Bei der EM 2021 steht das V iertelfinale an.

an. Wie sehen die Paarungen der Viertelfinalspiele aus? Wann und wo finden die Spiele statt?

und finden die Spiele statt? Wo werden die vier Spiele im Viertelfinale live in TV und Stream übertragen?

und Alle Infos zu TV-Übertragung, Teams, Spielplan und Terminen der vier Spiele.

Nur noch acht Mannschaften sind im Rennen um den Titel bei der EURO 2020. In vier Viertelfinal-Partien wird sich entscheiden, welche Teams den Einzug in das Halbfinale der Fußball-Europaemsiterschaft schaffen.

Wer ist bei der EM 2021 noch dabei? Diese Teams stehen im Viertelfinale

Italien

Dänemark

Tschechien

Belgien

Spanien

Schweiz

England

Ukraine

EM-Viertelfinale: Wann und wo finden die Spiele statt?

Schweiz gegen Spanien : Freitag, 02.07.2021, 18 Uhr, St. Petersburg

gegen : Freitag, 02.07.2021, 18 Uhr, St. Petersburg Belgien gegen Italien : Freitag, 02.07.2021, 21 Uhr, München

gegen : Freitag, 02.07.2021, 21 Uhr, München Tschechien gegen Dänemark : 03.07.2021, 18 Uhr, Baku

gegen : 03.07.2021, 18 Uhr, Baku Ukraine gegen England: 03.07.2021, 21 Uhr, Rom

Die Ukraine steht erstmals im Viertelfinale einer EM. Nun geht es für das Team in Rom gegen England.

© Foto: Petr David Josek/DPA

Viertelfinale bei der EM 2021: Die Übertragung der Partien im TV und Live-Stream

Schweiz gegen Spanien: Freitag, 02.07.2021, 18 Uhr, im Free-TV und auf MagentaTV:

Belgien gegen Italien: Freitag, 02.07.2021, 21 Uhr, im Free-TV und auf MagentaTV:

Tschechien gegen Dänemark : 03.07.2021, 18 Uhr, ARD und MagentaTV

gegen : 03.07.2021, 18 Uhr, ARD und MagentaTV Ukraine gegen England: 03.07.2021, 21 Uhr, ARD und MagentaTV

Europäischen Viertelfinalisten der WM 2018: Nur Belgien und England im EM-Viertelfinale

Klar ist nach dem Aus von Portugal gegen Belgien, dass am 11. Juli in London ein neuer Europameister gekürt wird. Insgesamt ist das Bild vor den Viertelfinalspielen am Freitag und Samstag in St. Petersburg, München, Baku und Rom weiter eine Zwischenbilanz, aber bemerkenswert ist es in jedem Fall. Von den sechs europäischen Teams, die im Jahr 2018 im WM-Viertelfinale standen, sind nur England und Belgien im EM-Viertelfinale dabei. Kurios: Nur zwei Mannschaften, Belgien und Deutschland, konnten während der EM nach einem 0:1-Rückstand noch ein Spiel gewinnen.

EM 2020 Viertelfinale in Rom, München und Co.: Die Spielorte im Überblick

Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft die Ukraine am Samstag in Rom auf Deutschland-Bezwinger England. Das andere Viertelfinale an diesem Tag bestreiten Tschechien und Dänemark in Baku. Bereits am Freitag kommt es zu den Duellen zwischen Spanien und der Schweiz in St. Petersburg sowie zwischen Belgien und Italien in München.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Spielorte, Tickets

Die EM findet anlässlich des 60-jährigen Bestehens in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die „UEFA EURO 2020“: