Sonntag, den 27.06.2021 im Achtelfinale der 67.155 Zuschauern im Ferenc-Puskás-Stadion in Budapest stattfinden. Die Niederländer bekommen es amimder EM 2021 mit Tschechien zu tun. Das K.o.-Spiel wird vorim Ferenc-Puskás-Stadion in Budapest stattfinden.

Die Niederländer qualifizierten sich in ihrer Gruppe C souverän mit 9 Punkten vor Österreich. Tschechien qualifizierte sich in der starken Gruppe D mit England und Vizeweltmeister Kroatien gerade so, als einer der besten Drittplatzierten für die Endrunde der EM 2021. Zu unterschätzen sind die Tschechen jedoch nicht, wie das Spiel gegen England gezeigt hat.

Wo und wann wird das EM-Achtelfinale zwischen Niederlande und Tschechien im TV und Live-Stream übertragen? Wird das Spiel in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung der Europameisterschaft auf Sky oder DAZN?

EM 2021 Achtelfinale – Niederlande gegen Tschechien: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das EM-Achtelfinale Niederlande gegen Tschechien findet am Sonntag, den 27.06.2021 um 18:00 Uhr statt. Beim Achtelfinale im Budapester Ferenc-Puskás-Stadion werden bis zu 67.155 Zuschauer erwartet. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Teams: Niederlande, Tschechien

Niederlande, Tschechien Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) Runde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum und Uhrzeit: Sonntag, 27.06.2021, 18:00 Uhr

Sonntag, 27.06.2021, 18:00 Uhr Spielort: Ferenc-Puskás-Stadion, Budapest

Ferenc-Puskás-Stadion, Budapest Zugelassene Zuschauer: 67.155

Beim EM-Achtelfinale am Sonntag werden in der Puskas Arena in Budapest 67.155 Zuschauer erwartet.

ARD oder ZDF – Welcher Sender überträgt Niederlande gegen Tschechien im Free-TV?

Das Achtelfinale zwischen Niederlande und Tschechien am kommenden Sonntag um 18 Uhr wird live und in voller Länge im kostenlosen Fernsehen von der ARD übertragen. Die Vorberichte beginnen um 17:05 Uhr. Moderator Alexander Bommes stimmt die Zuschauer dann zusammen mit den Experten Almuth Schult, Stefan Kuntz und Kevin-Prince Boateng auf das Achtelfinale ein. Wer die Partie zum Anpfiff um 18 Uhr dann kommentiert, wird noch bekanntgegeben.

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Niederlande vs. Tschechien im Live-Stream?

Niederlande gegen Tschechien wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ARD Mediathek verfolgen. Zudem bietet MagentaTV eine Übertragung an. Um den Streamingdienst nutzen zu könnnen, muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

