Achtelfinale der EM ist komplett und hält mit der Partie in Wembley am Dienstag einen absoluten Knaller im internationalen Fußball bereit. Die englischen Medien haben sich unmittelbar nach dem 2:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn auf den Fußball-Klassiker in London eingestimmt. „Oh no! Nicht schon wieder die Deutschen“, schrieb die „Daily Mail“. Der „Telegraph“ forderte: „Her mit den Deutschen!“ Die Auswahl von Bundestrainer Deutschland gegen England also. Dasist komplett und hält mit der Partie inam Dienstag einen absoluten Knaller im internationalen Fußball bereit. Die englischen Medien haben sich unmittelbar nach dem 2:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn auf den Fußball-Klassiker ineingestimmt. „Oh no! Nicht schon wieder die Deutschen“, schrieb die „Daily Mail“. Der „Telegraph“ forderte: „Her mit den Deutschen!“ Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw hatte sich als Zweiter in Gruppe F für die K.o.-Runde dank einer Co-Produktion der Einwechselspieler Leon Goretzka und Jamal Musiala qualifiziert. Die Engländer waren bereits am Dienstag als Sieger der Gruppe D ins Achtelfinale eingezogen.

Das Wiedersehen der beiden großen Fußball-Nationen bei dieser EM steigt am kommenden Dienstag im Wembley-Stadion. In London wird auch die Finalrunde des Turniers mit beiden Halbfinals und dem Endspiel (11. Juli) ausgerichtet.

England vs Deutschland: Die Pressestimmen aus Großbritannien zur Partie in Wembley

Pressestimmen aus England zum bevorstehenden Achtelfinale zwischen England und Deutschland bei der Fußball-EM:

Deutschland gegen England: 1966 und 1996 - In Wembley gab es bereits legändere Spiele

Deutschland und England standen sich bei Welt- und Europameisterschaften in bislang sieben Spielen gegenüber. Im legendären WM-Finale 1966 fiel das Wembley-Tor, die Engländer gewannen ihren ersten und bislang einzigen Titel. 24 Jahre später warf die DFB-Auswahl die Engländer im WM-Halbfinale von Turin im Elfmeterschießen aus dem Turnier. Auch im EM-Halbfinale 1996 - wieder in Wembley - gewann die deutsche Mannschaft vom Punkt.

„Es ist Deutschland in Wembley“, schrieb der „Daily Star“ zur „Neuauflage“ von 1996. Das Wortspiel „Herr we go again“, in etwa „hier sind wir wieder“ mit der deutschen Anrede „Herr“, brachten gleich mehrere Zeitungen.

Achtelfinale Deutschland gegen England: Die bisherigen Duelle bei EM und WM

England gegen Deutschland - Dem Achtelfinale der diesjährigen EM geht eine lange Fußball-Rivalität voraus mit vielen epischen Duellen. Hier eine Übersicht der bisherigen Duellen der beiden Nationen bei Fußball-EM-Endrunden sowie -WM-Endrunden:

Deutschland gegen England bei der EM

2000 in Belgien/Niederlande, Vorrunde: England - Deutschland 1:0 (0:0)

1996 in England, Halbfinale: Deutschland - England 6:5 i.E. (1:1, 1:1, 1:1)

Deutschland gegen England bei der WM

2010 in Südafrika, Achtelfinale: Deutschland - England 4:1 (2:1)

1990 in Italien, Halbfinale: Deutschland - England 4:3 i.E. (0:0, 1:1, 1:1)

1982 in Spanien, Vorrunde: Deutschland - England 0:0

1970 in Mexiko, Viertelfinale: Deutschland - England 3:2 n.V. (0:1, 2:2)

1966 in England, Finale: England - Deutschland 4:2 n.V. (1:1, 2:2)

Deutschland gegen England in Wembley: Die letzten Spiele - Das ist Jogi Löws Bilanz

Sieben Mal spielte die Fußball-Nationalmannschaft unter Joachim Löw bislang gegen England. In allen drei Duellen im englischen Fußball-Heiligtum Wembley ist der Rekord-Bundestrainer noch ungeschlagen. Das EM-Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr) in London ist erst das zweite Pflichtspiel. Die Gesamtbilanz: Vier Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen.

England: Zahlen, Daten und Fakten zum deutschen Achtelfinal-Gegner

EM-Endrunden: 10. Teilnahme seit 1968

10. Teilnahme seit 1968 Bestes Abschneiden: Platz drei 1968

Platz drei 1968 Bilanz 2016: Aus im Achtelfinale (gegen Island)

Aus im Achtelfinale (gegen Island) Top-Torschütze in der Qualifikation: Harry Kane (12)

Harry Kane (12) Trainer: Gareth Southgate (seit Ende 2016). Verschoss als Spieler im EM-Halbfinale 1996 gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter.

Gareth Southgate (seit Ende 2016). Verschoss als Spieler im EM-Halbfinale 1996 gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter. Schlüsselspieler: Harry Kane. Kapitän, Anführer einer jungen Mannschaft, verlängerter Arm von Southgate. Bislang wenig überzeugend. Bislang kein Tor bei der EM-Endrunde.

Harry Kane. Kapitän, Anführer einer jungen Mannschaft, verlängerter Arm von Southgate. Bislang wenig überzeugend. Bislang kein Tor bei der EM-Endrunde. Vorrunde: Nicht überzeugend. Nach dem 1:0 gegen Vize-Weltmeister Kroatien enttäuschten die Three Lions beim 0:0 in der Battle of Britain gegen Schottland. Auch das abschließende 1:0 gegen Tschechien war glanzlos.

Nicht überzeugend. Nach dem 1:0 gegen Vize-Weltmeister Kroatien enttäuschten die Three Lions beim 0:0 in der Battle of Britain gegen Schottland. Auch das abschließende 1:0 gegen Tschechien war glanzlos. Gut zu wissen: Die beiden englischen Turniertreffer erzielte Raheem Sterling.

Harry Kane (Mitte) und Raheem Sterling (Nummer 10) sind zwei der Schlüsselspieler Englands.

Deutschland gegen England: Da steht die deutsche Nationalmannschaft vor dem Duell in Wembley

Deutschland steht trotz schwankender Leistungen im Achtelfinale der EM. Die Erkenntnisse der Vorrunde:

System

Auf die Diskussion über Dreier- oder Viererkette, sagte Joachim Löw mehrfach, "lasse ich mich nicht ein". Beim begeisternden Triumph über Portugal (4:2) zahlte sich die Sturheit des Bundestrainers aus - gegen Ungarn grenzte sie an Ignoranz. "Taktische Kniffe", sagte er, seien beim Nervenspiel nicht mehr gefragt gewesen. Auf der Zielgeraden seiner Ära muss er beweisen, dass er den Griff in die Trickkiste nicht verlernt hat.

Rückkehrer

Thomas Müller und Mats Hummels seien im Kreise ihrer Teamkollegen aufgetreten, "als wären sie nie weggewesen", lobte Löw. "Radio" Müller war sofort wieder Wort- und Anführer, vor dem Ungarn-Spiel bangte Deutschland zurecht um die "Kapsel der Nation". Hummels, von dauernden Patellasehnenproblemen geplagt, zeigte Licht und Schatten. Sein Eigentor gegen Frankreich (0:1) war unglücklich, gegen Ungarn sah er beim ersten Gegentreffer schlecht aus. Schneller wird er nicht mehr. Aber Auge, Kopfball- und Stellungsspiel überzeugen meist.

Defensive Stabilität

Fünf Gegentreffer in drei Spielen, das ist "in der Vielzahl bei so einem Turnier echt schwierig", sagte Manuel Neuer. Am Kapitän lag das am wenigsten. Zu häufig passte die Tiefenstaffelung nicht. Ungarns zweiter Treffer direkt nach dem Anstoß, laut Joshua Kimmich ein "ganz billiger", darf auf diesem Niveau nicht passieren. Dasselbe gilt für den ersten Treffer der Portugiesen nach eigener Ecke. "Das Gute", sagte Neuer: "Wir können uns verbessern."

Durchschlagskraft

Sechs Tore in der "Todesgruppe" F - das klingt ordentlich. Doch auch hier ist viel Luft nach oben. Über Standards ist der Ertrag gleich null, obwohl Löw darauf einen "Schwerpunkt" setzen wollte. Mit Ausnahme des Portugal-Spiels, als der neue Publikumsliebling Robin Gosens wirbelte, wirkte das Angriffsspiel ideenlos, gegen Frankreich und Ungarn fehlte jede Tiefe. Leroy Sane, der die EM zu "seinem" Turnier machen wollte, ist überhaupt kein Faktor.

Stimmung

Die Gitarristen Kimmich, Kevin Volland, Jonas Hofmann und Serge Gnabry spielen mit den Sängern Mats Hummels und Kevin Trapp als "Boyband". Freie Stunden werden mit Brett- oder Kartenspielen, anderen Sportarten und gemeinsamen Fernsehabenden gefüllt. Nicht nur Hummels hat wegen der guten Stimmung ein "deutlich besseres Gefühl" als 2018. Dabei ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, "man kann sich auch mal anschreien", sagte der Dortmunder. Löw lobte die "klasse Mentalität" seiner Elf. Die kann weit tragen.

Potenzial

"Wir wissen, wenn wir das abrufen, was wir können, dann sind wir stark", betonte Löw mit Blick auf das "absolute Highlight" gegen England. "Wenn wir aber manche Dinge nicht so umsetzen, kriegen wir Schwierigkeiten", ergänzte er warnend. Diese Mannschaft, aber auch ihr Trainer, bleiben eine Wundertüte.

EM-Achtelfinale: So könnte Deutschlands Weg von Wembley nach Wembley ins Finale aussehen

Nach dem mühsamen Erreichen des Achtelfinales durch das späte 2:2 gegen Ungarn scheint ein Blick Richtung Endspiel am 11. Juli in London für die Fußball-Nationalmannschaft verfrüht. Doch der Turnierplan bei der Europameisterschaft verspricht für Joachim Löw bei seinem letzten Turnier als Bundestrainer einen vermeintlich leichteren Weg. Auf die Favoriten aus Frankreich, Spanien, Italien und Belgien kann die DFB-Elf erst im Endspiel im Wembley-Stadion treffen.

Gewinnt Deutschland sein Achtelfinale am Dienstag (18 Uhr) dort gegen England, wäre am folgenden Samstag Schweden oder die Ukraine der Kontrahent im Viertelfinale in Rom. Im Halbfinale am 7. Juli, das wie das Endspiel im englischen Fußball-Heiligtum im Nordwesten Londons ausgetragen wird, hieße der Kontrahent Wales, Dänemark, Niederlande oder Tschechien.