Am Dienstag, 29.06.2021, trifft Deutschland im Achtelfinale der EM 2021 auf England. In Gruppe D hatten sich die „Three Lions" gegen Kroatien, Schottland und Tschechien durchgesetzt und gehen als Gruppenerster in die K.o.-Spiele. Das Team rund um die Dortmund-Profis Jadon Sancho und Jude Bellingham zählt zu den Mitfavoriten bei der Europameisterschaft.

Ein besonderer Ansporn für die englische Nationalmannschaft: Die beiden Halbfinal-Partien werden im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. Doch bis dahin muss die Elf von Trainer Gareth Southgate noch zweimal siegen.

Welche Spieler sind im englischen Kader? Welche Trikots werden die Nationalspieler von England bei der Europameisterschaft tragen? Wie ist die Aufstellung?

Alle Infos zur Nationalmannschaft Englands findet ihr in diesem Artikel.

England Kader EM 2021: Diese Spieler sind dabei

Mit einem guten vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in Russland konnten die Engländer bereits überzeugen. Jetzt soll es erstmals mit einem EM-Titel für die Three Lions klappen. Trainer Gareth Southgate setzt in seinem Kader auf die zwei Dortmunder Jadon Sancho und Jude Bellingham.

Der englische EM-Kader im Überblick:

Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham) Angriff: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jadon Sancho (Dortmund)

England Trainer: Das ist Nationaltrainer Gareth Southgate

Gareth Southgate ist ein ehemaliger englischer Fußballspieler. Meist als Innenverteidiger aufgeboten, bestritt er 57 Länderspiele für die englische A-Nationalmannschaft und nahm zwischen 1996 und 2000 an zwei Europameisterschaften und 1998 an einer Weltmeisterschaft teil.

Als Trainer übernahm Gareth Southgate 2016 das Trainer-Amt der englischen Nationalmannschaft.

Gareth Southgate ist der Trainer der englischen Nationalmannschaft bei der EM 2021.

© Foto: Nick Potts/dpa

England EM 2021: Wie ist die Aufstellung gegen Deutschland?

Noch steht nicht fest, mit welchen Spielern Trainer Southgate ins Achtelfinale gegen Deutschland startet. Klar ist nur, dass zwei Spieler bis einschließlich Montag nicht mittrainieren können: Linksverteidiger Ben Chilwell und Mittelfeldspieler Mason Mount vom FC Chelsea müssen sich bis dahin isolieren, weil sie nach dem Vorrundenspiel gegen Schottland Kontakt mit ihrem später positiv auf Corona getesteten Chelsea-Teamkollegen Billy Gilmour hatten. Ob sie gegen Deutschland zum Einsatz kommen, ist noch fraglich.

Englands Nationalmannschaft hat die Vorbereitung auf das EM-Achtelfinale am Freitag mit allen verfügbaren Spielern fortgesetzt. Southgate absolvierte eine Einheit mit 24 Akteuren. Auch Abwehrchef Harry Maguire war dabei, tags zuvor hatte der Kapitän von Manchester United noch individuell trainiert.

England: Zahlen, Daten und Fakten zum deutschen Achtelfinal-Gegner

EM-Endrunden: 10. Teilnahme seit 1968

10. Teilnahme seit 1968 Bestes Abschneiden: Platz drei 1968

Platz drei 1968 Bilanz 2016: Aus im Achtelfinale (gegen Island)

Aus im Achtelfinale (gegen Island) Top-Torschütze in der Qualifikation: Harry Kane (12)

Harry Kane (12) Trainer: Gareth Southgate (seit Ende 2016). Verschoss als Spieler im EM-Halbfinale 1996 gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter.

Gareth Southgate (seit Ende 2016). Verschoss als Spieler im EM-Halbfinale 1996 gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter. Schlüsselspieler: Harry Kane. Kapitän, Anführer einer jungen Mannschaft, verlängerter Arm von Southgate. Bislang wenig überzeugend. Bislang kein Tor bei der EM-Endrunde.

Harry Kane. Kapitän, Anführer einer jungen Mannschaft, verlängerter Arm von Southgate. Bislang wenig überzeugend. Bislang kein Tor bei der EM-Endrunde. Vorrunde: Nicht überzeugend. Nach dem 1:0 gegen Vize-Weltmeister Kroatien enttäuschten die Three Lions beim 0:0 in der Battle of Britain gegen Schottland. Auch das abschließende 1:0 gegen Tschechien war glanzlos.

Nicht überzeugend. Nach dem 1:0 gegen Vize-Weltmeister Kroatien enttäuschten die Three Lions beim 0:0 in der Battle of Britain gegen Schottland. Auch das abschließende 1:0 gegen Tschechien war glanzlos. Gut zu wissen: Die beiden englischen Turniertreffer erzielte Raheem Sterling.

England-Termine bei der EM 2021: Alle Spiele der englischen Nationalmannschaft

Mitfavorit bei der Europameisterschaft. Zum Auftakt der EM 2021 traf die englische Nationalmannschaft am 13. Juni in London auf England ist der klarerbei der Europameisterschaft. Zum Auftakt der EM 2021 traf die englische Nationalmannschaft am 13. Juni inauf Kroatien . Fünf Tage später kam es zum heiß ersehnten Spiel in London gegen Schottland, das jedoch torlos blieb. Nach dem Sieg gegen Tschechien war klar, dass England als Gruppenerster ins Achtelfinale einzieht.

Alle Termine von England bei der EM im Überblick:

13. Juni 2021, 15:00 Uhr

England - Kroatien (London, ARD)

18. Juni 2021, 21:00 Uhr

England - Schottland (London, ZDF)

22. Juni 2021, 21.00 Uhr

Tschechien - England (London, ARD/Telekom)

29. Juni 2021, 18.00 Uhr

England - Deutschland (London, ARD/Telekom)

Trikot: Heimtrikot und Auswärtstrikot von England bei der EM 2021

Das Heimtrikot der englischen Nationalelf wird ganz traditionell in Weiß gehalten. Lediglich am rundlichen Kragen und an den Seiten wurden dunkelblaue Streifen hinzugefügt. Mittig auf der Vorderseite sind das Logo des englischen Fußball-Verbandes und das von Ausrüster Nike zu erkennen.

Das Auswärtstrikot bei der EM ist in einem satten Blau gehalten. Links auf der Brust steht das Verbands-Logo in rot – rechts das Logo von Nike.

