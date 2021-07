Italien und England am 11.07.2021 im Wembley-Stadion das Finale um den Gewinn der Titel? Italien setzte sich im Elfmeterschießen gegen Spanien durch. England gewann nach einer umstrittenen Elfmeterentscheidung mit 2:1 nach Verlängerung gegen aufopferungsvoll kämpfende Dänen. Nach den zwei spektakulären Halbfinalpartien spielenamim Wembley-Stadion das Finale um den Gewinn der EM 2021 . Wer holt den? Italien setzte sich im Elfmeterschießen gegen Spanien durch. England gewann nach einer umstrittenen Elfmeterentscheidung mit 2:1 nach Verlängerung gegen aufopferungsvoll kämpfende Dänen.

Fußball-Experten erwarten ein hitziges Finale, bei dem es für den Unparteiischen auf dem Platz darum gehen wird, Ruhe ins Spiel zu bringen.

Welcher Schiedsrichter leitet das Finale der EM 2021 zwischen Italien und England? Alle Infos zu den möglichen Schiedsrichtern.

Endspiel Italien gegen England: Welcher Schiedsrichter pfeift das EM-Finale 2021?

Pfeift Felix Brych das EM-Finale zwischen Italien und England?

Beim Halbfinal-Kracher zwischen Italien und Spanien zeigte Felix Brych seine ganze Klasse. „Großartiger Referee“, twitterte Englands Kultstar Gary Lineker. „Ich liebe es, wie die Referees bei diesem Turnier den Spielfluss ermöglichen. Sie geben nicht alle paar Sekunden für den leichtesten Kontakt einen Freistoß, wie wir es in der Premier League sehen.“ Für Brych war es das fünfte Spiel bei dieser EM. Trost für die enttäuschende WM 2018, als er nur ein Vorrundenspiel pfeifen durfte. Ob Brych nach seiner überzeugenden Leistung im Halbfinale auch das EM-Finale pfeifen darf, ist noch offen.

Schiedsrichter Felix Brych überzeugte mit seiner Leistung beim Halbfinale zwischen Italien und Spanien.

Schiedsrichter im Finale der EM - Pfeift Dirk Kuipers?

Der Schiedsrichter Dirk Kuipers ist im Gespräch für das EM-Finale 2021. Informationen der niederländischen Tageszeitung AD zufolge wird Björn Kuipers am 11. Juli das Endspiel pfeifen. Offiziell ist diese Einteilung seitens der UEFA noch nicht.

Alle Infos zur Partie Italien gegen England und dem Schiedsrichter-Gespann:

Spiel: Italien gegen England

Italien gegen England Turnier: Fußball-EM 2021

Fußball-EM 2021 Runde: Finale

Finale Termin: Sonntag, 11. Juli 2021

Sonntag, 11. Juli 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Wembley-Stadion, London

Wembley-Stadion, London Zugelassene Zuschauer: 60.000

60.000 Schiedsrichter: noch offen

noch offen Assistenten : noch offen

: noch offen Vierter Offizieller : noch offen

: noch offen Video-Assistent: noch offen

Felix Brych: Infos zum EM-Referee

Felix Brych wurde am 3. August 1975 in München geboren. Seit 1999 ist er DFB-Schiedsrichter und pfeift seit 2001 Spiele der 2. Bundesliga Liga und seit 2004 Spiele der Bundesliga. Bei der EM 2021 wurde Brych von der UEFA in der K.O.-Runde beim Achtelfinalspiel Belgien gegen Portugal, sowie im Viertelfinalspiel Ukraine gegen England und dem Halbfinale Italien gegen Spanien eingesetzt.

Infos zum EM-Schiedsrichter Björn Kuipers

Björn Kuipers wurde am 28. März 1973 in Oldenzaal (Niederlande) geboren. Am 5. März 2005 debütierte Kuipers als Schiedsrichter in der Eredivisie. und ist seit 2006 FIFA-Schiedsrichter. Seit Januar 2009 ist er einer der Elite-Schiedsrichter der UEFA. 2021 wurde Kuipers für die EM 2021 mit seinen Assistenten Sander van Roekel und Erwin Zeinstra nominiert. Er erhielt aufgrund der Schiedsrichter-Altersgrenze eine Sondergenehmigung. Bei der EM 2021 leitete Kuipers bisher die Partien Dänemark gegen Belgien, Slowakei gegen Spanien und das Viertelfinale Tschechien gegen Dänemark.