiten für die Feiertage.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen sind die Geschäfte geschlossen, da es sich um gesetzliche, bundesweite Feiertage handelt. Lediglich Tankstellen und Kioske an Bahnhöfen haben geöffnet.

Weiße Weihnachten sind in Deutschland eher selten

Meteorologen sprechen von weißen Weihnachten, wenn an allen Festtagen morgens um 7 Uhr mindestens ein Zentimeter Schnee liegt. Doch das passiert in Deutschland nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,5 Prozent und kommt etwa alle acht Jahre vor. Trotzdem kann man sagen, dass Weihnachten einfach ungünstig liegt. Erst am 21. Dezember ist astronomischer Winteranfang. Außerdem fällt in der Zeit von Weihnachten bis Silvester das Weihnachts-Tauwetter. Dieses milde Wetter folgt meist auf einen Wintereinbruch mit Eis und Schnee im Dezember. Aber natürlich kommt es dabei auch auf den Standpunkt an. Die Zugspitze ist der einzige Ort in Deutschland, an dem es jedes Jahr weiße Weihnachten gibt.