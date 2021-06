Der Reformationstag ist jedes Jahr am 31. Oktober, den viele nur noch mit Halloween in Verbindung bringen. 2021 fällt der Tag auf einen Sonntag. Dieser Tag ist in einigen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag, aber es haben lange nicht alle Menschen in Deutschland frei.

Wo ist der Reformationstag ein Feiertag? Haben Geschäfte offen? Und was ist der Reformationstag überhaupt? Wir haben euch die Bundesländer, Geschichte und Bedeutung im Überblick.

Wo ist der Reformationstag ein Feiertag?

Der Reformationstag ist in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Dieses Jahr fällt der 31. Oktober auf einen Sonntag, also können sich dort nur manche über einen arbeitsfreien Tag freuen.

Das sind die Bundesländer, die am Reformationstag offiziell frei haben:

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Hessen und Co.: Wo ist der Reformationstag kein Feiertag?

In sieben Bundesländern ist der Reformationstag ein normaler Tag wie jeder andere. In diesen Bundesländern haben die Menschen nicht frei:

Bayern

Baden-Württemberg

Berlin

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

In unseren Nachbarsländern Österreich und der Schweiz ist der Reformationstag übrigens auch kein gesetzlicher Feiertag.

Haben Geschäfte am Reformationstag geöffnet?

In den oben genannten Bundesländern müssen die Bewohner damit rechnen, dass Geschäfte geschlossen bleiben. Da dies im Fall eines gesetzlichen Feiertags üblich ist.

Ob der lokale Bäcker geöffnet hat, hängt aber etwa von regionalen Bestimmungen ab.

Haben Geschäfte in Berlin, Baden-Württemberg und Co. offen?

Da in den restlichen sieben Bundesländern wie Berlin, Baden-Württemberg oder Bayern kein Feiertag ist, haben die Geschäfte, Restaurants und Cafés wie gewohnt offen.

Seit wann ist der Reformationstag ein Feiertag?

Es gab ein Jahr, in dem alle 16 Bundesländer den Reformationstag als gesetzlichen Feiertag zelebrierten. 2017 jährte er sich zum 500. Mal. Darum war der Tag in diesem Jahr in ganz Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Seitdem gilt das aber nur noch für die erwähnten neun Bundesländer.

Martin Luther – Geschichte und Bedeutung des Reformationstags

Der Reformationstag erinnert an die Reformation der Kirche durch Martin Luther. Dieser war ein Augustinermönch und Theologieprofessor und wurde in Eisleben im 15. Jahrhundert geboren. In den Jahren nach seiner Romreise rief er die Leute dazu auf, den Glauben zu überdenken. Seine Auffassung war, dass der Mensch nur durch die Güte Gottes in den Himmel kommt. Daher schlug er vor, die bestehende katholische Kirche zu ändern.

Besonders bekannt ist der „Wittenberger Thesenanschlag“ am 31. Oktober 1517. An diesem Tag veröffentlichte Martin Luther erstmals seine 95 Thesen. Nach seiner Ansicht war eine Erlösung von der Sünde durch einen Ablass in Form einer Geldzahlung nicht möglich. Denn die Erlösung aller Sünden war schon durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz geschehen. Die mittelalterliche Kirche unter der Führung des Papstes verweigerte sich seiner Reform. So kam es zur Abspaltung von der katholischen Kirche und zur Entstehung der evangelischen Kirche.

Halloween in Corona-Zeiten

Der 31. Oktober wird bei vielen, vor allem den jüngeren Menschen nur noch mit Halloween in Verbindung gebracht. Doch warum feiern wir diesen schaurig-schönen Abend überhaupt? Und wie sieht Halloween mit Corona aus?

Allerheiligen am 1. November

Allerheiligen ist am 1. November. Jedes Jahr gedenken Menschen einen Tag nach dem Reformationstag den Heiligen der Kirche. Dieser Tag zählt zu den katholischen Feiertagen der Hochfeste. Doch auch Allerheiligen ist nicht in allen Bundesländern ein offizieller Feiertag

Ist Allerseelen ein Feiertag?

Einen Tag nach Allerheiligen ist Allerseelen. Am 2. November ist der Gedenktag an die Verstorbenen. Ist Allerseelen ein gesetzlicher Feiertag?