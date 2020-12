Bald steht Weihnachten vor der Tür und damit auch der nächste Feiertag in Sachsen-Anhalt. Mit dem Jahreswechsel macht sich der ein oder andere auch Gedanken über die Urlaubsplanung für das nächste Jahr. Dabei lohnt es sich Feier- und Brückentage zu beachten. Denn wer die Brückentage sinnvoll nutzt, kann seine Urlaubszeit so deutlich verlängern. Wann sind also die gesetzlichen Feiertage 2021? Und wann sind in Sachsen-Anhalt Ferien 2021?

Zudem gibt es in Sachsen-Anhalt zahlreiche weitere besondere Termine, die zwar gefeiert werden, aber keine offiziellen Feiertage sind. Ob Valentinstag, Muttertag oder Advent – auch diese Termine gibt es in unserer Übersicht.

Wie viele Feiertage hat Sachsen-Anhalt?

Die Anzahl der Feiertage in Sachsen-Anhalt beträgt 11 Tage – allerdings fallen in diesem Jahr 2 davon auf einen Samstag und 3 auf einen Sonntag. Somit bleiben den meisten Berufstätigen nur 6 freie Tage.

Feiertage in Sachsen-Anhalt 2020 – Nächster Feiertag im Dezember

Feiertage in Sachsen-Anhalt 2021 – Nächster Feiertag im Januar

Alle gesetzlichen Feiertage mit Wochentag in der Übersicht – der aktuelle Feiertag ist markiert:

Neujahr: 01.01. – Freitag

Heilige Drei Könige: 06.01. – Mittwoch

Karfreitag: 02.04. – Freitag

Ostermontag: 05.04. – Montag

Tag der Arbeit: 01.05. – Samstag

Christi Himmelfahrt: 13.05. – Donnerstag

Pfingstmontag: 24.05. – Montag

Fronleichnam: 03.06. – Donnerstag

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. – Sonntag

Reformationstag: 31.13. - Sonntag

Brückentage 2021 in Sachsen-Anhalt

Das Jahr 2021 bietet für Arbeitnehmer nicht allzu viele Möglichkeiten, um Brückentage zu nutzen. Wer von Montag bis Freitag arbeitet, kann sich an folgenden Terminen frei nehmen:

04.01. - 08.01. mit 4 Urlaubstagen hat man 10 freie Tage

29.03. - 01.04. mit 4 Urlaubstagen hat man 10 freie Tage

06.04. - 09.04 mit 4 Urlaubstagen hat man 10 freie Tage

10.05. - 14.05. mit 4 Urlaubstagen hat man 9 freie Tage

14.05. mit 1 Urlaubstag hat man 4 freie Tage

25.05. - 28.05. mit 4 Urlaubstagen hat man 9 freie Tage

04.06. mit 1 Urlaubstag hat man 4 freie Tage

Ferien in Sachsen-Anhalt 2020/2021

Weihnachtsferien: 21.12.2020 – 05.01.2020

Winterferien: 08.02.2021 – 13.02.2021

Osterferien: 29.03.2021 – 03.04.2021

Pfingstferien: 10.05.2021 – 22.05.2021

Sommerferien: 22.07.2021 – 01.09.2021

Herbstferien: 25.10.2021 – 30.10.2021

Weihnachtsferien: 22.12.2021 – 08.01.2022

Feiertage Sachsen-Anhalt: Weitere besondere Termine 2020

Das sind weitere besondere Tage, die in diesem Jahr noch anstehen:

Heiligabend: 24.12. – Donnerstag

Rauhnächte: ab 25.12. – Freitag

Silvester: 31.12. – Donnerstag

Feiertage Sachsen-Anhalt: Weitere Termine 2021

Neben den offiziellen Feiertagen gibt es noch einige weitere Tage von Bedeutung. Alle Termine auf einen Blick:

Weiberfastnacht: 11.02. - Donnerstag

Valentinstag: 14.02. - Sonntag

Rosenmontag: 15.02. - Montag

Aschermittwoch: 17.02. - Mittwoch

Josefstag: 19.03. - Freitag

Zeitumstellung auf Sommerzeit: 28.03. - Sonntag

Palmsonntag: 28.03. - Sonntag

Gründonnerstag: 01.04. - Donnerstag

Walpurgisnacht: 30.04 auf 01.05 - Freitag auf Samstag

Tag der Befreiung: 08.05. - Samstag

Muttertag: 09.05. - Sonntag

Eisheilige: 11. bis 15.05. - Dienstag bis Samstag

Vatertag: 13.05. - Donnerstag

Johannistag: 24.06. - Donnerstag

Siebenschläfer-Tag: 27.06. - Sonntag

Peter und Paul: 29.06. - Dienstag

Maria Himmelfahrt: 15.08. - Sonntag

Weltkindertag: 20.09. - Montag

Erntedank: 03.10. - Sonntag

Zeitumstellung auf Winterzeit: 31.10. – Sonntag

Halloween: 31.10. - Sonntag

Reformationstag: 31.10. - Sonntag

Allerseelen: 02.11. - Dienstag

Martinstag: 11.11. - Donnerstag

Volkstrauertag: 14.11. - Sonntag

Totensonntag: 21.11. - Sonntag

Barbaratag: 04.12. - Samstag

Nikolaus: 06.12. - Montag

Heiligabend: 24.12. - Freitag

Rauhnächte: ab 25.12. - Samstag