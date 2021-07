Da waren es nur noch vier. Das Halbfinale der EM 2021 ist komplett: Spanien gegen Italien am Dienstag undam Mittwoch. Kapitänschwärmte nach dem überzeugenden 4:0 (1:0) Englands im EM-Viertelfinale in Rom gegen die Ukraine von einem „großen Abend für den englischen Fußball. Das war beeindruckend“, sagte der Kapitän der Three Lions, der mit zwei Treffern selbst maßgeblichen Anteil am klaren Erfolg des Teams von Gareth Southgate hatte.