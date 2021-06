Montag, den 28.06.2021 findet im Achtelfinale der Frankreich gegen Schweiz statt. Der Schweizer Defensivspieler Silvan Widmer hat vor dem amtierenden Weltmeister Frankreich großen Respekt. „Wir spielen gegen den Weltmeister, das ist ein echtes Spitzenspiel“, sagte Widmer. Die Franzosen hätten aber eben auch „eine der besten Mannschaften der Welt“. Besonders groß ist der Respekt vor Stürmer Kylian Mbappé, auf den der Rechtsverteidiger im Spielverlauf wohl öfter treffen wird. „Es wird schwer für ihn“, sagte der Schweizer lachend und ergänzte: „Nein, im Ernst. Wir müssen ihn doppeln. Ich werde sicher Hilfe brauchen.“ Am, denfindet im Achtelfinale der EM 2021 das Duellstatt. Der Schweizer Defensivspieler Silvan Widmer hat vor dem amtierenden Weltmeister Frankreich großen Respekt. „Wir spielen gegen den Weltmeister, das ist ein echtes Spitzenspiel“, sagte Widmer. Die Franzosen hätten aber eben auch „eine der besten Mannschaften der Welt“. Besonders groß ist der Respekt vor Stürmer, auf den der Rechtsverteidiger im Spielverlauf wohl öfter treffen wird. „Es wird schwer für ihn“, sagte der Schweizer lachend und ergänzte: „Nein, im Ernst. Wir müssen ihn doppeln. Ich werde sicher Hilfe brauchen.“

Wo wird das Achtelfinal-Spiel der EM 2021 live im TV und Stream übertragen? Wird Frankreich gegen Schweiz in der ARD oder ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur TV-Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Achtelfinale – Frankreich gegen Schweiz: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Achtelfinalspiel zwischen Frankreich und Schweiz findet am Montag, den 28.06.2021 um 21:00 Uhr statt. Das Spiel wird in Bukarest in der Arena Nationala ausgetragen und live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Alle Infos der Partie im Überblick:

Teams : Frankreich, Schweiz

: Frankreich, Schweiz Wettbewerb : Fußball-Europameisterschaft 2021, Achtelfinale

: Fußball-Europameisterschaft 2021, Achtelfinale Datum und Uhrzeit : 28.06.2021, 21:00 Uhr

: 28.06.2021, 21:00 Uhr Spielort: Arena Nationala (Bukarest)

Bei der Fußball-EM müssen die Schweizer viel Kritik ertragen. Gegen die Türkei entdeckt die Mannschaft dann plötzlich ihre Offensiv-Power. Der früherer Münchner Xherdan Shaqiri (2.vl) trifft beim 3:1 doppelt. Einen Tag nach dem Sieg steht fest, dass sich das gelohnt hat: Die Schwiz gehört zu den vier besten Gruppendritten und zieht ins Achtelfinale ein.

© Foto: Ozan Kose/dpa

ARD oder ZDF - Welcher Sender überträgt Frankreich gegen Schweiz live im Free-TV?

Das EM-Spiel zwischen Frankreich und Schweiz wird live im Free-TV auf ZDF übertragen. Die Vorberichte beginnen um 20 Uhr. Moderator Jochen Breyer stimmt die Zuschauer dann zusammen mit den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker auf das Achtelfinale ein. Zum Anpfiff um 21 Uhr übernimmt dann Kommentator Oliver Schmidt das Mikrofon.

EM 2021 Übertragung: Wo wird Frankreich vs. Schweiz im Live-Stream übertragen?

Frankreich gegen Schweiz wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ZDF Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 28.06.2021 um 21 Uhr noch einmal im Überblick:

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: