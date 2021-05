Corona-Zahlen in Holland aktuell hoch

Niederlande hat erste Lockdown-Lockerungen umgesetzt

Geplante weitere Lockerungen in Holland verschoben

So ist die aktuelle Corona-Lage im Land

Noch am Freitag (30.04.2021) hatte alles so ausgesehen, als würde Holland die geplanten Lockerungen der aktuellen Corona-Regeln umsetzen. Doch jetzt machen die neuesten Corona-Fallzahlen den Niederländern einen Strich durch die Rechnung und geplante Öffnungen müssen warten. Die Niederlande haben angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen die Corona-Regeln nicht verändert.

Wann lockert Holland die Corona-Regeln? Öffnungen ab 11.05.2021 verschoben

Die im Rahmen eines Öffnungsplans ab 11.05.2021 vorgesehenen Erleichterungen für Freiluftbereiche - darunter Zoos, Vergnügungsparks und Sporteinrichtungen - werden verschoben. Das hat die niederländische Regierung am Samstag beschlossen. Wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete, soll geprüft werden, ob Lockdown-Lockerungen in Frankreich ab dem 18.05.2021 möglich sind.

Aktuelle Inzidenz in Holland und zu viele Corona-Patienten in Krankenhäusern

Die Regierung folgte damit dem Rat von Experten, die auf eine Zunahme der Corona-Patientenzahlen in den Krankenhäusern verwiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in den Niederlanden zuletzt deutlich über 300 und war damit etwa doppelt so hoch wie in Deutschland.

Corona-Lockdown Niederlande: Erste Lockerungen Ende April umgesetzt

Die Niederlande haben Mitte der Woche die ersten Maßnahmen seit dem strengen Lockdown vom Dezember gelockert. Unter anderem wurde die abendliche Ausgangssperre abgeschafft, Geschäfte dürfen wieder Kunden ohne Termin empfangen und Gaststätten im Außenbereich dürfen unter Auflagen wieder Gäste bedienen.