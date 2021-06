Für Ungarn wird es in der Fußball-EM 2021 spannend: Sie sind in Gruppe F gelandet – der sogenannten „Todesgruppe“. Mit Portugal, Deutschland und Frankreich bekommt es die ungarische Nationalmannschaft gleich mit drei Favoriten auf den EM-Titel zu tun. Für den EM-Dritten von 1964 ist es die erst vierte Teilnahme an einer Europameisterschaft. Fünf Bundesliga-Profis sind im Kader. Sie sollen dabei helfen, den großen Traum vom Erreichen der K.o.-Phase wahr zu machen.

Was hat der Underdog drauf? Wie ist der ungarische Kader zusammengestellt? Welche Trikots werden die Nationalspieler von Ungarn bei der Europameisterschaft tragen? Wer ist der Trainer?

Die Nationalmannschaft Ungarns im Porträt.

Kader von Ungarn bei der EM 2021: Orban, Gulacsi und Co.

Außenseiter Ungarn will bei der Europameisterschaft die deutsche Gruppe F mit bis zu fünf Bundesliga-Profis überstehen. Trainer Marco Rossi setzt in seinem Kader auf die Leipziger Peter Gulacsi und Willi Orban . Zudem ins Em-Aufgebot berufen wurden Adam Szalai vom FSV Mainz 05 und der Freiburger Roland Sallai.

Der ungarische EM-Kader im Überblick:

Tor: Adam Bogdan (Ferencvaros), Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig)

Abwehr: Bendeguz Bolla (Fehervar), Endre Botka (Ferencvaros), Attila Fiola (Fehervar), Akos Kecskes (FC Lugano), Adam Lang (Omonia Nikosia), Gergö Lovrencsics (Ferencvaros), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahce)

Mittelfeld: Tamas Cseri (Mezökövesd Zsory), Daniel Gazdag (Honved), Filip Holender (Partizan Belgrad), Laszlo Kleinheisler (NK Osijek), Adam Nagy (Bristol City), Loic Nego (Fehervar), Andras Schäfer (Dunajska Streda), David Siger (Ferencvaros)

Angriff: Janos Hahn (Paksi, Nemanja Nikolic (Fehervar), Roland Sallai (Freiburg), Szabolcs Schön (FC Dallas), Adam Szalai (Mainz), Kevin Varga (Kasimpasa), Roland Varga (MTK Budapest)

Termine und Gruppe von Ungarn: Alle Spiele der ungarischen Nationalmannschaft bei der EM

Ungarn ist der klare Underdog in Gruppe F. Zum Auftakt der EM 2021 trifft die ungarische Nationalmannschaft am 15. Juni in Budapest auf Titelverteidiger Portugal. Nach dem zweiten Heimspiel vier Tage später gegen Weltmeister Frankreich kommt es am 23. Juni in München zum Gruppen-“Finale“ gegen die DFB-Auswahl.

Alle Termine von Ungarn noch einmal im Überblick:

15. Juni 2021, 18:00 Uhr

Ungarn - Portugal (Budapest, ZDF)

19. Juni 2021, 15:00 Uhr

Ungarn - Frankreich (Budapest, ARD)

23. Juni21.00 Uhr

Deutschland - Ungarn (München, ZDF)

Trikot: Heimtrikot und Auswärtstrikot von Ungarn bei der EM 2021

Das Heimtrikot von Ungarn bei der Europameisterschaft 2021 ist in klassischem Rot gehalten. Ausrüster der ungarischen Nationalmannschaft ist Adidas. Die helleren Querstreifen auf dem Trikot wurden laut dem Sportartikel-Hersteller von der Donau, die durch das Land fließt, inspiriert.

Das Auswärtstrikot die UEFA Europameisterschaft 2021 ist weiß. Zudem sind rote und grüne Elemente auf dem Trikot zu sehen. Die Farben auf dem Trikot stehen für die ungarischen Landesfarben.

Heimtrikot der ungarischen Nationalmannschaft bei der EM 2021

Ungarns Mittelfeldspieler Laszlo Kleinheisler trägt hier das neue Heimtrikot von Ungarn.

© Foto: Andreas Solaro/AFP

Auswärtstrikot der ungarischen Nationalmannschaft bei der EM 2021

Ungarn Spieler in der Freistoß-Mauer mit dem neuen Auswärtstrikot.

© Foto: Attila Kisbenedek/AFP

Ungarn Trainer: Das ist Nationaltrainer Marco Rossi

Marco Rossi ist seit Mitte Juni 2018 ungarischer Nationaltrainer. Als aktiver Fußballer war er als Verteidiger unter anderem für Brescia Calcio und Sampdoria Genua aktiv. Auch Bundesliga-Luft schnupperte der 56-Jährige. Mitte der 90er Jahre absolvierte er 15 Spiele für Eintracht Frankfurt. Als er dann das Nationalteam übernahm, trat er die Nachfolge des Belgiers Georges Leekens an. Der Italiener kannte Ungarns Fußball schon als Vereinstrainer von Honved Budapest.

