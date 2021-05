Corona-Zahlen in Europa weiter hoch

Einige EU-Länder lockern ihre Corona-Regeln oder planen dies

England hat die Außenbereiche der Gastronomie bereits geöffnet

In den Pubs wird das Bier knapp

Erste legale Mega-Party in Europa nach Corona-Lockdown in Liverpool

England will Reise- und Urlaubs-Regeln lockern - Einreise für Deutsche erlaubt?

Video Tourismusbeauftragter glaubt an Sommerurlaub in Europa Mehr zum Video

Nach ersten Lockerungen der Corona-Regeln in England sollen bald auch mehr Reisen möglich sein - die Menschen aus England sollen Berichten zufolge ab Mitte Mai wieder unter strengen Auflagen ins Ausland reisen dürfen. Doch was gilt für die Einreise aus Deutschland?

Endet das Reiseverbot in England Mitte Mai?

Die Regierung wolle in der kommenden Woche verkünden, dass das bisherige Reiseverbot am 17.05.21 aufgehoben werde, berichteten die „Times“ und der „Telegraph“ am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise. Die Regierung muss die Lockerung noch formal bestätigen. Da die Infektionslage in Großbritannien mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von rund 24 derzeit sehr stabil ist, wird damit jedoch gerechnet.

Neue Corona-Regeln in England - Ampelsystem für Reisen geplant

Seit Monaten sind Reisen ins Ausland nur in wenigen Ausnahmen erlaubt - etwa bei medizinischen Notfällen, Beerdigungen oder für die Arbeit. Ab Mitte Mai soll dann ein Ampelsystem für Reisen eingeführt werden. Je nach Infektionslage im jeweiligen Land gelten für Einreisende in England unterschiedlich strenge Regeln.

Die neuen Corona-Regeln für Reisen - das Ampelsystem im Überblick:

Wie sehen die einzelnen Stufen des geplanten Ampelsystems aus England aus und welche Regeln gelten dann für Urlaub und Reisen

Grüne Länder: Für die Rückkehr aus „grünen Ländern“ reichen Corona-Tests bei der Rückkehr

Gelbe Länder: Bei Rückkehr aus „gelben Ländern“ - zu denen wohl auch Deutschland zunächst zählen wird - ist ein Corona-Test und einer Quarantäne fällig

Rote Länder: Für Rückkehrer aus „roten Ländern“ bleibt die zehntägige Hotel-Quarantäne auf eigene Kosten bestehen.

Englands Corona-Regeln für Urlaub - Einreise aus Deutschland erlaubt?

Nach aktuellen Infos zum geplanten Ampelsystem der Engländer, dürfen Deutsche nach der Umsetzung einreisen. Dabei gelten jedoch die dann zutreffenden Regelungen, je nach Einstufung Deutschlands. Wird Deutschland, wie aktuell angenommen, als „gelbes Land“ gewertet, dann ist die Einreise nach England für Deutsche mit Corona-Test und Quarantäne möglich.

Englands Ampelsystem für Reisen Gefahr durch ausländische Virus-Mutationen

Ampelsystem für Reisen will die englische Regierung die gute Corona-Lage im eigenen Land nicht durch eingeschleppte Fälle und Mit dem neuenfür Reisen will die englische Regierung die gute Corona-Lage im eigenen Land nicht durchFälle und Coronavirus-Mutationen gefährden. Schottland, Wales und Nordirland machen ihre eigenen Corona-Maßnahmen, setzen aber auf ähnliche Regeln.

Nach Öffnung der Gastronomie wird das Bier in britischen Pubs knapp

Nach dem unerwartet großen Durst der ersten Gäste wird in britischen Pubs langsam das Bier knapp. Die Nachfrage in den ersten Wochen habe „alle Prognosen übertroffen“, erzählte der Chef der größten Pub-Kette Mitchell&Butlers, Phil Urban, der „Financial Times“. „Die Zulieferer sind nicht in der Lage, schnell genug hinterherzukommen.“ Man habe nun angefangen, die eigenen Bestände in die am stärksten besuchten Pubs zu bringen.

Englands Pups und Restaurants sind seit 12.04.2021 im Außenbereich geöffnet

Pubs und Restaurants dürfen in England seit dem Mitte April in den Außenbereichen wieder Gäste bedienen, in Schottland und Wales seit Anfang der Woche. Das sonnige Wetter der vergangenen Wochen und die gelockerten Kontaktbeschränkungen sorgten seither für volle Biergärten auch an vielen Abenden unter der Woche.

So stark ist der Umsatz in England nach der Lockdown-Lockerung

Nach einer Analyse von Oxford Market Watch lagen die Umsätze in der ersten Woche der Lockerungen in England fast zwölf Prozent über dem gleichen Zeitraum in 2019 - obwohl bislang nur die Außengastronomie öffnen darf.

Die Budweiser Brewing Group UK&Ireland, die unter anderem die in vielen Pubs ausgeschenkten Biere Stella Artois und Camden Hells herstellt, braut dem „Financial Times“-Bericht zufolge derzeit rund um die Uhr. Kleinere, unabhängige Brauereien hingegen haben oft nicht genug Personal, um ihre Produktion massiv hochzufahren.

Erste legale Party nach Corona-Lockdown - Tausende feiern Clubnacht in Liverpool

In Liverpool hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie in Großbritannien eine legale Clubnacht ohne Abstand und Masken stattgefunden.

Rund 3000 Gäste strömten am Freitagabend (30.04.) Berichten zufolge auf die Tanzfläche eines Lagerhauses, in dem DJs wie Lewis Boardman und The Blessed Madonna auflegten. Die Partys am Freitag und Samstag sind Teil eines Pilotprojekts der britischen Regierung, mit dem Großveranstaltungen in Corona-Zeiten getestet werden sollen.

negativen vorweisen und sollen fünf Tage nach dem Event einen weiteren Test machen. Vor Ort gilt dafür keine Abstands- und Maskenpflicht. Alle Anwesenden mussten vor dem Einlass einen maximal 24 Stunden alten Corona-Test vorweisen und sollen fünf Tage nach dem Event einen weiteren Test machen. Vor Ort gilt dafür keine Abstands- und Maskenpflicht.

Erste Clubnacht in England - Was die Party-Gäste aus Liverpool berichten

„Wir sind so aufgeregt“, sagte die 18-jährige Leah Lawless, die zu den Partygästen gehörte, der Nachrichtenagentur PA. Der Veranstalter Sam Newson sagte, das Pilotprojekt sei unbedingt notwendig für die strauchelnde Branche, in der viele seiner Kollegen ihre berufliche Existenz verloren hätten.

„Ich stand vorhin auf der Bühne und hatte ein bisschen Tränen in den Augen“, sagte er zu PA. „Ich kann es nicht leugnen, es ist sehr emotional.“