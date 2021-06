Wales trifft am Samstag, den 26.06.2021 auf Dänemark. Diese Teams eröffnen somit die Achtelfinalrunde. Beide Mannschaften konnten sich in ihren jeweiligen Gruppen den zweiten Platz erkämpfen. Die Waliser, rund um Kapitän Gareth Bale, hoffen auf einen Hohenflug wie bereits bei der EM 2016, bei der man das Halbfinale erreichen konnte. Das Team aus Dänemark schreibt ihre ganz eigene Geschichte. Nachdem Eriksen im ersten Spiel kollabiert war und wiederbelebt werden musste, konnte man es sich kaum vorstellen, dass die Dänen noch den Einzug ins Achtelfinale klarmachen würden. Doch mit dem Sieg gegen Russland hat das Team von Kasper Hjulmand es aber tatsächlich geschafft, ins Achtelfinale einzuziehen. Es ist das letzte Spiel, welches in der Johan-Cruyff-Arena stattfinden wird.

Wo wird die Partie zwischen Wales und Dänemark live im Fernsehen und Live-Stream übertragen?

Alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels, findet ihr hier.

Wales gegen Dänemark bei der EM 2021: Uhrzeit, Datum, Anstoß, Übertragung

Das EM-Achtelfinalspiel findet am 26.06.2021 um 18:00 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam statt und wird live im frei empfangbaren Free-TV übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Wales, Dänemark

: Wales, Dänemark Wettbewerb : Fußball-Europameisterschaft 2021, Achtelfinale

: Fußball-Europameisterschaft 2021, Achtelfinale Datum und Uhrzeit : Samstag, 26.06.2021, 18:00 Uhr

: Samstag, 26.06.2021, 18:00 Uhr Spielort: Johan-Cruyff-Arena (Amsterdam, Niederlande)

ARD oder ZDF - Wo wird Wales gegen Dänemark im TV übertragen?

Das Achtelfinalspiel zwischen Wales gegen Dänemark wird ab 17:15 (Anpfiff: 18:00 Uhr) im Free-TV in der ARD übertragen. Wie bisher wird das Spiel vermutlich von Jessy Wellmer moderiert und von Experte Bastian Schweinsteiger untersützt.

EM 2021 Übertragung: Wer überträgt Wales gegen Dänemark im Live-Stream?

Das Spiel Wales und Dänemark ist paralell zur Übertragung im Free-TV auch im Live-Stream zu sehen. Die Partie kann man live in der ARD Mediathek verfolgen.

Die Telekom bietet eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an.

Alle Infos zur Übertragung am 26.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV : ARD

: ARD Pay-TV : -

: - Live-Stream: ARD, MagentaTV

Europameisterschaft 2021: Alle Achtelfinalpartien im Überblick

Samstag 26.06, 18:00 Uhr : Wales (Zweiter Gruppe A) gegen Dänemark (Zweiter Gruppe B)

: Wales (Zweiter Gruppe A) gegen Dänemark (Zweiter Gruppe B) Samstag 26.06, 21:00 Uhr : Italien (Sieger Gruppe A) gegen Österreich (Zweiter Gruppe C)

: Italien (Sieger Gruppe A) gegen Österreich (Zweiter Gruppe C) Sonntag 27.06, 18:00 Uhr : Niederlande (Sieger Gruppe C) gegen Tschechien (Dritter Gruppe D)

: Niederlande (Sieger Gruppe C) gegen Tschechien (Dritter Gruppe D) Sonntag 27.06, 21:00 Uhr : Belgien (Sieger Gruppe B) gegen Portugal (Dritter Gruppe F)

: Belgien (Sieger Gruppe B) gegen Portugal (Dritter Gruppe F) Montag 28.06, 18:00 Uhr : Kroatien (Zweiter Gruppe D) gegen Spanien (Zweiter Gruppe E)

: Kroatien (Zweiter Gruppe D) gegen Spanien (Zweiter Gruppe E) Montag 28.06, 21:00 Uhr : Frankreich (Sieger Gruppe F) gegen die Schweiz (Dritter Gruppe A)

: Frankreich (Sieger Gruppe F) gegen die Schweiz (Dritter Gruppe A) Dienstag 29.06, 18:00 Uhr : England (Sieger Gruppe D) gegen Deutschland (Zweiter Gruppe F)

: England (Sieger Gruppe D) gegen (Zweiter Gruppe F) Dienstag 29.06, 21:00 Uhr: Schweden (Sieger Gruppe E) gegen die Ukraine (Dritter Gruppe C)

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

