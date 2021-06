Nach dem 2:1-Sieg gegen Österreich im Achtelfinale trifft die italienische Nationalmannschaft bei der EM 2021 als nächstes auf Belgien. Gegen den amtierenden Europameister Portugal gewannen die Belgier 1:0 – mit dem Siegtreffer von Thorgan Hazard. Das Spiel Italien gegen Belgien im Viertelfinale am kommenden Wochenende wird spannend – es geht in die heiße Endphase der Europameisterschaft. Schon am 11. Juli wird das Finale ausgetragen. Welche Teams werden es ins Halbfinale oder gar ins Endspiel schaffen?

Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Viertelfinale Italien gegen Belgien in der EM 2021:

ARD oder ZDF: Wer überträgt das Spiel Italien gegen Belgien im Free-TV und Livestream ?

und ? Datum und Uhrzeit: Wann ist der Anpfiff im Viertelfinale?

im Viertelfinale? Ort: Wo, in welchem Stadion, findet das Spiel statt?

Viertelfinale EM 2021: Italien gegen Belgien – Uhzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Am Freitag, 02.07.2021, findet das EM-Viertelfinale Italien gegen Belgien statt. Um 21 Uhr ist der Anpfiff – in der Allianz Arena München. Wie bei den drei Vorrundenspielen, die im Münchner Stadion stattfanden, dürfen auch im Viertelfinale nur rund 14.000 Zuschauer in die Allianz Arena. Das entspricht einer Auslastung von 20 Prozent.

Alle Infos zur Partie im schnellen Überblick:

Teams: Italien, Belgien

Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Runde: Viertelfinale

Datum und Uhrzeit: Freitag, 02.07.2021, 21 Uhr

Spielort: Allianz Arena München

Zuschauer: 14.000 zugelassen

Am Freitag, 2. Juli, wird ein Viertelfinale der Em 2021 in der Allianz Arena München ausgetragen: Italien trifft um 21 Uhr auf Belgien.

EM 2021 Übertragung Free-TV: Wer überträgt Italien gegen Belgien?

Sowohl live im Free-TV als auch online im Livestream kann man die Partie Italien vs. Belgien am Freitag, 02.07.21, verfolgen. Im Fernsehen wird das Viertelfinale um 21 Uhr kostenlos im ZDF übertragen. Schon vorher startet der Sender aber mit der Vorberichterstattung zum Spiel der EM 2021. Partie verpasst? Im Nachgang kann die Partie auch in der ZDF-Mediathek anschauen.

Angepfiffen wird die Partie Italien gegen Belgien dann um 21 Uhr. Auf MagentaTV und auf der Webseite des ZDF kann man das Spiel auch online im Livestream schauen. [Infos folgen]

EM 2021 Übertragung Livestream: Wo kann man Italien gegen Belgien online schauen?

Das Viertelfinalspiel der Europameisterschaft Italien gegen Belgien wird nicht nur im Free-TV kostenlos übertragen. In der Mediathek des „Zweiten“ (ZDF) kann man das Spiel auch kostenlos live streamen – zuhause oder unterwegs. Ebenso bietet der Streamingsdienst MagentaTV die Partie im Livestream an. Dafür muss allerdings ein Abonnement abgeschlossen werden. Hierbei kann das Angebot 3 Monate lang gratis genutzt werden. Im Anschluss kostet MagentaTV dann 10 Euro im Monat.

Alle Infos zur Übertragung des Viertelfinales Italien gegen Belgien im TV, Stream und in der Mediathek am 02.07.2021 um 21 Uhr:

Italien – Belgien: Viertelfinale der EM 2021 auf Sky oder DAZN?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie Italien gegen Belgien findet ihr allerdings die Highlights des Spiels auf der Streamingplattform von DAZN.

Für alle DAZN-Abonnenten zusätzlich wichtig: Das Abonnement wird ab nächster Saison teurer. Alle Infos zur Preiserhöhung auf DAZN bekommt ihr hier:

