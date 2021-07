Am Mittwoch, den 07.07.2021 findet das zweite Halbfinale der EM 2021 statt. Um 21:00 Uhr spielt England vor heimischen Publikum im Wembley Stadion gegen Dänemark. Nur ein Sieg ist man vom großen EM-Finale entfernt. Der Einzug in das Halbfinale der Fußball-EM hat in beiden Ländern für Euphorie gesorgt. Nach dem 4:0 über die Ukraine steigt im Mutterland des Fußballs der Glaube an einen erfolgreichen Showdown im heimischen Wembley Stadion. „Noch zwei Spiele vom Ruhm entfernt“, titelte der „Sunday Express“.Als die größte Überraschung in der Runde der letzten vier Teams, die neben den Engländern durch Italien und Spanien komplettiert wird, gelten die Dänen. Dank des 2:1 gegen die Tschechen geht die wundersame Reise des Europameisters von 1992 weiter. Seit dem Bangen um Christian Eriksen nach dessen Zusammenbruch im ersten EM-Gruppenspiel wird das Team von einer Woge der Zuneigung getragen.

Dänemark gegen England: Aktuelle Form, Bilanz und Statistik vor dem Halbfinale

Dänemark stand vor dem letzten Spieltag in der Gruppenphase mit dem Rücken zur Wand. Doch dank des tollen 4:1 Erfolges über Russland, konnte sich das Team von Trainer Kasper Hjulmand für die KO-Phase qualifizieren. Im Achtelfinale gab es dann das nächste Schützenfest. Das dänische Nationalteam bezwang die Waliser mit 4:0. Im Viertelfinale ging es dann gegen Tschechien. Die Dänen konnten die 2:1 Führung über die Zeit schaukeln. Die Engländer sind in Topform. Der englische Nationaltorhüter Jordan Pickford musste in der laufenden EM noch kein einziges Mal hinter sich greifen. In der Gruppenphase spielten die Engländer unspektakulären Fußball. Im Achtelfinale bezwangen sie glanzlos Mitfavorit Deutschland mit 2:0. Nach dem Spiel gegen das Team von Jogi Löw war das Selbstvertrauen der Engländer immens. Das musste die Ukraine zu spüren bekommen. Im Viertelfinale schickten die Three Lions die Ukrainer mit 4:0 nach Hause. In den letzten elf Partien gingen die Engländer zehn Mal als Sieger vom Feld. Nur gegen Schottland mussten sie sich mit einem Remis zufrieden geben. In diesen elf Spielen kassierten die Engländer nur ein Gegentor. Seit 2011 standen sich die Nationalteams vier Mal gegenüber. Die ersten beiden Partien konnten die Engländer für sich entscheiden, doch in der Nations League 2020 holten die Dänen ein Unentschieden und einen Sieg.

EM-Halbfinale 2021: Das spricht für Dänemark

Der Team-Spirit nach dem Eriksen-Schock ist unglaublich gut. Im Laufe des Turniers haben sich die Dänen stark gesteigert. Vorallem im Angriff funktioniert sehr vieles. Nachdem man gegen Finnland kein Tor erzielen konnte, gelangen ihnen in den darauffolgenden vier Partien elf Treffer. Beachtlich: elf Tore wurden von sieben verschiedenen Schützen markiert. Der große Wille ist da, denn jetzt erst Recht für Christian Eriksen. Doch nicht nur der Wille ist da, sondern die spielerische Qualität. Die Dänen können gegen die ganz Großen mithalten. Das haben sie bereits in der Gruppenphase bewiesen. Zwar haben sie gegen die Belgier den kürzeren gezogen, verdient war diese Niederlage aber nicht.

EM-Halbfinale 2021: Das spricht für England

England träumt vom größten Coup seit dem WM-Gewinn vor 55 Jahren. Noch nie war man so kurz vor einem Finale wie jetzt. Das Starensemble von Trainer Gareth Southgate ist hungrig. Rechtzeitig hat Stürmerstar und Kapitän Harry Kane seinen Torinstikt wiedergefunden, nachdem er in der Gruppenphase keinen Treffer markieren konnte. Auch Raheem Sterling befindet sich in bestechender Verfassung. Seine Tempodribblings werden in der dänischen Defensive für Unruhe sorgen. Die Three Lions konnten im laufenden Wettbewerb acht Tore erzielen. Die Offensivpower hat sich im Laufe des Turniers immer mehr und mehr gesteigert. Die Defensive der Engländer steht. Bisher mussten sie noch kein einziges Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen.

Prognose und Tipp: Wer gewinnt das Halbfinale der EM 2021?

Die Dänen werden den Engländern alles abverlangen was sie zu bieten haben. Ein Durchmarsch wie gegen die Ukraine wird es für die Three Lions nicht. Doch natürlich geht das Team von Trainer Gareth Southgate als Favorit in dieses Spiel. England hat sich in der KO-Phase in Topform geschossen. Sowohl offensiv als auch defensiv sind sie den Dänen überlegen. Dänemark ist auf keinen Fall zu unterschätzen, doch auch wenn sie alles in dieses Spiel werfen, wird England als Sieger vom Platz gehen. Vorallem aufgrund der Steigerung im Verlauf des Turniers gehen wir davon aus, dass England sich keine blöße geben wird und das Spiel in der regulären Spielzeit für sich entscheiden wird.

Alle Infos zur Partie im Überblick

Teams : Dänemark, England

: Dänemark, England Wettbewerb : Fußball-Europameisterschaft 2021, Halbfinale

: Fußball-Europameisterschaft 2021, Halbfinale Datum und Uhrzeit : 07.07.2021, 21:00 Uhr

: 07.07.2021, 21:00 Uhr Spielort : Wembley Stadion (London, England)

: Wembley Stadion (London, England) Schiedsrichter : Danny Makkelie (Niederlande)

: Danny Makkelie (Niederlande) Assistenten : Hessel Steegstra, Jan de Vries (beide Niederlande)

: Hessel Steegstra, Jan de Vries (beide Niederlande) Vierter Offizieller : Ovidiu Alin Hategan (Rumänien)

: Ovidiu Alin Hategan (Rumänien) Video-Assistent: Pol van Boekel (Niederlande)

Wo wird das Halbfinale der EM 2021 zwischen Dänemark und England übertragen?

Das EM-Halbfinale zwischen Dänemark und England wird ab 20:15 (Anpfiff um 21:00 Uhr) im Free-TV im ZDF übertragen. Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zusammen mit ZDF-Experte Per Mertesacker zu "sportstudio live – UEFA EURO 2020". Gast im Studio ist der ehemalige dänische Nationalspieler und langjährige Bundesligaprofi Bjarne Goldbaek. Das Spiel kommentiert Béla Réthy. Parallel zur Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es auch das Spiel im Live-Stream zu sehen. Die Partie kann man live in der ZDF Mediathek verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung am 07.07.2021 findet ihr hier:

