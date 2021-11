In Deutschland wird der Martinstag ganz unterschiedlich gefeiert. Einige Bräuche aber haben eine lange Tradition. Dieses Jahr 2021 wird das Fest, trotz Corona, an vielen Orten gefeiert. Unter den gängigen Hygiene-Maßnahmen erlauben viele Bundesländer sogar klassische Martins- und Laternenumzüge. Die Kinder und ihre Eltern dürfen also schon mal die Laternen auspacken und die Lieder üben.

Die Geschichte des Sankt Martin ist heutzutage immer noch von Bedeutung, denn sie lehrt seit jeher das Teilen. Die Traditionen rund um Martinsgans, Martinssingen und die Umzüge – wir beantworten alle Fragen rund um das Thema St. Martin am 11.11.2021.

Wann ist Martinstag 2021?

Der Martinstag 2021 oder auch Sankt Martin wird immer am 11. November gefeiert und fällt dieses Jahr auf einen Donnerstag. Dieses Datum ist fix und beruht auf dem Todestag des heiligen St. Martins.

Ist der Martinstag am 11.11. ein Feiertag?

Leider nein. Auch wenn dieser Tag eine besondere Bedeutung hat und kirchlich gefeiert wird, ist der Martinstag kein gesetzlicher Feiertag.

St. Martin – Bedeutung: Die Geschichte des heiligen Sankt Martin

Martin wurde 316 geboren und war ein römischer Soldat. An einem kalten Wintertag ritt er der Legende nach an einem frierenden Bettler vorbei. Aus Mitleid teilte er seinen Mantel mit dem Schwert und schenkte dem Bettler eine Hälfte.

In der Nacht offenbarte sich der Bettler in Martins Traum als Jesus Christus. Später wurde Martin Bischof von Tours und starb am 11. November 397. Nach seinem Tode wurde er für seine Hilfe heilig gesprochen und an seinem Todestag wird ihm gedacht. Außerdem ist Sankt Martin der Schutzpatron diverser Berufsgruppen, darunter Schneider, Weber und Winzer.

Martinstag 2021: Aktuelle Corona-Regeln zum Laternenumzug

Aufgrund von Corona musste der Martinstag letztes Jahr ausfallen. Martinsumzüge und Laternenumzüge sind in diesem Jahr in den meisten Bundesländern aber wieder möglich.

Da die Umzüge im Freien stattfinden, werden sie weitestgehend als wenig bedenklich angesehen. Trotzdem sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen einzuhalten: Je nach Bundesland und Veranstalter sind Abstandsregeln, Maskenpflicht oder 3G-Verordnungen, wo der Abstand nicht gewährleistet werden kann, vorgesehen.

Genauere Infos zu den Regelungen in einigen Bundesländern findet ihr hier:

Martinsgans und Umzug: Wie wird der Martintag gefeiert?

Martinsgans

Die Legende besagt, dass der heilige Martin als er zum Bischof gewählt werden sollte, sich in einem Gänsestall versteckte. Doch die Gänse verrieten ihn mit ihrem lauten Geschnatter. So wurde er schlussendlich doch noch Bischof. Andere Versionen berichten von Gänsen, die mit ihrem Geschnatter die Predigt störten und im Anschluss gebraten wurden. Einen gesicherten historischen Ursprung gibt es nicht.

Sankt-Martins-Umzug

In Deutschland und anderen europäischen Ländern sind Umzüge Tradition. Die Kinder tragen Laternen und die Menschen singen. Meistens wird der Umzug von einem Reiter mit einem roten Umhang begleitet, der an den heiligen Martin erinnern soll. Zum Abschluss gibt es ein großes Martinsfeuer oder auch Freudenfeuer.

Martinssingen

Nach dem Martinsumzug wird vielerorts noch das Martinssingen praktiziert. Kinder laufen dann, ähnlich wie wir es von Halloween kennen, mit ihren Laternen von Haus zu Haus und erbitten mit ihren Liedern Gaben in Form von Süßigkeiten oder Gebäck.

Laternenumzug 2021: Laternen basteln und Laternenumzug

„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir...“ Die Zeilen dieses Liedes sind für die meisten Kinder fest mit dem Martinstag und dem Laternenumzug verbunden. Was hat es damit auf sich?

Zum einen werden die Laternenumzüge damit begründet, dass das Licht im Tagesevangelium des Martinstags eine besonders wichtige Rolle spielt. Zum anderen geht der Brauch auf die Lichtprozessionen zurück, die am Abend vor Feiertagen abgehalten wurden. So wurden aus Fackeln schließlich Laternen. Heutzutage wird meist im Kindergarten oder der Schule fleißig gebastelt und anschließend gemeinsam am Abend des Martinstags gesungen und spaziert.

Laternenlieder zum Singen: Lied für St. Martin mit Text

Das Singen der traditionellen Martinslieder gehört zum Martinstag dazu. Dabei erhalten Kinder für ihren Gesang mit den Martinslaternen Geschenke. Daher findet ihr hier eine Auswahl der beliebtesten Martinslieder mit Liedtexten:

Unterschied Martinssingen und Martini-Singen

Viele Menschen verwechseln das Martinssingen am Martinstag mit dem Martini-Singen. Was ist der Unterschied?

In protestantischen Gegenden, wie etwa Ostfriesland, erinnert man mit dem Martini-Singen nicht an Sankt Martin sondern an Martin Luther und dessen Geburtstag. Denn Luther wurde am 10. November geboren und einen Tag später, am 11. November, getauft. Da seine Taufe auf den Namenstag des St. Martins fiel, wurde er nach ihm benannt. Wenn also vom Martinitag bzw. dem Martini-Singen die Rede ist, ist die Taufe von Martin Luther gemeint. Am Martinstag oder St. Martin gedenkt man dagegen dem Todestag des heiligen Martins.

Martinstag: Kreuzworträtsel Lösung

Im Zusammenhang mit dem Martinstag wird auch häufig die Lösung für ein Kreuzworträtsel gesucht. Auf die Frage „Martinstag“ gibt es laut verschiedener Internet-Seiten, die sich auf Antworten in Rätseln spezialisieren, eine Löung mit sieben Buchstaben – „MARTINI“.

„Sendung mit der Maus“ erklärt Sankt Martin

Wie so oft gibt es auch von der „Sendung mit der Maus“ diverse Videos, die das Thema Sankt Martin behandeln und für Kinder verständlich aufbereiten.