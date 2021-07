Die ersten Nationalmannschaften im Halbfinale der EM 2021 stehen fest: Italien und Spanien

Spanien gegen Schweiz konnte die Partie in 90 Minuten niemand für sich entscheiden. Im Elfmeterschießen setzten sich die Spanier dann doch gegen den Schweizer Torwart Yann Sommer durch. Damit trifft die spanische Nationalmannschaft am Dienstag, 06.07.21, im Halbfinale auf Italien. Die Europameisterschaft 2021 steht im Zeichen der Verlängerungen, Elfmeterschießen und Eigentore. Auch am Freitag im Viertelfinalegegen Schweiz konnte die Partie in 90 Minuten niemand für sich entscheiden. Imsetzten sich die Spanier dann doch gegen den Schweizer Torwart Yann Sommer durch. Damit trifft die spanische Nationalmannschaft am, imauf

Squadra Azzurra – in 31 Spielen unbesiegt – und gab einen Vorgeschmack ihres Könnens für das Halbfinale. Die italienische Nationalelf erspielte sich einen knappen, aber hochverdienten 2:1-Sieg gegen Belgien. In der Allianz Arena München gaben die– in 31 Spielen unbesiegt – und gab einen Vorgeschmack ihres Könnens für das Halbfinale.

Spanien Italien Halbfinale: ARD oder ZDF im Free-TV? Wo wird das Spiel übertragen?

Das EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien am kommenden Dienstag, 06.07.2021, um 21 Uhr wird live und in voller Länge im kostenlosen Fernsehen im x (ARD oder ZDF) übertragen. Um x Uhr startet der öffentlich-rechtliche Sender mit der Vorberichterstattung zur Partie.

Um 21:00 Uhr wird dann die Partie im Wembley-Stadion angepfiffen.

TV-Übertragung und Stream Italien gegen Spanien: Wer überträgt das EM-Halbfinale?

Die ARD hat bei den Halbfinals das Vorrecht. Welches Halbfinale von der ARD und welches vom ZDF übertragen wird, steht noch nicht fest. Die beiden Spiele finden am 6. und 7. Juli um 21 Uhr statt. MagentaTV überträgt parallel beide Partien.

Italien gegen Spanien – Halbfinale ohne Leonardo Spinazzola?

Im intensiven Viertelfinalspiel Italien gegen Belgien setzte der schnellste Spieler der EM 2021, Leonardo Spinazzola, in der 76. Minute zum Sprint an – und verletzte sich. Am Samstag scheint nun langsam immer klarer zu werden, dass Spinazzola am Dienstag das EM-Halbfinale verpassen wird. Wird er länger ausfallen? Alle Infos im folgenden Artikel:

Italien vs. Spanien: Halbfinale der EM 2021 auf Sky oder DAZN?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie Schweiz gegen Spanien findet ihr allerdings die Highlights des Spiels auf der Streamingplattform von DAZN.