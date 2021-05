Video Tourismusbeauftragter: Für Lockdown-Ende und Sommerurlaub Mehr zum Video

In Portugal sind die Corona-Zahlen insgesamt auf einem eher niedrigen Niveau, aufgrund der aktuellen weltweiten Lage gelten aber Reisebeschränkungen aus anderen Ländern.

Es gelten aufgrund der hohen Inzidenzwerte in Deutschland strenge Regeln für die Einreise aus Deutschland.

Diese werden am 17.05.2021 aber gelockert, sodass mehr Menschen aus Europa nach Portugal reisen dürfenn

Madeira und die Azoren haben andere Regeln als das Festland.

Ist ein Urlaub in Portugal möglich? Welche Bestimmungen gelten?

In Deutschland liegt die 7-Tages-Inzidenz momentan unter 100. Allerdings ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erst seit wenigen Tagen unter diesen kritischen Wert gefallen. Deshalb gelten für die Reise nach Portugal noch strenge Beschränkungen.

Doch nun gibt es Hoffnungen für Urlauber: Als nächstes Land lockert Portugal seine Einreisebestimmungen für die meisten anderen EU-Staaten. Ab Montag dürfen EU-Bürger, in deren Ländern die Corona-Infektionsrate bei unter 500 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt, auch zu "nicht notwendigen" Zwecken wieder nach Portugal kommen. Dafür müssen sie allerdings bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Für Zypern, Kroatien, Litauen, die Niederlande und Schweden bleiben die bisherigen Beschränkungen jedoch in Kraft.

Reisen nach Portugal aktuell: Diese Regeln galten bis zum 16.05.2021

Nicht notwendige, touristische Reisen aus Deutschland – und Ländern mit einer 14-Tage-Inzidenz über 150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – nach Portugal waren nach der bis zum 16.05.2021 geltenden portugiesischen Rechtslage nicht gestattet. Schon damals war klar: Sinkt die Inzidenz in Deutschland weiter und bleibt 14 Tage lang konstant unter 150, könnte Portugal die Beschränkungen bald aufheben. Bis dahin gilt aber: Für Menschen aus Deutschland waren in der bis dahin geltenden Einstufung ausschließlich notwendige, nicht touristische Reisen erlaubt.

Einreise von Portugal nach Deutschland: Das gilt bei der Rückreise

Die beliebten Urlaubsregionen Madeira und die Azoren gelten aktuell (Stand 10.05.) noch als Risikogebiete. Bei der Rückreise aus diesen Regionen nach Deutschland muss man sich also mindestens zehn Tage in Quarantäne begeben (je nach Bundesland auch länger). Die Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test beendet werden.

Der Rest des Landes gilt nicht als Risikogebiet - bei der Rückreise ist also keine Quarantäne nötig.

Corona-Regeln in Portugal: Die Lage im Urlaubsland

Seit dem 1. Mai 2021 gilt der allgemeine Notstand in Portugal. Vorerst aber nur - wie oben beschrieben - bis zum 16. Mai 2021. Gleichzeitig wurde in weiten Teilen des Landes die vierte Stufe des Wiedereröffnungsplans umgesetzt. Je nach Entwicklung der Pandemie gelten regional unterschiedliche Beschränkungen und Maßnahmen. Die Bewegung im öffentlichen Raum ist zum Teil noch eingeschränkt. Die schrittweise Öffnung des Handels und des Gaststättengewerbes findet unter Auflagen mit eingeschränkten Öffnungszeiten statt.

Spaziergänge und sportliche Betätigung von kurzer Dauer sind erlaubt. Menschenansammlungen sind weiterhin untersagt. Private Feiern sowie der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum bleiben untersagt. Bars und Diskotheken bleiben geschlossen.

Quarantäne bei Einreise nach Portugal: Wer muss in Selbstisolation?

Reisende, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Schengenland mit einer Inzidenz von mehr als 500 Fällen pro 100.000 Einwohner oder sich in Südafrika, Brasilien oder Indien aufgehalten haben, müssen sich nach Einreise in Portugal für 14 Tage in Selbstisolation begeben.

Madeira und Azoren haben abweichende Regeln: Das gilt für Madeira

Für die autonomen Regionen Madeira und Azoren gelten andere Einreisebestimmungen als auf dem Festland von Portugal. Vor oder bei Einreise nach Madeira muss eine Gesundheitserklärung über das Formular der Regionalregierung abgegeben werden.

Außerdem braucht man einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Es ist auch möglich, einen kostenfreien PCR-Test durchführen zu lassen. Das Ergebnis liegt in der Regel innerhalb von 12 Stunden vor.

Die autonome Region Madeira hat den Hafen in Funchal für Kreuzfahrtschiffe geöffnet. Über den Landgang der Passagiere wird im Einzelfall entschieden.

Corona-Risikogebiete Portugal: Diese Regionen gelten als Risikogebiete:

Madeira (autonome Region) seit 14. März 2021

Azoren (autonome Region) seit 18. April 2021

Algarve seit 18. April 2021

Obwohl Madeira und die Azoren Risikogebiete sind, lassen sie unter bestimmten Bedingungen Touristen, sogar über Kreuzfahrtschiffe, ins Land.

Einreisebestimmungen für Azoren sind lockerer

Wer mit dem Flugzeug vom Festland auf die Azoren will, muss genau wie bei Madeira einen negativen PCR-Test vorlegen.

Bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Tagen soll ein weiterer Test am sechsten Tag und am zwölften Tag nach dem ersten Test erfolgen. Dafür muss man sich mit der Gesundheitsbehörde des Aufenthaltsorts in Verbindung setzen.

Auf den Azoren gelten fünf Risikoeinstufungen, die von Insel zu Insel variieren können. Teilweise gelten nächtliche Ausgangssperren. Ausnahmen sind möglich für berufliche, medizinische oder weitere Gründe höherer Gewalt.

Fahrten zum Flughafen zur Rückkehr nach Deutschland sind davon ausgenommen.

Es gelten weiterhin eingeschränkte Öffnungszeiten und Auflagen für Geschäfte, Einkaufszentren, Restaurants und Cafés.

Preise für Mietwagen in Urlaubsregionen steigen deutlich

Mietwagen in Urlaubsregionen könnten in der anstehenden Reisesaison deutlich teurer werden. Sowohl Anbieter als auch Vergleichsportale machen entsprechende Anzeichen aus. Mit den aktuellen Lockerungen für den Tourismus in einigen Ländern und Regionen ziehen teilweise schon jetzt die Preise an. Treiber sind zwei Entwicklungen in der Corona-Krise: Zum einen nimmt die Nachfrage angesichts der beginnenden und erwarteten Corona-Lockerungen und der anstehenden Reisesaison kräftig zu. Zum anderen ist das Angebot begrenzt, weil die Vermieter in der Krise sparen mussten.

Die Portale billiger-mietwagen.de und Check24 beobachten bereits ein Anziehen der Preise. Bei billiger-mietwagen.de sieht man die Preise bei Buchungen für Juli und August derzeit um 54 Prozent höher als vor einem Jahr. In einigen Gegenden wie Spanien, Italien oder Griechenland liegen die Preise dabei mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. In Deutschland sind es 20 Prozent. Wer aktuell versucht, beispielsweise bei Sixt oder Europcar ein Auto für die erste Augustwoche auf Mallorca zu buchen, muss ab Flughafen für einen Kleinwagen bereits deutlich über 100 Euro bezahlen.

Und nicht nur im Sommer wird es teurer, bereits vergangene Woche stellte billiger-mietwagen.de ganz allgemein steigende Preise in einigen Ländern fest. Allen voran damals Großbritannien und die Vereinigten Staaten sowie Deutschland.

Check24 vergleicht die Preise für die Sommerreisesaison mit den Werten von 2019, stellt aber ebenfalls einen kräftigen Anstieg fest. Über die wichtigsten Ziele hinweg sind es 24 Prozent, in einigen Regionen wie Spanien mit 82 Prozent oder Italien mit 57 Prozent aber auch deutlich mehr. Für Deutschland sind es 16 Prozent.

„Viele Vermieter haben während der Corona-Pandemie ihre Flotten verkleinert, und nicht alle sind in der Lage, ihre Kapazitäten entsprechend der steigenden Nachfrage kurzfristig zu erhöhen“, sagt Andreas Schiffelholz von Check24. „Das gilt besonders auf beliebten Inseln wie Mallorca“. Dort sieht sein Unternehmen einen Anstieg um 94 Prozent.

Auch von Vermieterseite wird die Tendenz zu steigenden Preisen bestätigt, wenn auch nicht mit konkreten Zahlen unterlegt: Sixt-Patriarch Erich Sixt hatte bereits vergangene Woche angekündigt: „Wir werden so hoch gehen, wie es uns der Markt erlaubt und was wir den Kunden gegenüber verantworten können.“ Bei der Europcar Mobility Group, zu der auch Buchbinder gehört, hieß es: Noch seien die Preise auf dem Niveau von 2019, „sollte jedoch die Nachfrage gegen Sommer sehr stark ansteigen, ist durchaus mit höheren Preisen zu rechnen.“

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt:

Drosten: Sommer kann ganz gut werden

Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen hat Top-Virologe Christian Drosten den Bundesbürgern für den Sommer Mut gemacht: "Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland", sagte Drosten am Sonntagabend im ZDF-"heute journal".Drosten zeigte sich ungewöhnlich zuversichtlich angesichts der Entwicklungen. "Ich denke, dass wir zum Juni hin erstmalig Effekte sehen, die der Impfung zuzuschreiben sind." Die aktuelle Entspannung sei indes "wahrscheinlich" noch auf verantwortungsbewusstes Verhalten der Bevölkerung zurückzuführen.

Gleichzeitig warnte der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité vor zu früher Euphorie. Deutschland sei noch nicht so weit wie andere Länder, sagte Drosten. "Wir müssen länger warten, weil wir noch nicht so weit sind mit unserem Impffortschritt." Sobald eine Impfquote wie in Großbritannien erreicht werde, könne gerade im Außenbereich wieder vieles zugelassen werden.