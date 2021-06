Dienstag, den 29.06.2021 kommt es im Achtelfinale der Deutschland trifft im Wembley-Stadion auf den ewigen Rivalen England. Amkommt es imder EM 2021 zu einem echten Klassiker:trifft im Wembley-Stadion auf den ewigen Rivalen

Am Mittwochabend war die DFB-Auswahl durch ein glückliches 2:2 gegen Ungarn in die Runde der letzten 16 eingezogen. Da Portugal im Parallelspiel nicht gegen Frankreich gewinnen konnte, bekommt es Deutschland nun als Gruppenzweiter im Achtelfinale mit England zu tun. Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann erwartet eine enge Partie. „Das wird ein absoluter Kampf“, sagte der 56-Jährige. „Es könnte wieder in einem Elfmeterschießen enden.“

Wo und wann wird das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England im TV und Live-Stream übertragen? Wird das Deutschland-Spiel in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung der Europameisterschaft auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Achtelfinale – Deutschland gegen England: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das EM-Achtelfinale Deutschland gegen England findet am Dienstag, den 29.06.2021 um 18:00 Uhr statt. Beim Länderspiel-Klassiker im Londoner Wembley-Stadion werden bis zu 45.000 Zuschauer zugelassen. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, England

Deutschland, England Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum und Uhrzeit: Dienstag, 29.06.2021, 18:00 Uhr

Dienstag, 29.06.2021, 18:00 Uhr Spielort: Wembley-Stadion, London

Wembley-Stadion, London Zugelassene Zuschauer: 45.000

Großbritannien, London: Ein Blick auf den Eingang des Wembley-Stadions. Es wurde von 2003 bis 2007 nach dem Abriss des alten Wembley-Stadions aus dem Jahre 1923 erbaut, fasst 90.000 Zuschauer und verfügt über einen 133 m hohen Bogen sowie ein schließbares Dach. Das Stadion ist nach dem Camp Nou in Barcelona das zweitgrößte Fußballstadion Europas.

© Foto: Frank Augstein

ARD oder ZDF – Welcher Sender überträgt Deutschland gegen England im Free-TV?

Der Fußball-Klassiker zwischen England und Deutschland am kommenden Dienstag um 18 Uhr wird live und in voller Länge im kostenlosen Fernsehen von der ARD übertragen. Die Vorberichte beginnen um 17:05 Uhr. Moderator Alexander Bommes stimmt die Zuschauer dann zusammen mit den Experten Almuth Schult, Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng auf das Achtelfinale ein. Zudem sind Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger vor Ort im Einsatz, die aller Voraussicht nach direkt aus dem Wembley Stadium berichten. Wer die Partie zum Anpfiff um 18 Uhr dann kommentiert, wird noch bekanntgegeben.

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Deutschland vs. England im Live-Stream?

live in der ARD Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat. Deutschland gegen England wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auchverfolgen. Zudem bieteteine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings einabgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebotgenutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 29.06.2021 um 18 Uhr noch einmal im Überblick:

Statistik, letzte Spiele, direkter Vergleich: Alle Infos zum Klassiker Deutschland gegen England

Die Achtelfinal-Begegnung der Europameisterschaft 2021 zwischen Deutschland und England hat eine lange Tradition. Viele legendäre Matches der beiden Teams bei großen Turnieren haben dafür gesorgt, dass sich eine der größten Rivalitäten im Weltfußball entwickelt hat. Alle Infos zu Statistik, den letzten Spielen, direkten Duellen und Erfolgen der Rivalen Deutschland und England bekommt ihr hier.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

