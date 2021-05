Die Corona-Regeln für Einreise und Rückreise nach Deutschland wurden gelockert

Welche Regeln gelten bei Urlaub in Italien und der Schweiz?

Lago Maggiore bei den Corona- Bestimmungen teilweise erheblich. Wer aus Deutschland die Anreise an den Lago Maggiore mit dem Auto machen möchte, der hat, praktisch keine andere Wahl, als durch die Schweiz zu fahren. Und nicht nur, weil die nicht zur EU gehört, gelten hier andere Bestimmungen. Was aber nicht bedeuten soll, dass der italienische Lago eine Ausnahme wäre, denn auch hier gibt es gewisse Regelungen, die man zwingend beachten sollte. Teils in der Schweiz , teils in Italien gelegen, unterscheidet sich derbei den Corona- Bestimmungen teilweise erheblich. Wer aus Deutschland die Anreise an denmit dem Auto machen möchte, der hat, praktisch keine andere Wahl, als durch die Schweiz zu fahren. Und nicht nur, weil die nicht zur EU gehört, gelten hier andere Bestimmungen. Was aber nicht bedeuten soll, dass der italienischeeine Ausnahme wäre, denn auch hier gibt es gewisse Regelungen, die man zwingend beachten sollte.

In der Schweiz gelten folgende Regeln

Risikogebiet. Es gilt eine Reisewarnung des Rückreise muss man einen Test machen. Zusätzlich muss man sich digital anmelden und in Quarantäne gehen. Diese dauert je nach Regelung des Bundeslandes, in dem man lebt zehn bis 14 Tage und kann durch Tests früher beendet werden. Wann das möglich ist, regelt ebenfalls das Bundesland. Obwohl die Schweiz mitten in der EU liegt und durch den Lago Maggiore sogar direkt mit Italien verbunden ist, gelten hier besondere Regeln. Nach wie vor gilt die Schweiz als. Es gilt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes . Das bedeutet, nicht nur die Regeln für die Einreise nach Italien, sondern auch die für die Rückreise nach Deutschland sind zu beachten. Vor dermuss man einen Test machen. Zusätzlich muss man sich digital anmelden und ingehen. Diese dauert je nach Regelung des Bundeslandes, in dem man lebt zehn bis 14 Tage und kann durch Tests früher beendet werden. Wann das möglich ist, regelt ebenfalls das Bundesland.

Der Lago Maggiore ist ein beliebtes Ziel für Urlauber aus Deutschland.

© Foto: pixabay

Corona-Regeln in Italien: Was für Einreise und Urlaub gilt

Touristen zwischen den zwanzig Regionen Italiens reisen können. Das war bis zuletzt kaum möglich, da ein Ampelsystem in Italien galt, das die Regionen in gelbe, orangefarbene oder rote Zonen unterteilte. Italien plant den Start der Sommersaison am 2. Juni. Geimpfte, nachweislich genesene und in den letzten 48 Stunden negativ getestete Personen können sich derzeit in Italien frei bewegen. Ab dem 15.05.2021 soll die 5-tägige Quarantänepflicht, die auch für Geimpfte gilt, wegfallen. Es gilt dann ein sogenannter Green-Pass für Touristen. Mit dem Pass sollen ausländischezwischen den zwanzig Regionen Italiens reisen können. Das war bis zuletzt kaum möglich, da einin Italien galt, das die Regionen in gelbe, orangefarbene oder rote Zonen unterteilte. Italien plant den Start der Sommersaison am 2. Juni.

Im Land herrscht Maskenpflicht

In ganz Italien besteht eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wie auch im Freien. Es ist Pflicht, immer eine Maske dabei zu haben. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, dem drohen Strafen von 400 bis 1000 Euro.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: