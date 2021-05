Die Fußball-Europameisterschaft 2021 wirft ihre Schatten voraus: Am 11. Juni fällt der Startschuss für die 16. Austragung des Turniers. Eigentlich hätte die EM vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 stattfinden sollen, doch Corona machte der UEFA einen Strich durch die Rechnung. Nun startet das Turnier unter dem ursprünglichen Motto „Euro 2020“ ein Jahr später mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Wann startet die Fußball EM 2021? Wie sieht der Modus der EM aus? Wird das Turnier trotz Corona mit Zuschauern stattfinden?

Alle Infos zur EM 2021 im Überblick.

Fußball EM 2021: Start, Datum, Termine, Modus

Die Fußball-EM 2021 startet am Freitag, den 11. Juni 2021 um 21:00 Uhr mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien im Olympiastadion in Rom. Einen Monat lang werden dann insgesamt 51 Partien ausgespielt. Insgesamt 24 Teams haben sich zwischen März und November 2019 für die Teilnahme an der Europameisterschaft qualifiziert. Im Rahmen der Auslosung der EM 2021 Endrunde, wurden diese Teams dann in sechs Gruppen verteilt. Das Finale wird am 11. Juli 2021 stattfinden. Alle wichtigen Termine der Europameisterschaft im Überblick:

Vorrunde der EM 2021

Gruppe A: 11. Juni - 20. Juni 2021

Gruppe B: 12. Juni - 21. Juni 2021

Gruppe C: 13. Juni - 21. Juni 2021

Gruppe D: 13. Juni - 22. Juni 2021

Gruppe E: 14. Juni - 23. Juni 2021

Gruppe F: 15. Juni - 23. Juni 2021

Achtelfinale der EM 2021

26. Juni - 29. Juni 2021

Viertelfinale der EM 2021

2. Juli - 3. Juli 2021

Halbfinale der EM 2021

6. Juli - 7. Juli 2021

Finale der EM 2021

11. Juli 2021, 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ)

Fußball EM 2021 und WM 2022 Mega-Ereignisse auf der Kippe? Ulm

EM 2021: Das sind die Gruppen und Teams der Vorrunde

Auf Deutschland wartet schon in der Vorrunde der EM 2021 eine schwere Aufgabe. Mit Portugal und Frankreich wurden der DFB-Elf von Jogi Löw zwei Favoriten auf den EM-Titel zugelost.

Alle Gruppen und Teams der Europameisterschaft im Überblick:

Gruppe A

Türkei

Italien

Wales

Schweiz

Gruppe B

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

Gruppe C

Niederlande

Ukraine

Österreich

Nordmazedonien

Gruppe D

England

Kroatien

Schottland

Tschechien

Gruppe E

Spanien

Schweden

Polen

Slowakei

Gruppe F

Ungarn

Portugal

Frankreich

Deutschland

EM 2021 im TV: Wo werden die Spiele von Deutschland übertragen?

Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden ausschließlich im Free-TV auf ARD und ZDF übertragen. Die Spiele sind auch im Gratis-Livestream in den jeweiligen Mediatheken zu sehen. Weder DAZN noch Sky haben sich Rechte an der Übertragung der EM-Spiele gesichtert. Somit werden die Vorrunden-Partien nicht im Pay-TV zu sehen sein.

DFB-Kader Nominierung: Wann wird der vorläufige EM-Kader bekannt gegeben?

Vor der Europameisterschaft 2021 stellen sich viele Fußball-Fans folgende Fragen: Wann gibt der Bundestrainer den vorläufigen Kader für die EM 2021 bekannt? Welche Spieler könnten nominiert werden? Werden die Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels dabei sein? Und kommt Toni Kroos trotz seiner Corona-Infektion mit zum Turnier?

Alle Antworten bekommt ihr in diesem Artikel zum EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft:

Werden trotz Corona Zuschauer und Fans bei der EM 2021 zugelassen?

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Geisterspielen in europäischen Ligen, stellt sich auch bei der Europameisterschaft 2021 die Frage, ob Zuschauer in Stadien zugelassen werden. Die UEFA hat öffentlich bekanntgegeben: Alle Spiele der Europameisterschaft sollen vor Zuschauern ausgetragen werden. „Die Option, dass irgendein Spiel der EM ohne Fans ausgetragen wird, ist vom Tisch", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferi gegenüber dem englischen Sender „SkySports“

Die UEFA verlangt von den Verbänden der Spielorte bis zum 5. April ein Konzept, ob und wie viele Zuschauer die Spiele der Europameisterschaft besuchen dürfen. Zudem kündigte Ceferi an, diese Frist zumindest bis zum 20. April verlängern zu wollen.

„Die ideale Variante ist, in allen zwölf Ländern zu spielen. Aber es ist möglich, dass das Turnier in zehn oder elf Ländern gespielt wird, wenn einige Länder die Bedingungen nicht erfüllen“, sagte der UEFA-Präsident gegenüber einer kroatischen Zeitung.