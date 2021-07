Fußball-Monat hat es so allerhand Überraschungen gegeben. Etwa, dass der Underdog Schweiz die Weltmeister von 2018, die Franzosen, geschlagen hat. Eine Übersicht der Tops und Flops der Fußball-EM 2021. Mit dem Finale am Sonntag, 11. Juli um 21 Uhr ist die Europameisterschaft 2021 auch schon wieder vorbei. Am 11. Juni hat sie begonnen und ist an 11 Orten in Europa ausgetragen worden. In dem einenhat es so allerhand Überraschungen gegeben. Etwa, dass der Underdogdie Weltmeister von 2018, die, geschlagen hat. Eine Übersicht derer Fußball-EM 2021.

Die Highlights der Europameisterschaft

Atemberaubende Azzuri

Defensivfanatiker herzerfrischenden Offensivfußball. Da die Abwehr dank der letzten beiden verbliebenen Routiniers Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini dennoch stabil stand, reihte sich eine Galavorstellung an die andere. Vom schwer gescholtenen WM-Touristen in nur drei Jahren zur spielerisch besten Mannschaft der EM - die italienische Nationalmannschaft hat sich im Rekordtempo neu erfunden. Der Verjüngungsprozess trug Früchte, plötzlich zelebrierten die einstigenherzerfrischenden Offensivfußball. Da die Abwehr dank der letzten beiden verbliebenen Routiniersdennoch stabil stand, reihte sich eine Galavorstellung an die andere.

Danish Dynamite

Siegeszug. Viel fehlte nicht zum fast schon zu kitschigen Happy End, ein äußerst Dänemark ist definitiv der Europameister der Herzen. Ganz Fußball-Europa bangte mit ihnen um Christian Eriksen . Es waren bange Minuten beim Kampf um Leben und Tod, ehe die erlösende Entwarnung kam. Und was das restliche dänische Team „für Christian“ geleistet hat, war aller Ehren wert. Erst der Sichtschutz während der Behandlungsmaßnahmen auf dem Feld, dann der wunderbar offene Umgang mit den eigenen Emotionen und zu guter Letzt ein sportlich kaum für möglich gehaltener. Viel fehlte nicht zum fast schon zu kitschigen Happy End, ein äußerst fragwürdiger Elfmeter im Halbfinale beendete das dänische EM-Märchen.

King Kane von England

Three Lions mogelten sich trotzdem mit pragmatischem Ergebnisfußball in die K.o.-Runde - und legten dort mit einem verwandelten Kane richtig los. Denn fortan marschierte der im Stile eines wahren Kapitäns vorweg. Mit dem entscheidenden 2:0 im Achtelfinale gegen Deutschland, einem Doppelpack im Viertelfinale gegen die Ukraine sowie dem Siegtreffer in der Vorschlussrunde gegen Dänemark ebnete er den Weg ins Finale. Harry Kane stand exemplarisch für die Entwicklung der Engländer bei dieser EM. In der Gruppenphase tauchte der Anführer ab, wurde in der heimischen Presse schwer gescholten. Doch diemogelten sich trotzdem mit pragmatischem Ergebnisfußball in die K.o.-Runde - und legten dort mit einem verwandelten Kane richtig los. Denn fortan marschierte der im Stile eines wahren Kapitäns vorweg. Mit dem entscheidenden 2:0 im Achtelfinale gegen Deutschland, einem Doppelpack im Viertelfinale gegen die Ukraine sowie dem Siegtreffer in der Vorschlussrunde gegen Dänemark ebnete er den Weg ins Finale.

Brillanter Schiedsrichter Felix Brych

Sein wohl letztes Turnier war auch sein Bestes. Als „großartigen Referee“ pries ihn die englische Fußball-Ikone Gary Lineker. Der Schiedsrichter, der aus München stammt, rehabilitierte sich eindrucksvoll für die WM 2018, wo er nach nur einem Vorrundenspiel vom Weltverband FIFA aus dem Turnier genommen worden war. Umsichtige Spielleitung, kaum Fehler - diesmal wusste Brych von Beginn an zu überzeugen. Als Belohnung erhielt er nach zwei Vorrundenpartien noch drei weitere Einsätze in der K.o.-Runde, das Halbfinale zwischen Italien und Spanien war sein Karriere-Höhepunkt.

Aufmüpfige Außenseiter

Es gibt keine Kleinen mehr im Fußball - diese Floskel bewahrheitete sich bei dieser EM. Außenseiter wie Tschechien, die Schweiz, Österreich oder Ungarn stürzten große Favoriten oder brachten sie zumindest an den Rande einer Niederlage. Exakt die Hälfte der bislang 14 K.o.-Spiele stand nach 90 Minuten unentschieden. Vier davon wurden in der Verlängerung entschieden, bei drei ging es in den Showdown Elfmeterschießen. Schon in der Gruppenphase endeten 21 der 36 Begegnungen mit maximal einem Tor Unterschied. Die Ausgeglichenheit bei der Europameisterschaft war bemerkenswert.

Die Flops der Europameisterschaft 2021

Lahmer Löw

Durchschlagskraft, hinten mangelte es trotz der vermeintlich defensiveren Ausrichtung mit Dreierkette an Stabilität. Nach Rückschlägen fanden Löw und sein Team keine Antworten. Es sollte der krönende Abschluss seiner 15-jährigen Ära als Bundestrainer werden - doch es wurde das nächste Trauerspiel. Jogi Löw konnte auch bei seinem letzten Turnier den Abwärtstrend der vergangenen Jahre nicht stoppen. Im von ihm vorgegebenen System fühlte sich die deutsche Mannschaft sichtlich unwohl. Nach vorne fehlte bis auf das Portugal-Spiel die, hinten mangelte es trotz der vermeintlich defensiveren Ausrichtung mit Dreierkette an Stabilität. Nach Rückschlägen fanden Löw und sein Team keine Antworten.

Superspreader EM

Grölende Fans dicht an dicht auf den Tribünen, feiernde Party-People in der Stadt, proppenvolle öffentliche Verkehrsmittel auf dem Weg zum Stadion - das Coronavirus wird sich sehr über die EM gefreut haben. Da sich vielerorts niemand um die seit Pandemiebeginn eigentlich selbstverständlichen Regeln scherte, dürfte die EM auch als Superspreader-Event in Erinnerung bleiben. Erste Ansteckungswellen sind jedenfalls schon bekannt.

Unbelehrbare UEFA

Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben war ein gewaltiges Eigentor, die auffallende Klüngelei mit autoritären Regimen alles andere als vorbildlich. Auch das Verhalten im Drama um Christian Eriksen war zumindest fragwürdig. Bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) fehlte jegliches Gespür für die aktuelle Lage, in nahezu allen Belangen gab der Dachverband während des Turniers ein ganz schwaches Bild ab. In der Coronafrage wälzte die UEFA jegliche Verantwortung auf die lokalen Behörden ab. Deren leichtsinnige und teils gar gesundheitsgefährdende Regelungen trug sie still und leise mit. Das Verbot zur Beleuchtung derwar ein gewaltiges Eigentor, die auffallende Klüngelei mit autoritären Regimen alles andere als vorbildlich. Auch das Verhalten im Drama um Christian Eriksen war zumindest fragwürdig.

Mon dieu Mbappé

Bei der Frage nach dem Star der EM gab es vor Turnierstart quasi nur eine Antwort: Kylian Mbappe. Der 22-Jährige war auch tatsächlich Protagonist einer Heldengeschichte - allerdings mit ihm als tragischem Helden. Seine tor- und trostlosen Auftritte standen sinnbildlich für die Leistungen des Weltmeisterteams aus Frankreich. Schon in der Gruppenphase fehlte Mbappe der Spielwitz, mit seinen Tempodribblings entwickelte er längst nicht die Durchschlagskraft wie üblich. Es passte ins Bild, dass ausgerechnet der Superstar den entscheidenden Elfmeter im Achtelfinale gegen die Schweiz verschoss.

Eigentorflut bei der EM 2021

Starverteidiger Ruben Dias - sie alle trafen bei der EM ins eigene Netz. Schon vor dem Finale unterliefen den Spielern elf Eigentore. Damit fielen allein in diesem Jahr mehr als bei allen vorherigen Europameisterschaften zusammen (9). Der Slowakei und Portugal unterliefen gar je zwei Eigentore in einem Spiel. Eine Slapstick-Einlage jagte bei der EM die nächste. Die Liste der Pechvögel ist lang und beinhaltet durchaus prominente Namen. Ob Mats Hummels , Dänemarks Abwehrchef Simon Kjaer, Spaniens Juwel Pedri oder Portugals- sie alle trafen bei der EM ins eigene Netz. Schon vor dem Finale unterliefen den Spielern elf Eigentore. Damit fielen allein in diesem Jahr mehr als bei allen vorherigen Europameisterschaften zusammen (9). Der Sunterliefen gar je zwei Eigentore in einem Spiel.

