Die Corona-Inzidenz am Gardasee ist zuletzt gesunken und liegt unterhalb des deutschen Werts.

Welche Corona-Regeln gelten am Gardasee aktuell für die Einreise und den Urlaub?

Italien erlässt vor Pfingsten Lockerungen für Touristen

Lockerungen der Corona-Regeln in Italien: Was für Einreise und Urlaub ab Mitte Mai gilt

Imposantes Hochgebirge, glasklares Wasser, leckeres Gelato – das erwartet Touristen beim Urlaub am Gardasee. Doch wie läuft ein Urlaub derzeit ab? Welche Bestimmungen für Einreise und Quarantäne gelten? Die italienische Regierung hat das Land seit 26.04.2021 für touristische Reisen wieder geöffnet, allerdings gelten strenge Einreise- und Quarantäneregeln. Doch nun will die Regierung die Einreise für Geimpfte ab 15.05.2021 erleichtern.

Quarantäne bei der Einreise nach Italien? Diese Regeln gelten aktuell

Geimpfte, nachweislich genesene und in den letzten 48 Stunden getestete Personen dürfen sich bereits derzeit in Italien frei bewegen. Bei der Einreise nach Italien gilt jedoch vorerst weiterhin eine 5-tägige Quarantäne, auch für Geimpfte. Doch ab Samstag 15.05.2021 soll ein Green-Pass für Touristen gelten.

Neue Corona-Regeln in Italien ab 15. Mai: Urlaub an Pfingsten am Gardasee möglich?

Ministerpräsident Mario Draghi kündigte Mario Draghi an, dass Italien schon ab dem 15. Mai mithilfe eines nationalen „grünen Passes" für Touristen öffnen will.„Es ist an der Zeit, den Urlaub in Italien zu buchen", sagte Draghis nach dem G20-Treffen der Tourismusminister, wie der Münchener Merkur berichtet. Der italienische Pass soll solange gelten, bis der EU-Impfpass voraussichtlich Mitte Juni an den Start geht. Mit der Bescheinigung sollen ausländische Touristen zwischen den zwanzig Regionen Italiens reisen können. Zuletzt war das kaum möglich, da die italienische Corona-Ampel die Regionen in gelbe, orangefarbene oder rote Zonen unterteilte. Je nach Farbe gelten unterschiedliche, teils striktere Einschränkungen für Reisen. Reisende können sich in Italien derzeit nur zwischen den gelben Regionen bewegen. Die Polizeibehörde kann ausländischen Touristen zudem die Einreisen nach Italien untersagen, wenn das angegebene Endziel sich in einer anderen Region befindet als dort, wo die Einreise erfolgt.

Tourismusverband plant mit Urlaubssaison in Italien

„Wir müssen klare, einfache Regeln anbieten, damit die Touristen sicher zu uns kommen können“, so der Plan des Ministerpräsidenten. Auch Bernabò Bocca, Präsident des nationalen Hotelierverbands, sieht diesen Schritt als enorm wichtig an: „Dank des nun vorliegenden Datums des 15. Mai können wir endlich beginnen, die Saison zu planen. Die ausländischen Gäste sind für unsere Betriebe unverzichtbar.“

Maskenpflicht und Sonne? Corona Lage und Wetter am Gardasee

In ganz Italien besteht eine Maskenpflicht sowohl in öffentlichen Innenräumen wie auch im Freien. Es ist Pflicht, immer eine Maske dabei zu haben. Nur wer sich an Orten bewegt, an denen es ausgeschlossen ist, Personen aus anderen Haushalten zu begegnen, gilt die Maskenpflicht nicht. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, dem drohen Strafen von 400 bis 1000 Euro. Derzeit hat es am Gardasee bis zu 23 Grad (Stand: 12.05.)

Aktuelle Corona-Regeln in Italien für Hotel und Camping

Unterkünften am Gardasee ist es erlaubt, unter Einhaltung der gesetzlichen Hygienebestimmungen für Urlauber zu öffnen. Teilweise haben Übernachtungsmöglichkeiten bereits geöffnet.

Lockerungen für Restaurant, Bar und Co. - Die Corona-Regeln für Gastronomie am Gardasee

Aktuell haben Bars, Restaurants und Eisdielen am gesamten Gardasee von 5 bis 22 Uhr geöffnet. Ab dem 15.05.2021 soll die Schließzeit auf 23 beziehungsweise 24 Uhr erweitert werden. Pro Tisch sind maximal vier Personen erlaubt, außer alle stammen aus demselben Haushalt. In Hotels und Ferienunterkünften besteht keine zeitliche Befristung für die Restauration. Dies gilt allerdings nur für die eigenen Übernachtungsgäste. Der Mindestabstand zwischen den einzelnen Gästen an der Theke und an den Tischen beträgt ein Meter.

Neuer Radweg am Gardasee bald fertig

Gardasee fertiggestellt werden. Für das ambitionierte Projekt Garda by Bike werden zum Teil schon bestehende Radwege genutzt und zusätzlich neue Strecken gebaut. Dieses Jahr soll ein 140 Kilometer langer Radweg rund um denfertiggestellt werden. Für das ambitionierte Projektwerden zum Teil schon bestehendegenutzt und zusätzlich neue Strecken gebaut.

Corona-Zahlen Italien und Gardasee - Fallzahlen zu Inzidenz, Neuinfektionen, Impfung

Die Inzidenz am Gardasee ist geringer als der durchschnittliche Wert in Deutschland. Der Norden des Sees gehört zur Region Trentino-Südtirol, dort beträgt die Inzidenz derzeit 77. Der Westen liegt in der Lombardei mit einer Inzidenz von 97 und der Osten liegt in der Region Venetien (80).

Italien insgesamt hat immer noch relativ hohe Corona-Zahlen. So ist die Lage in dem Mittelmeerland nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (Stand 12.05.2021):

7-Tage-Inzidenz: 104,9

Neuinfektionen: 6943

Infizierte seit Beginn der Pandemie: 4.123.230

Neue Todesfälle: 251

Todesfälle: 123.282

Impfquote (vollständig): 12,51 %

Dashboard der Regierung zeigt Inzidenzwert in italienischen Regionen

aktuellen Corona-Zahlen in einem Regionen aufgeschlüsselt. Die italienische Regierung gibt diein einem Dashboard aus. Darin finden sich die aktuell aktiven Fälle, sowie die Fallzahlen seit Beginn der Pandemie nachaufgeschlüsselt.

