Halbfinale war weit, doch nun spielen England und Dänemark heute am Mittwoch, den 07.07.2021 im Wembley Stadion den zweiten Finalteilnehmer der Der Weg inswar weit, doch nun spielenheute am Mittwoch, denim Wembley Stadion den zweiten Finalteilnehmer der EM 2021 aus. Bis hierhin trotzten die Engländer dem Druck in der Heimat und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, die Dänen hatten nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen mit einem Drama zu kämpfen, das weit über den Fußball hinausgeht - und sie meisterten die Belastung bravourös.

Fußball-Experten erwarten eine kampfbetonte Partie, bei der es für den Unparteiischen auf dem Platz darum gehen wird, Ruhe ins Spiel zu bringen.

Welcher Schiedsrichter leitet das Halbfinale der EM 2021 zwischen Dänemark und England?

Alle Infos zum Schiedsrichter-Team.

Dänemark gegen England: Welcher Schiedsrichter pfeift das EM-Halbfinale 2021?

Nachdem der deutsche Schiedsrichter Felix Brych das erste EM-Halbfinale am Dienstag leiten durfte, setzte die Europäische Fußball-Union (UEFA) für das zweite Halbfinale am Mittwochabend den Niederländer Danny Makkelie an.

Alle Infos zur Partie Dänemark gegen England und dem Schiedsrichter-Gespann:

Spiel: Dänemark gegen England

Dänemark gegen England Turnier: Fußball-EM 2021

Fußball-EM 2021 Runde: Halbfinale

Halbfinale Termin: Mittwoch, 7. Juli 2021

Mittwoch, 7. Juli 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley-Stadion, London

Wembley-Stadion, London Zugelassene Zuschauer: 60.000

60.000 Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Danny Makkelie (Niederlande) Assistenten : Hessel Steegstra, Jan de Vries

: Hessel Steegstra, Jan de Vries Vierter Offizieller : Ovidiu Alin Hategan

: Ovidiu Alin Hategan Video-Assistent: Kevin Blom

Danny Makkelie: Alle Infos zum EM-Schiedsrichter

Danny Makkelie wurde am 28. Januar 1983 in Willemstad (Curacao) geboren. Seit 2009 ist er in der Eredivisie, der 1. niederländischen Liga, als Schiedsrichter aktiv. Neben seiner Tätigkeit als Schiedsrichter ist er Polizist bei der niederländischen Polizei. Die UEFA nominierte ihn als einen von 19 Hauptschiedsrichtern für die 2021 stattfindende Fußball-Europameisterschaft. Er leitete unter anderem das Eröffnungsspiel am 11. Juni 2021 zwischen der Türkei und Italien und die Achtelfinal-Partie zwischen Deutschland und England.