Welche Teams sind im EM-Finale 2021?

Italien

England



England mit Harry Kane (rechts) und Phil Foden steht im Finale der EM. Wer aber kommentiert das Endspiel?

© Foto: Laurence Griffiths/DPA



EM Finale 2021: Übertragung, Datum, Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Spiel: Italien gegen England

Italien gegen England Turnier: Fußball-EM 2021

Fußball-EM 2021 Runde: Finale

Finale Termin: Sonntag, 11. Juli 2021

Sonntag, 11. Juli 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley-Stadion, London

Wembley-Stadion, London Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream beim ZDF, kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom

live im Free-TV und Gratis-Stream beim ZDF, kostenpflichtig über MagentaTV der Telekom Zugelassene Zuschauer: 60.000

60.000 Schiedsrichter: Felix Brych oder Björn Kuipers

Wer kommentiert das EM Finale im ZDF?

Oliver Schmidt kommentiert überraschend für das ZDF das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft. Das bestätigte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur.

Oliver Schmidt im ZDF: Das EM-Finale ist für den Kommentator die Endspiel-Premiere

Für Schmidt ist es eine Endspiel-Premiere bei einem Fußballturnier. Der 49 Jahre alten Sportreporter hatte seinen ersten großen Einsatz für das Zweite bei der Weltmeisterschaft 2010. Als Co-Kommentator ist am Sonntagabend Sandro Wagner für den TV-Sender im Einsatz.

Das ist Oliver Schmidt

Geburtstag: 1972

Geburtsort: Erkelenz

Studium: Politikwissenschaften mit den Nebenfächern VWL und Jura

Sender: ZDF

Sendungen: Aktuelles Sportstudio

Erstes großes Fußball-Turnier als Kommentator: WM 2010

Das ist Sandro Wagner

Geburtstag: 29.11.1987

Geburtsort: München

Vereine: MSV Duisburg, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern (Leihe), Hertha BSC Berlin, SV Darmstadt 09, TSG Hoffenheim, FC Bayern München, Tianjin Teda

Erfolge: Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger

Sender: DAZN, ZDF



Sandro Wagner wird das EM-Finale gemeinsam mit Oliver Schmidt im ZDF kommentieren.

© Foto: Sven Hoppe/DPA

Béla Réthy kommentiert bei Olympia die Eröffnungsfeier

Als Favorit für das EM-Finale in London galt eigentlich Béla Réthy. Der erfahrene Reporter war bei der EM letztmals beim Halbfinale zwischen England und Dänemark am Mittwoch im Einsatz. Réthy kommentierte das Spiel alleine. Der 64 Jahre alte Réthy arbeitet anschließend bei den Olympischen Spielen in Tokio und kommentiert unter anderem die Eröffnungsfeier am 23. Juli. Réthys letztes Turnier für das ZDF ist die WM im kommenden Jahr.

UEFA lädt Eriksen zum EM-Finale ein

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist wenige Wochen nach seinem Zusammenbruch bei der EM von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zum Endspiel in London eingeladen worden. Demnach habe Ceferin die Einladung an den 29-Jährigen und dessen Frau ausgesprochen. Es sei noch nicht klar, ob Eriksen die Einladung annimmt. „Es wäre toll, wenn er zu unserem Finale kommen würde", sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand.

