Bei der EM 2021 steht mit der Halbfinal-Begegnungein Duell zweier Giganten bevor. Im Vorfeld der Partie war dem Trainer der italienischen Nationalmannschaft Roberto Mancini noch keine Anspannung anzumerken. „Man muss in der Vorbereitung kühlen Kopf bewahren. Später steigt auch bei mir die Vorfreude“, sagte der Nationaltrainer vor dem Klassiker gegen Spanien in London. Amund dank der fragwürdigen britischen Corona-Strategie vor 60.000 Zuschauern trifft die Squadra Azzurra in Wembley auf Spanien – für Millionen Fans das vorweg genommene. „Wir wissen, dass wir ein großes Spiel brauchen“, sagte Mancini, der mit den Azzurri gut gelaunt als erstes Team in London eingetroffen war.