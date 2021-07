Leonardo Spinazzola im Squadra Azzurra verteidigt. Dann, in der 76. Minute, setzte der bis dato schnellste Spieler der EM, zu einem weiteren Sprint an, bis er sich vertrat und zunächst humpelnd stehen blieb, um sich dann unter Tränen auf den Rasen sinken zu lassen. Am frühen Samstag scheint nun langsam, auch wenn die genaue Diagnose noch aussteht, immer klarer zu werden: Spinazzola scheint nach seinem verletzungsbedingten Aus am Freitag nicht nur für das Kurz zuvor hatteim EM-Viertelfinale Italiens gegen Belgien noch mit einer sensationellen Rettungsaktion auf der Linie die knappe 2:1-Führung seinerverteidigt. Dann, in der 76. Minute, setzte der bis dato schnellste Spieler der EM, zu einem weiteren Sprint an, bis er sich vertrat und zunächst humpelnd stehen blieb, um sich dann unter Tränen auf den Rasen sinken zu lassen. Am frühen Samstag scheint nun langsam, auch wenn die genaue Diagnose noch aussteht, immer klarer zu werden: Spinazzola scheint nach seinem verletzungsbedingten Aus am Freitag nicht nur für das EM-Halbfinale , sondern auch darüber hinaus eine längere Pause zu drohen.

Bei einem Sprint zog sich Italiens Leonardo Spinazzola (links) offenbar eine schwere Verletzung zu.

© Foto: Federico Gambarini/DPA

Verletzung von Leonardo Spinazzola: Verdacht auf Achillessehnenriss

Wie der italienische Verband in der Nacht zum Samstag mitteilte, besteht bei dem 28-Jährigen der Verdacht auf einen Riss der linken Achillessehne. Sollte sich dies bewahrheiten, würde der Defensivspieler der AS Rom mehrere Monate ausfallen. Zuvor hatten bereits italienische Medien am Freitagabend nach dem 2:1-Erfolg gegen Belgien spekuliert, dass sich Spinazzola die Achillessehne gerissen haben könnte.

Roberto Mancini. Und auch Torschütze Lorenzo Insigne bedauerte die Verletzung. „Das ist ein schwerer Verlust für uns. Das ist sehr schade und traurig. Er war so wichtig für diese Mannschaft“, erklärte der Linksaußen. Für das anstehende „Es scheint eine ernste Verletzung zu sein, wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Es hat mich sehr getroffen, ihn in Tränen zu sehen. Die Szene war nicht schön anzusehen. Er hat das nicht verdient. Er war einer unserer besten Spieler dieser EM“, sagte Trainer. Und auch Torschütze Lorenzo Insigne bedauerte die Verletzung. „Das ist ein schwerer Verlust für uns. Das ist sehr schade und traurig. Er war so wichtig für diese Mannschaft“, erklärte der Linksaußen. Für das anstehende Halbfinale gegen Spanien wird sich Trainer Mancini nun also nach einer Alternative umsehen müssen.

Italiens Erfolgstrainer Roberto Mancini (rechts) wird nach der Verletzung Spinazzolas seine Mannschaft umbauen müssen.

© Foto: Nick Potts/DPA

Italien gewinnt gegen Belgien - Auch wegen Spinazzolas Rettungsaktion

Spinazzola hatte in der 61. Minute mit großem Einsatz einen Treffer von Belgiens Romelu Lukaku zum möglichen 2:2 verhindert und war dafür von seinen Mitspielern gefeiert worden. Eine Viertelstunde später musste er ohne gegnerische Einwirkung ein Sprint-Duell abbrechen und signalisierte sofort, dass er ausgewechselt werden muss. Dann setzte er sich auf den Rasen, legte sich kurz darauf hin und hielt sich die Hände vors Gesicht. Danach wurde der 28-Jährige von Sanitätern mit der Trage vom Feld gebracht. Für ihn kam in der 79. Minute Emerson.

Belgiens Abwehrmann Jan Vertonghen herbei und wollte den verletzten Akteur aus Gründen der eigenen Zeitnot schneller vom Feld bekommen - sein Mitspieler Dries Mertens (SSC Neapel) dagegen sprach Spinazzola gut zu. Wie unter anderem der „Kicker“ berichtet, verhielten sich einige der belgischen Spieler unmittelbar nach Spinazzolas Verletzung unangemessen: So eilte etwaherbei und wollte den verletzten Akteur aus Gründen der eigenen Zeitnot schneller vom Feld bekommen - sein Mitspieler(SSC Neapel) dagegen sprach Spinazzola gut zu.

Nach Italien gegen Belgien: Insigne will EM-Titel für Spinazzola holen

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft greift bei der EM nach den Sternen - auch für den wohl schwer verletzten Spinazzola. "Das ist ein schwerer Verlust für uns. Wir versuchen jetzt, ganz weit zu kommen - für ihn. Er war so wichtig für diese Mannschaft", sagte Torschütze Lorenzo Insigne.

Auf dem Weg zum erst zweiten EM-Titel nach 1968 trifft Italien nun auf Spanien. Das Halbfinal-Duell mit dem dreimaligen Europameister findet am Dienstag (21 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion statt.

Wer folgt Spanien und Italien ins EM-Halbfinale?

