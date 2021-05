Video Tourismusbeauftragter glaubt an Sommerurlaub in Europa Mehr zum Video

Die Corona-Zahlen in Kroatien sind sehr hoch.

Einreise und Urlaub sind aber dennoch möglich

Welche Einreisebstimmungen gelten und wie läuft die Rückreise aus Kroatien nach Deutschland?

Kroatien gehört zu einem der beliebtesten Urlaubsländer in Europa. Camping, Strandurlaub oder entspannte Zeit in einem Ferienhaus mit Freunden sind allerdings aktuell schwer möglich, denn das Land gilt immer noch als Hochinzidenzgebiet.

Einreisebestimmungen Kroatien: So läuft die Einreise nach Kroatien aktuell

Kroatien regelt die Einreise je nachdem aus welchem Land man einreist. Wer aus einem Land, das auf der grünen Liste der EU steht, einreist, hat keinerlei Einschränkungen. Deutschland ist aktuell noch rot. Damit muss man als Deutscher bei der Einreise eines der folgenden Dokumente vorzeigen:

Ein negativer PCR-Test oder Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Impfbescheinigung, nach der die zweite Dosis mindesten 14 Tage her ist.

Nachweise über einen positiven PCR-Test und zusätzlich Nachweis über Impfung mit einer Impfdosis.

Alle aktuell geltenden Regeln fasst die kroatische Regierung auf Deutsch online zusammen.

Risikogebiete: Was gilt bei Rückreise aus Kroatien nach Deutschland

Einreise nach Kroatien mit Test auch ohne Quarantäne möglich ist, ist die Rückreise komplizierter. Quarantäne kann je nach Bundesland durch einen Test frühzeitig beendet werden. Während dienach Kroatien mit Test auch ohne Quarantäne möglich ist, ist diekomplizierter. Denn Kroatien ist vom Auswärtigen Amt als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Vor der Rückkehr müssen Reisende eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Außerdem müssen sich Reisende in eine Quarantäne begeben, die je nach Bundesland 10 bis 14 Tage dauern kann. Diekann je nach Bundesland durch einen Test frühzeitig beendet werden.

Corona Regeln Kroatien: Restaurants und Hotels sind geöffnet

Anders als in Deutschland sind Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze in Kroatien geöffnet. Restaurants und Bars sind zumindest in den Außenbereichen offen. Der Zugang zu den Stränden ist allerdings beschränkt. Der Verkauf von Alkohol ist zwischen 22 und 6 Uhr verboten.

Corona Kroatien Zahlen aktuell: 7-Tage-Inzidenz heute und Statistik

Die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Kroatien sind sehr hoch. So sehen die Zahlen laut Johns-Hopkins-Universität im Detail aus (Stand 3.5.):

Einwohner: 4.105.268

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 335.173

7-Tage-Inzidenz: 305,6

Todesfälle: 7182

Impfquote (Erstimpfungen): 17,11%

Impfquote (vollständig geimpfte):4,84 %

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: