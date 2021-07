Am Mittwoch spielt England gegen Dänemark in der EM 2021 – das Halbfinale steht an.

Am Mittwoch, 07.07.2021, findet das EM-Halbfinale statt. England spielt gegen Dänemark. „Football's coming home.“ 25 Jahre lang passte die inoffizielle Hymne der Three Lions nicht so richtig, spielte England nach der Heim-EM 1996 bei Welt- und Europameisterschaften doch immer woanders. Nun aber, im Londoner Wembley-Stadion, soll der große Coup gelingen.

Wen schicken die Trainer Gareth Southgate und Kasper Hjulmand ins Rennen? Wie sehen die Aufstellungen der Partie England gegen Dänemark aus? Hier eine erste Idee, mit welchen Formationen, die Teams ins Spiel gehen könnten.

Aufstellung England und Dänemark: So könnte die Formation aussehen

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? Wem droht eine Sperre? Wie UEFA berichtet, könnten die Startaufstellungen wie folgt aussehen:

Mögliche Aufstellung England

Tor : Pickford

: Pickford Abwehr : Walker, Stones, H. Maguire

: Walker, Stones, H. Maguire Mittelfeld : Trippier, Phillips, Rice, Shaw

: Trippier, Phillips, Rice, Shaw Sturm : Sancho, H. Kane, Sterling

: Sancho, H. Kane, Sterling Es fehlt : /

: / Fraglich: /

Mögliche Aufstellung Dänemark

Tor : Schmeichel

: Schmeichel Abwehr : Christensen, Kjaer, Vestergaard

: Christensen, Kjaer, Vestergaard Mittelfeld : Stryger Larsen, Maehle - Höjbjerg, Delaney

: Stryger Larsen, Maehle - Höjbjerg, Delaney Sturm : Braithwaite, Dolberg, Poulsen

: Braithwaite, Dolberg, Poulsen Es fehlt: /

/ Gesperrt: /

EM 2021 Halbfinale– England gegen Dänemark: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das EM-Halbfinale England gegen Dänemark findet am Mittwoch, den 07.07.2021 um 21 Uhr statt. Beim Spiel im Wembley-Stadion in London werden bis zu 60.000 Zuschauer zugelassen. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: England, Dänemark

England, Dänemark Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) Runde: Halbfinale

Halbfinale Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 07.07.2021, 21 Uhr

Mittwoch, 07.07.2021, 21 Uhr Spielort: Wembley-Stadion, London

Wembley-Stadion, London Zugelassene Zuschauer: 60.000

