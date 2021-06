Am 11. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft 2021. Doch noch bevor der Ball überhaupt angerollt ist, ist das Turnier etwas ganz Besonderes: Zum einen deshalb, weil der Wettberb wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde, zum anderen trägt die UEFA den Wettbewerb in diesem Jahr anlässlich des 60-jährigen Bestehens paneuropäisch aus. Das bedeutet, dass die EM erstmals in der Geschichte in elf verschiedenen Spielorten stattfinden wird.

Ursprünglich sollte die Europameisterschaft sogar in zwölf verschiedenen Städten und Stadien ausgetragen werden. Da die irische Regierung für den Austragungsort Dublin allerdings keine Garantie für Zuschauer im Stadion geben konnte, wurde dieser Plan jedoch verworfen.

Wo finden die Spiele der Europameisterschaft statt? Alle Infos im Überblick.

Wo findet die Europameisterschaft 2021 statt? Spielorte, Austragungsorte und Stadien

Erstmals in der Geschichte des Turniers, werden die Partien der Europameisterschaft in elf verschiedenen EM-Spielorten stattfinden. Der EM-Austragungsort Dublin wurde aufgrund der Corona-Beschränkungen in Irland gestrichen. Somit werden die Gruppenspiele von Dublin in St. Petersburg ausgetragen – das Achtelfinale findet in London statt. Außeredm wurde der EM-Spielort Bilbao durch Sevilla ersetzt.

Alle EM-Austragungsorte und Stadien im Überblick:

London (England), Wembley Stadion

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 2 Achtelfinals, 2 Halbfinals, Finale

Gesamtkapazität: 90.000 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 16.000

Auslastung: 25%

Wembley Stadion in London

© Foto: Mike Egerton/dpa

Rom (Italien), Olympiastadion

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Gesamtkapazität: 72.698 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 16.000

Auslastung: 25%

Baku (Aserbaidschan), Nationalstadion Baku

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Gesamtkapazität: 69.870 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 31.000

Auslastung: 50 %

Olympiastadion in Baku

© Foto: Arne Dedert/dpa

München (Deutschland), Allianz-Arena

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Gesamtkapazität: 69.344

Zugelassene Zuschauer: 14.500

Auslastung: 22%

Allianz Arena in München

© Foto: Matthias Balk/dpa

St. Petersburg (Russland), Krestowski-Stadion

EM-Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Gesamtkapazität: 68.134 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 30.050

Auslastung: 50%

Kretowski-Stadion in St. Petersburg

© Foto: Jan Woitas/dpa

Budapest (Ungarn), Neues Nationalstadion

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Gesamtkapazität: 65.000 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 61.000

Auslastung: 100%

Neues Nationalstadion in Budapest

© Foto: Marton Monus/dpa

Sevilla (Spanien), Olympiastadion Sevilla

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Gesamtkapazität: 57.619 Plätze

Zugelassene Zuschauer: noch unklar

Auslastung: noch unklar

Olympiastadion Sevilla in Sevilla

© Foto: Maria Jose Lopez/dpa

Bukarest (Rumänien), Arena Nationala

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Gesamtkapazität: 55.600 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 13.000

Auslastung: 25%

Arena Nationala in Bukarest

© Foto: Stefan Konstantin/dpa

Amsterdam (Holland), Johan-Cruyff-Arena

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Gesamtkapazität: 54.990 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 12.000

Auslastung: 25%

Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam

© Foto: Marius Becker

Glasgow (Schottland), Hampden Park

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Gesamtkapazität: 51.886 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 12.000

Auslastung: 25%

Hampden Park in Glasgow

© Foto: Ian Rutherford/dpa

Kopenhagen (Dänemark), Telia Parken

EM-Spiele: 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Gesamtkapazität: 38.065 Plätze

Zugelassene Zuschauer: 11.250

Auslastung: 32%

Telia Parken in Kopenhagen

© Foto: Liselotte Sabroe

Spielplan mit allen Austragungsorten der EM 2021 zum Download

Der Spielplan der EM 2021 mit allen Spielorten, Gruppen, Terminen und Spielen der Europameisterschaft in der Übersicht und als PDF zum kostenlosen Download und Drucken:

Europameisterschaft 2021: Termine, Spielplan, Kader, Tickets

Die Em 2021 startet am Freitag mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: