Wird Dänemark die Europameisterschaft 2021 gewinnen? Das Viertelfinale steht vor der Tür. Die dänische Nationalelf ist kein zu unterschätzender Gegner: Mit einem deutlichen 4:0 Sieg über Wales im Achtelfinale ist die Mannschaft bereit für den Kampf um den Titel. Im Viertelfinale trifft Dänemark auf Tschechien. Das Spiel findet am Samstag, 03. Juli 2021, im Olympiastadion Baku statt. Anstoß ist um 18 Uhr.

In diesem Artikel erfahrt ihr alles zur dänischen Nationalmannschaft. Trainer, Trikots und Aufstellung im Überblick.

Die Dänen zählen zu den Geheimfavoriten des Turniers. Geprägt ist die Mannschaft von einer starken Mittelfeldachse um Christian Eriksen. Der Spieler der "Danish Dynamite" erlitt im ersten Gruppenspiel gegen Finnland einen Zusammenbruch auf dem Feld und musste unmittelbar im Krankenhaus behandelt werden. Nun wurde ihm ein Defibrillator implantiert: Der soll das Risiko für lebensbedrohliche Herzrythmusstörungen minimieren.

Er befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Wann er wieder auf dem Platz stehen kann, ist ungewiss. Im Spiel gegen Tschechien setzt Dänemark daher auf Routiniers, darunter auch Bundesliga-Spieler wie den BVB-Profi Thomas Delaney und RB Leipzig-Angreifer Yussuf Poulsen.

Tor: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rönnow (Eintracht Frankfurt), Jonas Lössl (FC Midtjylland)

Abwehr: Simon Kjaer (AC Mailand), Andreas Christensen (FC Chelsea), Jannik Vestergaard (FC Southampton), Joakim Maehle (Atalanta Bergamo), Jens Stryger Larsen (Udinese Calcio), Joachim Andersen (FC Fulham), Daniel Wass (FC Valencia), Mathias Zanka (FC Kopenhagen), Nicolai Boilesen (FC Kopenhagen)

Mittelfeld/Angriff: Christian Eriksen (Inter Mailand), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Pierre Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur), Christian Norgaard (FC Brentford), Mathias Jensen (FC Brentford), Anders Christiansen (Malmö FF), Martin Braithwaite (FC Barcelona), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Jonas Wind (FC Kopenhagen), Kasper Dolberg (OGC Nizza), Andreas Cornelius (Parma Calcio), Andreas Skov Olsen (FC Bologna), Mikkel Damsgaard (Sampdoria Genua), Robert Skov (TSG Hoffenheim)

Eine mögliche Aufstellung im Viertelfinale zwischen Dänemark und Tschechien könnte so aussehen:

Dänemark

Schmeichel - Christensen, Kjær, Vestergaard - Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle - Braithwaite, Poulsen, Damsgaard

Tschechien

Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Holeš, Souček- Masopust, Barák, Ševčík - Schick

Auswärts treten die Dänen im folgenden weißen Trikot an.

Das ist das Trikot für Heimspiele der dänischen Nationalmannschaft.

spielt im Viertelfinale der Europameisterschaft am Samstag, 03. Juli 2021, in Baku gegen. Es geht in die heiße Endphase der Europameisterschaft – Mitte Juli ist das Fußball-Spektakel schon wieder vorbei. Wo ihr das Viertelfinal-Spiel am 3. Juli um 18 Uhr im Free-TV und Livestream schauen könnt, erfahrt ihr hier.