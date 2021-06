Am, denfindet bei der EM 2021 das zweitedes Tages zwischenundstatt. Die Italiener zählen spätestens nach der überragenden Gruppenphase, als Mitfavorit auf den. Die Squadra Azzurra ist nun seit 30 Spielen ungeschlagen und hofft gegen Österreich die Serie weiter ausbauen zu können. Österreich hingegen steht das erste Mal in einem EM-Achtelfinale und muss wohl auf ein kleines Fußball-Wunder hoffen, um gegen die übermächtig wirkenden Italiener eine Chance zu haben. Dabei hoffen sie vorallem auf Topleistungen von. Der Kapitän der Österreicher freut sich auf die kommende Partie gegen Italien „Es ist wirklich sehr schön, im, gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen. Wir sind hier, um zu träumen.“