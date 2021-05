Die Corona-Zahlen sind in vielen EU-Ländern weiter hoch

Was gilt für Einreise und Urlaub?

Dänemark hat einen klaren Stufenplan für Corona-Regeln

Vollständig Geimpfte dürfen jetzt wieder einreisen

Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Deutsche und viele andere Menschen aus EU- und Schengen-Ländern dürfen ab Samstag (01.05.) wieder nach Dänemark einreisen. Fertiggeimpfte müssen sich danach weder auf das Coronavirus testen lassen noch in Quarantäne, wie das dänische Außenministerium am Freitag mitteilte. Bei der Einreise müssen sie anders als andere Reisende auch keine negativen Corona-Tests oder anerkennungswürdige Einreisegründe, wie etwa den Besuch von Partnern, vorweisen können.

Der Stufenplan zur Lockerung der Corona-Regeln in Dänemark

Dänemark hat einen Stufenplan zur Lockerung der bestehenden Corona-Regeln. Was genau ist geplant?

Die Einreise für vollständig geimpfte Menschen aus dem EU- und Schengen-Raum, soll ab dem 1. Mai wieder erlaubt sein.

Auch Touristen aus diesen Gebieten sollen einreisen dürfen

Dabei soll kein Corona-Test oder eine Quarantäne mehr nötig sein

Diese Vereinbarung zwischen Regierung und den meisten Parlamentsparteien zur schrittweisen Lockerung der Reisebeschränkungen war bereits von Mitte April vorgesehen. Die offizielle Bestätigung, dass diese Maßnahmen wie geplant zum 01.05. gültig werden, war bislang aber ausgeblieben - die Verienbarung ist mittlerweile aber bestätigt!

Video Impfpass bitte: Corona-Impfung am Frankfurter Flughafen Mehr zum Video

Corona-Lage in Deutschland nicht „zu schlimm“

Bedingung für die Einreise nach Dänemark ist, dass das jeweilige Land der Reisenden zumindest als „orangener“ Staat gilt. Was bedeutet das?

Die Corona-Lage im Herkunftsland darf also nicht zu schlimm sein.

Zudem dürfen dort keine als besorgniserregend eingestuften Virus-Varianten grassieren.

Zudem muss es sich bei dem Corona-Impfstoff um ein in der EU zugelassenes Präparat handeln

Deutschland hat Status „orange“ in Dänemark - Einreise für Zweitgeimpfte erlaubt

Deutschland gilt in Dänemark derzeit wie die meisten anderen Staaten des EU- und Schengenraums als „orange“. Deutsche, die vollständig gegen das Coronavirus mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft sind, dürfen jetzt also nach Dänemark einreisen - ohne Test oder Quarantäne.

