Die Corona-Zahlen gehen in Deutschland zurück

Der Tourismus in Deutschland und Europa ist zum Teil wieder möglich.

Städtereise, Strandurlaub in Europa, Campen oder Freizeitpark und Zoo: Welche Regeln gelten für den Pfingsturlaub?

Deutschland hat die dritte Corona-Welle wohl überstanden. Durch den Impf-Fortschritt und die Bundes-Notbremse sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen zurückgegangen. Schulen und Kindergärten sind zum Teil bereits wieder geöffnet. Doch was bedeutet der Rückgang der Zahlen für den Urlaub an Pfingsten? In unserem Überblick erfahrt ihr, was wo erlaubt ist und welche Regelungen gelten.

Urlaub an Pfingsten 2021: Wo ist eine Auszeit in Deutschland möglich?

Zum Kurzurlaub über Pfingsten an die Küste - in einem Bundesland ist das möglich, im anderen nebenan dagegen noch nicht. Die Hotelbranche macht Druck. Das ist in Deutschland aktuell möglich. Die Regeln im Überblick:

Tourismus an Pfingsten: Gut die Hälfte der Kreise in Bayern erfüllt Bedingungen

In weiten Teilen Bayerns kann der Tourismus pünktlich zu den Pfingstferien starten. Durch eine kurzfristige Lockerung bekommen einige Kreise einen Tag mehr Zeit.

Am 18.05.lagen nach Zahlen des Robert Koch-Instituts bereits mehr als 50 mindestens den fünften Tag bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 (Stand 10.15 Uhr). Dies gilt als Voraussetzung dafür, dass die Landkreise und Städte beim Gesundheitsministerium die Zustimmung zu Öffnungen beantragen können.

Ab Freitag, 21.05., können Kreise mit stabilen Inzidenzwerten unter 100 wieder touristische Angebote erlauben.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte, es gebe deutlich über 50 Landkreise und Städte, die die Bedingungen für die Öffnungen erfüllten. Es sei „höchste Zeit“ gewesen, diese jetzt umzusetzen. Man könne mit Optimismus in die Pfingstferien gehen.

Wieder erlaubt werden können unter anderem Übernachtungen in Hotels, Jugendherbergen und auf Campingplätzen. Zu den Bedingungen gehören dabei negative Corona-Tests bei Anreise und regelmäßige weitere Tests während des Aufenthalts. Auch Seilbahnen dürfen wieder fahren und der Ausflugsverkehr in der Fluss- und Seenschifffahrt, touristische Bahn- und Busreisen sowie Führungen im Freien wieder aufgenommen werden.

Übernachten, Gastronomie, Ausflugsschiffe in Schleswig Holstein: Diese Corona-Regeln gelten

Wenige Tage vor Pfingsten öffnet sich Schleswig-Holstein unter Auflagen für Touristen. Lokale dürfen ihre Innenbereiche wieder öffnen, Ausflugsschiffe wieder Gäste an Bord nehmen.

Bisher waren touristische Übernachtungen nur in vier Modellregionen von Schleswig-Holstein möglich. Für die Öffnungen müssen Touristen Hygieneauflagen erfüllen wie das Tragen von Schutzmasken in bestimmten Situationen sowie negative Corona-Tests vor der Anreise und dann alle drei Tage. Beim Besuch von Lokalen ist ein negatives Testergebnis oder der Nachweis des Impfschutzes nötig.

Städtetrip nach Hamburg am Pfingstwochenende möglich?

Hamburg will die Außengastronomie zu Pfingsten wieder öffnen. „Die Stadt habe eine „außergewöhnlich stabile Lage“ bekommen, so Bürgermeister Peter Tschentscher. Man könne einen Sommer erleben, der mindestens so sei wie 2020, und innerhalb Deutschlands reisen, fügte Tschentscher hinzu. Er mahnte aber auch: „Das sollten wir nicht riskieren, indem wir zu unvorsichtig werden.“

Corona Pfingsturlaub: Darf ich eine Städtereise nach Berlin machen?

In Berlin gibt es am dem 19.05. erste Lockerungen. An Pfingsten sollen die Gaststätten öffnen.

Vom nächsten Mittwoch an sind in Berlin Konzerte unter freiem Himmel erlaubt, ab Freitag vor Pfingsten dürfen die Außenbereiche der Gaststätten öffnen. Pizza oder Berliner Weiße auf der Außenterrasse sind wieder erlaubt - allerdings nur für Gäste mit negativem Testergebnis, Genesene oder Menschen mit vollständigem Impfschutz.

Das Brandenburger Tor in Berlin ist bei Touristen beliebt.

Zu Übernachtungsmöglichkeiten in den Berliner Hotels hat der Senat noch keine positive Entscheidung getroffen. Aus Sicht des Regierenden Bürgermeisters ist der Zeitpunkt für diesen Schritt noch nicht gekommen. Eine Chance dafür sehe er ab Mitte Juni, sagte Müller nach der Senatssitzung am Dienstag.

Kinos, Theater, Opern- und Konzerthäuser und andere Kulturveranstaltungsstätten dürfen für Veranstaltungen im Freien wieder öffnen. Dabei gilt eine Obergrenze von 250 Personen. Verpflichtend sind fest zugewiesene Sitzplätze. Der Mindestabstand von 1,50 Metern darf unterschritten werden, wenn alle Anwesenden negativ getestet sind oder Maskenpflicht auch am Sitzplatz gilt.

Touristische Angebote im Freien sollen in Berlin grundsätzlich wieder möglich sein. Das gilt zum Beispiel für Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge mit Negativtest und vorheriger Terminbuchung für einen festen Zeitraum.

Berlins Schwimmbäder starten am Freitag vor Pfingsten in die Sommersaison. Badegäste müssen für ihren Besuch ein Zeitfenster buchen und einen negativen Coronatest nachweisen. Die Strand- und Freibäder dürfen laut Senat erst nach vorheriger Genehmigung des zuständigen Gesundheitsamtes öffnen.

Pfingstferien 2021: Reisen nach Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern - Das sind die Regeln

Niedersachsen hat den Tourismus zunächst nur für Einwohner des Bundeslandes geöffnet. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gehen einen vorsichtigeren Weg als das benachbarte Schleswig-Holstein hat den Tourismus zunächst nur für Einwohner des Bundeslandes geöffnet. In Mecklenburg-Vorpommern darf die Gastronomie von Pfingstsonntag an wieder öffnen - außen und innen. Tourismus in dem Bundesland wird am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern möglich sein.

Camping und Ferienwohnungen in Brandenburg an Pfingsten: Die Corona-Regeln

Campingplatzbetreiber sehen mit gemischten Gefühlen auf die Öffnung für Touristen zu Pfingsten. So müsse die Innengastronomie geschlossen bleiben.

Aufgrund der verfügten Lockerungen der Landesregierung ist ab Freitag vor Pfingsten für zwei Haushalte das Übernachten in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, auf Campingplätzen und auf Charterbooten mit eigenen Sanitäranlagen erlaubt, wenn die Zahl neuer Corona-Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche stabil unter 100 liegt sowie ein Hygienekonzept und Negativtests vorliegen. Hotels und Pensionen können noch nicht öffnen - gleiches gilt für Bäder, Thermen und Freibäder.

Auch in vielen beliebten Camping-Zielen in Europa gibt es bereits Öffnungen. Hier ist der aktuelle Stand für verschiedene beliebte Reiseziele zusammengefasst:

Wandern und Radtouren am Bodensee, im Schwarzwald, Allgäu am Pfingstwochenende

In vielen Urlaubsregionen in Baden-Württemberg sehnt man sich nach Öffnungen, um Urlauber und Tagesausflügler begrüßen zu können. Hier ist der aktuelle Stand für verschiedene Regionen zusammengefasst:

Vom Urlaub im europäischen Ausland über Pfingsten 2021 wird vom RKI und der Bundesregierung aktuell abgeraten. Viele beliebte Urlaubsziele gelten als Risikogebiete und sind mit Corona-Tests und Quarantäne-Regeln verbunden.

Europa-Park, Phantasialand, Heidepark, Tripsdrill & Co. - Diese Regeln gelten für Freizeitparks an Pfingsten

Die Freizeitparks in Deutschland sind in der Corona-Pandemie verwaist. Vor allem die Parks sorgen sich um ihr Saisongeschäft. Die Vorbereitungen für Öffnungen laufen. Das sind die Regelungen für die Freizeitparks in Deutschland.

Wilhelma, Hellabrunn, Hagenbeck, Zoo Berlin und Zoo Augsburg – So läuft der Zoobesuch

Die Tierparks der Wilhelma Stuttgart, Hellabrunn München, Hagenbeck in Hamburg sowie die Zoos in Berlin und Augsburg sind alle geöffnet, allerdings mit Einschränkungen. Für den Tierpark-Besuch benötigt man ein ausgefülltes Kontaktformular, einen negativen Coronatest (PCR mit einer Gültigkeit von 48 Stunden oder Schnelltest mit einer Gültigkeit von 12 Stunden) sowie ein online gebuchtes Tagesticket aus dem jeweiligen Onlineshop. Doppelt geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Corona-Test, müssen aber einen entsprechenden Nachweis bei sich führen.

Die Wilhelma in Stuttgart hat seit dem 28. April 2021 wieder geöffnet. Durch die aktuelle Rechtslage dürfen Zoos und Botanische Gärten ihre Außenbereiche für Gäste öffnen, die einen aktuellen und negativen Corona-Schnelltest vorlegen.

Inzidenz unter 100 – keine Testpflicht in Hellabrunn

Aufgrund des stabilen Inzidenzwertes unter 100 für München entfällt für den Tierparkbesuch aktuelldie Testpflicht oder der Nachweis über die erhaltene Impfung. Im Zoo selbst finden keine öffentlichen Fütterungen statt und zahlreiche Teilbereiche sind geschlossen, zum Beispiel die Tierhäuser und die Gastronomie.

Pfingsten 2021: Wohin darf ich fliegen?

Corona lässt den Flugverkehr seit über einem Jahr einbrechen. Mit den neuen Freiheiten durch das Impfen werden die Flughäfen aber zuversichtlicher.

Wohin darf man vom Flughafen Stuttgart fliegen?

Ein Sprecher des Flughafen Stuttgart verwies auf die zunehmenden Impfungen und die sinkenden Inzidenzwerte. „Wir sehen, dass der erwartete Nachholbedarf beim Reisen sich jetzt langsam auf das Buchungsverhalten auswirkt.“ Es flögen wieder mehr Menschen ab, als ankämen. „Das ist ein Indiz dafür, dass das Reisegeschehen wieder anzieht. Wir erwarten über die Sommermonate einen leichten Aufschwung.“

Flughafen Stuttgart: Palma de Mallorca, Hamburg, Berlin und das Drehkreuz Amsterdam

Zum Start der Pfingstferien am kommenden Freitag werden an dem Regionalairport gut 80 Flugbewegungen erwartet. In den vergangenen Jahren hatte es an solch verkehrsstarken Tagen bis zu 400 Starts und Landungen gegeben. Die beliebtesten Ziele zu Pfingsten seien Palma de Mallorca, Hamburg, Berlin und das Drehkreuz Amsterdam.

Kreta, Rhodos, Kos und Korfu sind beliebte Ziele

„Gut gebucht sind auch Flüge auf die griechischen Inseln, wie Kreta, Rhodos, Kos oder Korfu, die jetzt wieder neu ins Streckennetz gekommen sind“, sagte der Sprecher weiter.

Strandurlaub an Pfingsten 21: Wo ist ein Badeurlaub möglich?

In welchen Ländern in Europa darf man bereits wieder Strandurlaub machen? Die Regelungen sind unterschiedlich.

In vielen Urlaubsregionen in Europa gibt es bereits Öffnungen. Hier ist der aktuelle Stand für verschiedene beliebte Reiseziele zusammengefasst:

Corona-Impfung Deutschland: So ist der aktuelle Impfstand

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland haben mindestens eine Corona-Impfung erhalten, gut 9 Millionen haben den vollen Impfschutz.