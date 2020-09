Am 31. Oktober 2020 ist Halloween. An diesem Tag gehen Kinder in gruseligen Kostümen auf die Straße. Als Geist, Hexe oder Pirat bitten sie ihre Nachbarn mit dem Spruch: „Süßes, sonst gibt’s Saures“ um Süßigkeiten. Viele glauben, dass der Ursprung des Festes aus den USA kommt, stimmt das wirklich? Wir haben für euch alles über Halloween zusammengefasst.

Ist Halloween ein gesetzlicher Feiertag?

Nein, bei Halloween handelt es sich um keinen gesetzlichen Feiertag. In keinem der 16 Bundesländer von Deutschland wird Halloween als gesetzlicher Feiertag betitelt.

Auf den 31.10.2020 fällt auch der Reformationstag. Dabei handelt es sich um einen Feiertag in folgenden Bundesländern oder Städten:

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Bremen

Hamburg

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Diese Länder haben am 31.10.20 also frei.

Bedeutung von Halloween

Halloween wird am Abend vor dem 1. November gefeiert – dem Tag der Allerheiligen. Es leitet sich aus der englischen Übersetzung von „All Hallow’s Eve“ – dem Abend vor dem Allerheiligen – ab. Allerheiligen selbst ist ein katholisches Fest, aber Halloween findet seinen Ursprung in der keltischen Geschichte.

Bei dem keltischen Samhain-Fest – welches ebenfalls am 1.11.2020 gefeiert wird – gedenken die Kelten den Toten. Ihr Glaube bestand darin, dass sich in dieser Nacht die Welt der Lebenden und der Toten am nächsten stehen würden. Manche behaupteten sogar, dass die Toten in dieser Nacht in der Lage dazu waren, die Lebenden gewaltvoll auf ihre Seite des Todes ziehen zu können. Aus diesem Gedankengang enstanden zahlreiche Gruselgeschichten über Geister, Untote und wandelnde Seelen. Um den Griffen der Toten zu entgehen, verkleideten sich die Lebenden deshalb als Tote.

Halloween - Bräuche und Traditionen

Kinder verkleiden sich an Halloween und ziehen durch die Nachbarschaft. Es heißt: „ Trick or Treat“ oder auf deutsch „ Süßes sonst gibt’s Saures“. Wer den Kindern also keine Süßigkeiten gibt – muss mit einem Streich rechnen. Die Erwachsenen kostümieren sich meist auch, gehen aber lieber auf schaurig schöne Halloween Partys.

Halloween & Heidi Klum

Wer sich nicht selbst verkleidet und nicht um die Häuser ziehen möchte, kann sich auch die tollen Kostüme im Internet ansehen. Besonders einfallsreich sind jedes Jahr die Kostüme von Heidi Klum.