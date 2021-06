Das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft ist Geschichte, die K.o.-Runde des Turnieres kommt mit dem Viertelfinale langsam in die entscheidende Phase: Wer qualifiziert sich für die Halbfinals in London und hat so die Chance auf das Endspiel: Diese Teams sind noch dabei:

Die vermeintliche „Hammergruppe“ der Topfavoriten hat sich bei der Fußball-EM also als Rohrkrepierer entpuppt und ist bereits geschlossen ausgeschieden. Keine Mannschaft aus der hochkarätig besetzten Gruppe F mit Deutschland, Weltmeister Frankreich, Titelverteidiger Portugal und dem Außenseiter Ungarn hat beim Paneuropa-Turnier auch nur das Achtelfinale überstanden.

Ungarn scheiterte in der Vorrunde, Frankreich im Achtelfinale an der Schweiz, Portugal an Belgien, die deutsche Mannschaft am Dienstag an England.

Dabei sind im Viertelfinale noch: Italien und die Schweiz aus der Gruppe A, Belgien und Dänemark (B), die Ukraine (C), England und Tschechien (D) sowie Spanien (E).

Das waren die Partien im EM-Achtelfinale

EM-Viertelfinale: Wann finden die Spiele statt?

Viertelfinale bei der EM 2021: Die Übertragung der Partien

*Die TV-Übertragungen wurden noch nicht festgelegt

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Spielorte, Tickets

Die EM findet anlässlich des 60-jährigen Bestehens in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

