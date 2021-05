Die Fußball-EM 2021 wird in mehreren Ländern ausgetragen

Alle Spiele und Austragungsorte im Spielplan zur UEFA Europameisterschaft

Welche Corona-Regeln gelten in den Austragungsorten und Stadien?

Was bei Einreise, Übernachtung und Co. zu beachten ist

Austragungsorte EM 2021: Wo finden die Spiele der Fußball-Europameisterschaft statt?

Vom 11.06. bis 11.07.2021 findet die Fußball Europameisterschaft statt. Und die Spiele finden in den folgenden elf Austragungsorten (Land, Stadt, Stadion - alphabetisch sortiert) statt:

Aserbaidschan: Nationalstadion in Baku

Dänemark: Parken-Stadion in Kopenhagen

Deutschland: Allianz Arena in München

England: Wembley-Stadion in London

Holland/Niederlande: Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam

Italien: Stadio Olimpico in Rom

Rumänien: Arena Nationala in Bukarest

Russland: Gazprom-Arena in Sankt Petersburg

Schottland: Hampden Park in Glasgow

Spanien: Olympiastadion in Sevilla

Ungarn: Puskás Aréna in Budapest

Diese Corona-Regeln gelten in den Austragungsorten der Fußball-EM 2021

Die Corona-Lage in den einzelnen Ländern ist so unterschiedlich wie die geltenden Regeln. Was müssen Reisende bei Einreise, Übernachtung und Co. während der EUFA EURO 2021 in den jeweiligen Austragungsorten beachten? Hier die aktuellen Regeln laut Auswärtigem Amt im Überblick:

Corona-Regeln Aserbaidschan - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Einreise: Die Land- und Seegrenzen zu allen Nachbarländern Aserbaidschans sind geschlossen. Die Einreise ist aktuell (Stand: 25.05.2021) nur auf dem Luftweg möglich. Bereits beim Check-in ist ein negativer PCR-Test notwendig. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Zudem besteht eine Quarantäne-Pflicht von 14 Tagen in häuslicher Selbstisolation. Die Adresse muss auf einem Formular angegeben werden, welches im Flugzeug ausgehändigt wird und am Flughafen in Baku abgegeben werden muss.

Corona-Regeln Dänemark - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja (Ausnahme für Grönland und die Färöer-Inseln, hier wird lediglich abgeraten)

Corona-Risikogebiet: Ja

Einreise: Dänemark nimmt eine nach Ländern und Regionen differenzierte Risikobewertung in die Kategorien „gelb“, „orange“ und „rot“ vor, welche wöchentlich aktualisiert wird. Deutschland ist aktuell als „orange“ eingestuft. Bei Einreise muss ein negativer Corona-Test (PCR-Test oder Antigentest) vorgelegt werden, der maximal 48 Stunden vor Einreise gemacht wurde. Genesene können einen positiven Corona-Test (nur PCR-Test) vorlegen, wenn dieser zwischen 14 und 180 Tagen vor dem Flug gemacht wurde. Zudem gilt 10 Tage Quarantäne-Pflicht in häuslichen Selbstisolation. Diese kann frühestens vier Tage nach der Einreise durch einen weiteren, negativen PCR-Test verkürzt werden. Jeder muss spätestens 24 Stunden nach Einreise einen weiteren Corona-Test durchführen. Bei Einreise auf dem Luftweg muss dieser Test vor Verlassen des Flughafens erfolgen. Für Kinder unter 15 Jahren gelten keine Quarantäne- und Testpflichten.

Corona-Regeln Deutschland - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Für Deutschland gelten die aktuellen Corona-Regeln der jeweiligen Länder unter Berücksichtigung des Infektionsschutzgesetzes. In Gebieten mit einem Inzidenzwert von über 100 greift die Bundes-Notbremse. Aktuell sinken aber bundesweit die Fallzahlen und in den allermeisten Kreisen und Regionen werden Lockerungen und weitere Öffnungen geplant und umgesetzt, da die Inzidenz unter 100 sinkt oder bereits niedriger ist.

Corona-Regeln England - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja (höchste Warnstufe als Virusvariantengebiet)

Einreise: Seit dem 17.05.2021 ist die Einreise ohne triftigen Grund möglich - allerdings mit unterschiedliche Einreisebeschränkungen. Länder werden in verschiedene (Farb-)Kategorien eingeteilt. Für diese gelten folgenden Regeln:

Green: Online-Anmeldung, Corona-Test vor Einreise, ein weiterer Corona-Test bis zum zweiten Tag, keine Quarantäne

Amber: Online-Anmeldung, Corona-Test vor Einreise, zwei weitere Corona-Tests am zweiten und achten Tag nach der Einreise, zehn Tage häusliche Quarantäne mit der Möglichkeit sich am fünften Tag freizutesten.

Red: Online-Anmeldung, Corona-Test vor Einreise, zwei weitere Tests am zweiten und achten Tag nach der Einreise, zehn Tage Quarantäne im Hotel.

Bei Einreise muss ein negativer Corona-Test (PCR-Tests, RT-Lamp-Tests sowie Antigentests) vorgelegt werden. Dieser darf nicht älter sein, als drei Tage. Der negative Testnachweis, in Englisch, Französisch oder Spanisch (eine Übersetzung ist nicht ausreichend), muss bereits vor Reisebeginn (vor Einstieg Flugzeug, Fähre und Zug) vorgelegt werden. Für Kinder unter elf Jahren gilt keine Testpflicht. Für die Einreise ohne negativen Test werden mindestens 500 Pfund fällig.

Für Einreisen aus Deutschland nach England (ohne Aufenthalt in einem Land der roten Kategorie bis zu zehn Tage zuvor), besteht die Möglichkeit, sich nach fünf Tagen von der Quarantäne zu befreien. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test. Der Test ist kostenpflichtig und muss bei einem lizenzierten Labor durchgeführt werden. Auch bei einer Befreiung von der Quarantäne bleibt der Test am achten Tag weiterhin verpflichtend. Es ist mit Kosten von 80 bis 300 Pfund Test zu rechnen.

Wer zehn Tage zuvor in einem Land mit roter Kategorie war, muss für zehn Tage in Hotelquarantäne. Am zweiten und achten Quarantänetag finden weitere Tests statt. Das Hotel ist vorab über eine Website der britischen Regierung zu buchen. Aufenthalt, Verpflegung und die Tests während der Quarantäne kosten 1750 Pfund. (Mehr Infos dazu von der UK-Regierung).

Corona-Regeln Holland/Niederland - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja (zweithöchste Warnstufe als Hochinzidenzgebiet)

Einreise: Die Niederlande haben Deutschland zum Risikogebiet erklärt. Nach der Einreise aus Deutschland sind daher dringend 10 Tage häusliche Quarantäne angeraten. Doch es gibt Ausnahmen, über die das Government of the Netherlands informiert. Alle Flugreisenden ab 13 Jahren müssen beim Einchecken einen negativen Corona-Test nachweisen. Das gilt auch für die Einreise weiter als 30 Kilometer ins holländische Inland per Zug, Bus oder Schiff. Der Test kann als negativer PCR-Tests (nicht älter als 24 Stunden vor Boarding). Reisende sollen sich nach der Einreise dringend in eine zehntägige Hausquarantäne begeben. Der negative Test für die Einreise ersetzt nicht die Quarantäne. Zudem müssen Flugreisende ein Gesundheitsformular ausfüllen und mitführen.

Corona-Regeln Italien - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Einreise: Aus Deutschland sowie (und anderen EU-Ländern) ist die Einreise nach Italien grundsätzlich seit 16.05.2021 wieder ohne Quarantänepflicht möglich. Reisen innerhalb Italiens können aber je nach Einstufung der jeweiligen Region eingeschränkt werden. Zur Einreise ist die Anmeldung per Online-Formular Pflicht. Bei technischen Problemen auch in Papierform (in italienischer oder englischer Sprache). Zudem ist ein negativer Corona-Test (PCR- oder Antigen-Tests) für bei Einreise nötig. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das gilt nicht für Kinder unter zwei Jahren. Manche Fluggesellschaften verlangen beim Boarding einen negativen Covid-19-Test. Wer keinen hat, muss für zehn Tage in häusliche Quarantäne und anschließend einen machen. Zudem muss das zuständigen Gesundheitsamt innerhalb von 48 Stunden über die Einreise informiert werden. Einreiseverbot besteht aktuell für alle, die in den letzten 14 Tagen etwa in Brasilien, Bangladesch oder Indien waren.

Corona-Regeln Rumänien - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Nein, von touristischen Reisen wird lediglich abgeraten

Corona-Risikogebiet: Nein (Rumänien zählt seit 23.05.2021 nicht mehr als Corona-Risikogebiet)

Einreise: Die Einreise ist für alle EU-Bürger ohne Corona-Symptome erlaubt. Seit 15.05.2021 gelten Corona-Regeln nach Kategorien für die Einreise nach Rumänien - Länder sind in grüne, gelbe und rote Zonen eingestuft. Deutschland ist aktuell (Stand: 27.05.) gelbe Zone. Bei der Einreise aus Deutschland ist eine 14-tägige Quarantäne Pflicht. Am zehnten Tag kann die Quarantäne beendet werden, wenn keine Symptome auftreten und ein negativer Corona-Test nachgewiesen wird. Die Quarantäne entfällt komplett mit einem negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) sowie für nachweislich vollständig Geimpfte (zweite Impfdosis mindestens 10 Tage vor Einreise). Die Grenzen sind nur eingeschränkt geöffnet. Die rumänischen Grenzpolizei informiert tagesaktuell über Wartezeiten.

Corona-Regeln Russland - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Einreise: Grundsätzlich ist die Einreise nach Russland für Ausländer eingeschränkt. Die Einreise per Direktflug aus Deutschland mit gültigem Visum für deutsche Staatsangehörige ist erlaubt. Auf anderem Weg ist die Einreise nur für einen sehr beschränkten Personenkreis (Diplomaten und deren Familienangehörige sowie Kraftfahrer. Flugzeugpassagiere mit Ziel oder Zwischenstopp in Russland müssen einen negativen PCR-Test (nicht älter als drei Tage vor Abflug und auf Russisch oder Englisch ausgedruckt) vorzeigen. An russischen Flughäfen sind stichprobenartige Corona-Tests möglich.

Die Ausreise nach Deutschland ist (für deutsche Staatsbürger) durch Estland, Finnland, Litauen und Polen mit eigenem Fahrzeug oder organisierten Sammeltransporten als Durchreise möglich. Die Grenze zwischen Lettland und Russland ist aktuell (Stand: 27.05.) geschlossen.

Corona-Regeln Schottland - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja (höchste Warnstufe als Virusvariantengebiet)

Einreise: Für die Einreise nach Schottland gelten die selben Regeln, wie bei der Einreise nach England/Großbritannien. Allerdings gibt es hier keine Möglichkeit sich am fünften Tag der Quarantäne freiszutesten.

Corona-Regeln Spanien - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja

Einreise: Bei Einreise aus einem Risikogebiet (dazu zählt auch Deutschland) müssen alle ab sechs Jahren einen negativen Corona-Test (PCR-Test oder TMA-Test nicht älter als 72 Stunden vor Einreise) vorzeigen und mit sich führen. Das Ergebnis muss elektronisch oder in Papierform auf Spanisch, Englisch, Französisch oder Deutsch vorliegen und folgende Angaben enthalten:

- Name des Reisenden

- Pass- oder Ausweisnummer, die auch im Einreiseformular vermerkt wurde

- Datum der Testabnahme

- Kontaktdaten des Testlabors

- Art des angewandtes Testverfahren

- negatives Testergebnis.

Bei der Durchreise ist das Mitführen des Testergebnisses nicht nötig, wenn der Transitbereich nicht verlassen wird. Flugpassagiere müssen im Spain Travel Health-Portal ein Formular zur Gesundheitskontrolle ausfüllen. Der dabei erzeugte QR-Code muss der bei Einreise vorgelegt werden. Die Registrierung kann frühestens 48 Stunden vor beabsichtigter Einreise erfolgen. Bei Falschangaben drohen Geldstrafen.

Zudem finden regelmäßig Temperaturmessung und die Auswertung des Einreiseformulars sowie eine visuelle Kontrolle statt. Bei einer Körpertemperatur von über 37,5 Grad Celsius können weitere Untersuchung folgen. Alle spanischen Häfen sind aktuell (Stand: 27.05.) für internationale Kreuzfahrtschiffe gesperrt.

Corona-Regeln Ungarn - Was für Einreise, Übernachtung und Co. gilt

Reisewarnung: Ja

Corona-Risikogebiet: Ja