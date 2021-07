Das Finale beschließt die EM 2021

Der große Traum, er rückt für die Spieler Spaniens, Italiens, Dänemarks und Englands immer näher: der Sieg bei der EM 2021 im Finale. Noch ein Spiel sind die vier Mannschaften vom großen Endspiel entfernt. Schaffen die Engländer es ins „Heimspiel“ in London? Oder schreibt Dänemark seine märchenhafte Geschichte nach der schweren Erkrankung ihres Leaders Christian Eriksen fort und erreicht erstmals nach 1992 ein EM-Finale? Und wer gewinnt zwischen Spanien und Italien? Alle Informationen zum Finale der EM 2021:

Wer ist im Halbfinale noch dabei und kann ins Endspiel kommen?

Spielort, Datum, Uhrzeit: Wo und wann findet das Finale statt?

Wer macht die Übertragung in TV und Livestream?

Gibt es ein Spiel um Platz 3 bei der EM?

Welche Teams spielen im EM-Halbfinale um den Einzug ins Finale?

EM-Halbfinale: Wer spielt wann und wo gegen wen?

EM Finale 2021: Übertragung, Datum, Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Spiel: Teams werden im Halbfinale ermittelt

Turnier: Fußball-EM 2021

Runde: Finale

Finale Termin: Sonntag, 11. Juli 2021

Sonntag, 11. Juli 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley-Stadion, London

Wembley-Stadion, London Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream beim ZDF, kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom

live im Free-TV und Gratis-Stream beim ZDF, kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom Zugelassene Zuschauer: 60.000

60.000 Schiedsrichter: noch nicht bekannt



Gibt es ein Spiel um Platz 3 bei der EM 2021?

Bei der EM 21 gibt es, anders als etwa bei Weltmeisterschaften, dem Confed Cup oder auch der südamerikanischen Copa America, kein Spiel um Platz 3. Das letzte Spiel um den dritten Platz fand 1980 statt. Die UEFA hat das sogenannte „Kleine Finale“ also vor 41 Jahren abgeschafft. Auch 2016, als das Turnier auf 24 (von zuvor 16) Teams aufgestockt wurde, änderte die UEFA an der Regelung zum Spiel um den dritten Platz nichts.

Schiedsrichter im Finale: Ist der Deutsche Felix Brych ein Kandidat?

Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych ist bei der Fußball-EM im Dauereinsatz. Der 45 Jahre alte Münchner wird am Dienstag das Halbfinale zwischen Italien und Spanien im Londoner Wembleystadion (21 Uhr/ARD und MagentaTV) leiten. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Sonntag bekannt. Es ist bereits die fünfte Partie, die Brych während der Endrunde leiten wird.

Zuletzt stand der Jurist am Samstag im Viertelfinale zwischen England und der Ukraine (4:0) in Rom auf dem Platz. Brych gilt aufgrund seiner guten Leistungen auch als Kandidat für das Finale am Sonntag.

Schiedsrichter Felix Brych gilt als aussichtsreicher Kandidat zur Leitung des Finales der Fußball-EM im Londoner Wembley-Stadion.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Spielorte, Tickets

Die EM findet anlässlich des 60-jährigen Bestehens in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

