Am 11. Juni startet die Europameisterschaft 2021. Spanien hat schon mehrfach internationale Titel gewonnen. 2010 gewann die Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft und 1964, 2008 und 2012 die Europameisterschaft . Der vorläufige Kader und die Spiele in Gruppe E sind bekannt. Alles zu Spielen, Trainer, Kader und mehr im Überblick.

Spaniens EM-Kader: So könnte das Team der spanischen Nationalmannschaft aussehen

Der vorläufige Kader für die EM 2021 steht zwar schon fest, endgültig ist er aber noch nicht. Er wird erst noch bekanntgegeben. Wie könnte der Kader von Spanien aussehen? Der vorläufige Kader:

Tor: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (AS Rom)

Verteidigung: Sergio Ramos (Real Madrid), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Diego Llorente (Real Sociedad), Raul Albiol (Villareal), Dani Carvajal (Real Madrid) Jesus Navas (FC Sevilla), Jordi Alba (Barcelona), Juan Bernat (PSG)

Mittelfeld: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez (ManCity), Saul Niguez (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (FC Bayern München), Koke (Atletico Madrid), Marco Asensio (Real Madrid) Dani Ceballos (Arsenal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villareal)

Angriff: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Leeds United , Paco Alcacer (Villareal)

Spanien in EM Gruppe E: Die Spiele im Überblick

In Gruppe E der Europameisterschaft 2021 spielt Spanien zunächst gegen Schweden, Polen und die Slowakei. Alle Spiele finden im spanischen Heimatstadion in Sevilla statt.

Montag, 14.06.2021, 21.00 Uhr, Spanien gegen Schweden.

Samstag, 19.06.2021, 21.00 Uhr, Spanien gegen Polen.

Mittwoch, 23.06.2021, 18.00 Uhr, Spanien gegen die Slowakei.

Trainer Luis Enrique: Trainerprofil und Steckbrief zu Alter, Vereinen, Erfolgen & Co.

Der Trainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis Enrique, ist ehemaliger spanischer Fußballspieler. Alle Infos im Überblick:

Alter: 51 Jahre (8. Mai 1970)

Spieler: Im Mittelfeld oder Sturm spielte Enrique fünf Jahre für Real Madrid und acht Jahre für den FC Barcelona

Trainer: Zuerst trainierte er die zweite Mannschaft des FC Barcelona, dann die erste in La Liga

Nationaltrainer: Von 2018 bis 2019 war Luis Enrique bereits Teamchef des spanischen Nationalteams.

EM 2021 auf Magenta TV: Übertragung im Free-TV, DAZN, Sky – Wo kann ich die EM-Spiele schauen?

Nicht alle Spiele der EM 2020 sind in Deutschland im Free-TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ZDF und ARD haben die Übertragung aller 51 Spiele der Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) an MagentaTV weitergegeben. Von den 51 Spielen sind zehn Spiele exklusiv auf MagentaTV zu sehen und werden nicht im deutschen Free-TV ausgestrahlt. Der Rest wird aber kostenlos übertragen. Alle Spiele stehen außerdem auf den öffentlich-rechtlichen Sendern aus Österreich und der Schweiz – also ORF (Österreich) und SRF (Schweiz) – kostenlos zur Verfügung.