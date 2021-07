Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Jaroslav Silhavy traut seiner Mannschaft nach dem Coup im EM-Achtelfinale gegen die Niederlande noch mehr zu. „Wir waren der Underdog, schon in der Gruppe. Und wir sind so weit gekommen“, sagte der 59-Jährige nach dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen die Niederlande: „Vielleicht können wir auch gegen Dänemark überraschen und sogar noch weiter kommen.“

Am Samstag, den 03.07.2021 treffen die Tschechen im EM-Viertelfinale in Baku (Anpfiff: 18 Uhr) auf die Dänen. „Ich befürchte, es wird viel schwieriger. Die Dänen haben sich nach dem tragischen ersten Spiel aufgerichtet“, sagte Silhavy mit Bezug auf das Drama um Mittelfeldspieler Christian Eriksen: „Ich bin sicher, dass es ein schwieriges Spiel wird. Wir werden für das Weiterkommen kämpfen.“

Tschechien gegen Dänemark: Die Form der Teams vor dem Viertelfinale

Nach einem Sieg über Schottland, einem Unentschieden gegen Kroatien und einer Niederlage gegen England zogen die Tschechen lediglich als zweitbester Gruppendritter in das Achtelfinale ein. Doch das Team konnte sich in einem beherzten Kampf als klarer Außenseiter gegen die Niederlande durchsetzen. In der spannenden Partie blitzten die spielerischen Fähigkeiten und die Kaltschnäuzigkeit der Tschechen auf.

Dänemark stand nach dem Drama um Mittelfeldstar Christian Eriksen und zwei Auftaktpleiten gegen Finnland und Belgien schon kurz vor dem EM-Aus. Doch das Team Trainer Kasper Hjulmand gab nicht auf und wuchs mit der bedingungslosen Unterstützung der Fans aus der Heimat zu einer verschworenen Truppe zusammen, die sich mit jedem Spiel steigern konnte.

EM-Viertelfinale 2021: Das spricht für Tschechien

Tschechiens Stürmer-Star Patrik Schick schoss die seine Nationalmannschaft quasi im Alleingang ins Achtelfinale der Europameisterschaft. Der Angreifer von Bayer Leverkusen erzielte alle drei Vorrundentore und war auch beim 2:0-Sieg gegen die Niederlande im Achtelfinale erfolgreich. Er kann aus jeder Position knipsen und hat mit seinem Treffer von der Mittellinie gegen Schottland bereits das wohl schönste Tor der EM auf dem Konto. Der 25-Jährige ist ein erfolgshungriger Siegertyp.

Neben dem Mann ganz vorne ist auch der Mann ganz hinten ein Erfolgsgarant: Torhüter Tomas Vaclik. Bei seinem Klub Sevilla muss er sich mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen, in der Nationalmannschaft hingegen ist er ein echter Schlüsselspieler. Die Niederlande war bis zum Platzverweis klar spielbestimmend, sie kamen allerdings nicht 32-jährigen Routinier vorbei. Damit hat Tschechien nun zwei Mal in Folge zu Null gespielt und könnte erstmals in der Verbandsgeschichte bei drei Endrunden-Spielen in Folge die Null halten.

EM-Viertelfinale 2021: Das spricht für Dänemark

Der Sturm galt bei Dänemark vor der EM als Problemzone, doch nun hat Trainer Kasper Hjulmand die Qual der Wahl. Kasper Dolberg droht der eigentlichen Stammkraft Yussuf Poulsen den Rang abzulaufen. Wie wertvoll Poulsen und Dolberg auf ihre jeweils eigene Art und Weise für Dänemark sind, haben beide auf dem märchenhaften Weg ins Viertelfinale eindrucksvoll nachgewiesen. Poulsen traf in der Gruppenphase zweimal, ehe ihn im Achtelfinale eine Verletzung am Gesäßmuskel ausbremste: Während sich sein Ersatz mit einem Doppelpack beim 4:0 gegen Wales nachhaltig für einen Stammplatz empfahl, konnte der Leipziger nur machtlos auf der Tribüne mitjubeln. Beide Spieler haben herausragende Qualitäten und egal, wer spielt: Beide können den Tschechen massive Probleme bereiten.

Der Schock nach dem Eriksen-Drama ist überwunden, mittlerweile dient diese Geschichte mit Happy End als sogar Motivationsspritze. „Danish Dynamite“ wird seinem Spitznamen gerecht und zeigt sich im Angriff brandgefährlich, hinten hält Kapitän Simon Kjaer die Abwehrreihe dicht.

Prognose und Tipp: Wer gewinnt das Viertelfinale der EM 2021?

Beide Kader können viel Qualität auf den Rasen bringen, zwischen den Teams ist kein großer Unterschied auszumachen. Auf dem internationalen Parkett haben die Dänen wohl mehr Erfahrung vorzuweisen, aber auch Tschechien verfügt über qualitativ hochwertige Akteure. Allerdings machten die Dänen im Turnierverlauf den insgesamt besseren Eindruck. Wenn sie ihr Spiel aufziehen können, sind sie Tschechien überlegen und ziehen ins Halbfinale ein.

Alle Infos zur Partie im Überblick

Teams : Tschechien, Dänemark

: Tschechien, Dänemark Wettbewerb : Fußball-Europameisterschaft 2021, Viertelfinale

: Fußball-Europameisterschaft 2021, Viertelfinale Datum und Uhrzeit : 03.07.2021, 18:00 Uhr

: 03.07.2021, 18:00 Uhr Spielort: Olympiastadion (Baku, Aserbeidschan)

