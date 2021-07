Am Sonntag, den 11.07.2021 um 21:00 Uhr, findet das Finale der EM 2021 statt. England trifft vor 65.000 Zuschauer im Wembley Stadion auf Italien. Beide Teams schweben im 7. Fußballhimmel. Nur ein Sieg ist man vom EM-Titel entfernt. Italien setzte sich im Halbfinale gegen spielfreudige Spanier glücklich im Elfmeterschießen durch. England bezwang mutige Dänen mit 2:1 nach der Verlängerung. Englands Torschütze und Kapitän Harry Kane nach dem gewonnen Halbfinale: „Wir waren da, als es gezählt hat. Ein Finale zuhause. Was ein Gefühl. Jetzt ist es noch ein Spiel. Wir können es nicht erwarten.“ Das Finale wird voraussichtlich vom niederländischen Referee Björn Kujpers geleitet.

Wie ist die Statistik der beiden Teams?

der beiden Teams? Wie sieht die Prognose für den Spielausgang aus?

für den Spielausgang aus? Wen sehen die Buchmacher vorne und wie sind die Quoten ?

? Alle Infos zum Tipp des EM-Finales 2021 bekommt ihr hier.

England gegen Italien: Bilanz und Statistik - aktuelle Form vor dem EM-Finale

England, das Land in dem der Fußball geboren wurde, steht erstmals nach 55 Jahren wieder in einem Finale. Die Three Lions spielen eine sehr gute EM. Ohne jeglichen Glanz gewann England die Gruppe D. Nach der Gruppenphase folgte eine Leistungssteigerung der Engländer. Im Achtelfinale schickte man das DFB-Team nach einen hart erkämpften 2:0 Sieg nach Hause. Im Viertelfinale platzte dann der Knoten engültig. 4:0 bezwang man die Ukraine. Das Team von Trainer Gareth Southgate strotzte nach diesem Sieg nur so vor Selbstvertrauen. Das Halbfinale gegen Dänemark war ein Krimi, denn es folgte eine ungewohnte Situation für die Engländer. Das erste Mal lag man im Turnier zurück. Doch die Three Lions haben bewiesen, dass sich auch nach einem Rückstand das Spiel drehen können. Nach der Verlängerung (2:1) haben sich die Engländer erfolgreich ein Ticket für das Finale gesichert. Italien scheint Übermächtig. In der Gruppe A leistete man sich keine Fehler und holte souverän den ersten Platz. In der Runde der letzten 16 bezwang die Squadra Azzurra Österreich nach der Verlängerung mit 2:1. Die erste ganz große Hürde meisterten die Italiener ohne große Probleme, denn im Viertelfinale kegelten sie die „goldene Generation“ der Belgier aus dem Turnier. Der Klassiker gegen Spanien im Halbfinale war ein Thriller. Erst im Elfmeterschießen konnte sie das Spiel für sich entscheiden. Seit 2012 standen sich beide Teams fünf Mal gegenüber. Nur eines dieser fünf Spiele konnte England gewinnen (Freundschaftsspiel 2012), Italien gewann zwei Mal (EM 2012, WM 2014 Gruppe D). Die letzten beiden Partien endeten Unentschieden (Freundschaftsspiel 2015 und 2018). Sowohl England als auch Italien konnten in den eben genannten Partien insgesamt fünf Treffer erzielen. Die Turnierhistorie spricht klar für die Italiener. Die Squadra Azzurra hat sich gegen Endspielkontrahent England bislang je zweimal bei WM- und EM-Endrunden durchgesetzt (EM 1980 und 2012, WM 1990 und 2014)

EM-Finale 2021: Das spricht für England

England wird aufjedenfall einen massiven Fanvorteil haben. 65.000 Zuschauer erwartet man im Wembley Stadion in London. Schon im Halbfinalspiel gegen Dänemark hörte man ununterbrochen Fangesänge. England hat sich deutlich gesteigert im Turnierverlauf. Vorallem Harry Kane hat zum richtigen Zeitpunkt seine Form gefunden. Die Engländer kassierten in der laufenden EM nur ein Gegentor, keines aus dem Spiel heraus. Die Offensive läuft seit der KO-Phase auch Hochtouren. Nach der Gruppenphase gelangen dem Team von Trainer Gareth Southgate in drei Partien Acht Tore. Die Engländer wollen endlich wieder einen Titel nach Hause holen. Erwischen Sterling und Co. einen Sahentag, so ist das ganz sicher möglich.

EM-Finale 2021: Das spricht für Italien

Das Team von Trainer Roberto Mancini wirkt sehr eingespielt. Die Spieler kämpfen um jeden Zentimeter. Seit 33 Spielen ist man nun ungeschlagen. Die letzten 14 Spiele konnte man für sich entscheiden. Italien hat alles, was ein EM-Sieger braucht. Doch gegen Spanien kamen sie an ihre Grenzen. Sie hatten weniger Spielanteile und haben sich erst im Elfmeterschießen durchsetzen können. Doch auch das ist etwas, was eine Topmannschaft ausmacht. Man muss auch mal die „dreckigen“ Spiele gewinnen. Die Italiener zeigen allen, wie man mit Herz und Leidenschaft auftreten sollte. Mit Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini hat die italienische Nationalmannschaft zwei Urgesteine hinten stehen. Erfahrene Männer mit weltklasse Spielverständnis und überragender Mentalität. Harry Kane und Co. werden sich an ihnen die Zähne ausbeißen und nur zu wenigen Torchancen kommen.

Prognose und Tipp: Wer gewinnt das EM-Finale 2021?

Das Duell zweier Nationen die den Fußball leben. Beide wollen um jeden Preis den EM-Titel. Beide Teams haben eine hervorragende Defensive, und vorne haben sie die spielerische Qualität, jederzeit ein Tor erzielen zu können. Die Engländer haben die Unterstützung der Fans. Vor heimischen Publikum wollen sie es endlich schaffen, wieder einen Titel zu gewinnen. In solch einem wichtigen Spiel kann jeder Fehler spielentscheidend sein, denn fällt erstmal ein Tor, dann wird es lange dauern um eine Lücke in den Defensivreihen zu finden. Es ist schwierig eine Prognose für dieses Spiel aufzustellen, doch viele Wettexperten sind sich sicher: Es werden nicht viele Tore in diesem Spiel fallen. Wir gehen davon aus, dass das Finale in die Verlängerung gehen wird. Italien wirkt reifer für den Titel und hat bis hierhin eine bessere EM hinter sich. Doch England spielt auf hemischen Boden vor eigenem Publikum – das kann spielentscheidend sein.

Alle Infos zur Partie im Überblick

Teams : England, Italien

: England, Italien Wettbwerb : Europmeisterschaft 2021, Finale

: Europmeisterschaft 2021, Finale Datum und Uhrzeit : 11.07.2021, 21:00 Uhr

: 11.07.2021, 21:00 Uhr Spielort: Wembley Stadion (London, England)

Die besten Tipps und Quoten für England gegen Italien

Wettanbieter im Vergleich

Quoten für Englang-Sieg

2,75 bei Tipico

2,70 bei Bet3000

2,70 bei Bwin

2,70 bei Bet-at-home

2,67 bei Unibet

Quoten für Unentschieden

3,10 bei Tipico

3,10 bei Bet3000

3,00 bei Bwin

3,05 bei Bet-at-home

3,10 bei Unibet

Quoten für Italien-Sieg

2,85 bei Tipico

3,00 bei Bet3000

2,90 bei Bwin

2,85 bei Bet-at-home

3,05 bei Unibet

Wett-Tipp für England gegen Italien:

Es fallen weniger als 3 Tore in 90 Minuten: 1,50 bei Bet3000

Beide Teams treffen: 2,00 bei Tipico

Wo wird das Finale der EM 2021 zwischen England und Italien übertragen?

Das EM-Finale zwischen England und Italien wird im Free-TV im ZDF übertragen. Parallel zur Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es auch das Spiel im Live-Stream zu sehen. Die Partie kann man live in der ZDF Mediathek verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung England gegen Italien am 11.07.2021 bekommt ihr hier:

Sportwetten: Glücksspiel kann süchtig machen