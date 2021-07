England gegen Ukraine – am Samstag, 3. Juli, stehen die beiden Mannschaften im EM-Viertelfinale .

– am Samstag, 3. Juli, stehen die beiden Mannschaften im . Mit welcher Aufstellung geht die Ukraine ins Rennen, und mit welcher England ?

geht die ins Rennen, und mit welcher ? Wann spielen die Mannschaften und wo kann man das Spiel anschauen?



Deutsche Nationalmannschaft in einem großen Turnier zu besiegen. Nach 55 Jahren haben die Engländer den Fluch gebrochen und es geschafft, diein einem großen Turnier zu besiegen. Die Deutschen sind raus , England steht im Viertelfinale. Und zwar am Samstag gegen die Ukraine. Für die Ukrainer wiederum ist es laut UEFA die erste Teilnahme an einem Viertelfinale einer EM.

England kassierte im Spiel gegen Deutschland im vierten Spiel in Folge kein Gegentor. Raheem Sterling erzielte sein drittes Tor des Turniers und auch Kapitän Harry Kane gelang gegen die Deutschen endlich ein Treffer bei der UEFA EURO 2020.

Halbfinale, und zwar im Londoner Wembley-Stadion. Gegner ist dann entweder Tschechien oder Dänemark. Für die Sieger des Spiels Ukraine gegen England geht es am 7. Juli ins, und zwar im Londoner Wembley-Stadion. Gegner ist dann entweder Tschechien oder Dänemark. Das Spiel Tschechien gegen Dänemark findet vor der Partie Ukraine gegen England statt, am Samstag, 3. Juli, um 18 Uhr.

Beide Teams, England und die Ukraine, fiebern dem Spiel entgegen - so wie auch die Fans. Wen also schicken die Trainer Andriy Shevchenko und Gareth Southgate mit ihren Aufstellungen ins Rennen, wenn am 3. Juli um 21 Uhr der Anpfiff in Rom ertönt?

Aufstellung und Formation: So könnten die Ukraine und England spielen

Welche Spieler spielen? Wie ist die Aufstellung und wem droht eine Sperre? Geht man nach dem Vorbericht der UEFA , könnte die Startaufstellung wie folgt aussehen:

Mögliche Aufstellung der Ukraine:

Die Ukrainer starten voraussichtlich in einer 5-3-2 Formation.

Tor : Bushchan

: Bushchan Abwehr : Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko

: Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko Mittelfeld: Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko

Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko Sturm : Yarmolenko, Yaremchuk

: Yarmolenko, Yaremchuk Bei der nächsten gelben Karte gesperrt sind: Dovbyk, Shaparenko, Sydorchuk, Yarmolenko

Die ukrainische Nationalmannschaft hat den Spitznamen „Schowto-blakytni“ – auf Deutsch bedeutet das die Gelb-Blauen. Der Trainer der Gelb-Blauen, Andriy Shevchenko, sagte im Vorbericht der UEFA: „England ist ein großartiges Team, sie haben viele Leute auf der Bank, einen herausragenden Trainerstab und wir wissen genau, wie schwer dieses Spiel wird. Es ist sehr schwer, gegen sie zu treffen, aber wir sollten keine Angst vor ihrer Stärke haben.“

Mögliche Aufstellung England:

Die englische Nationalmannschaft, die man auch die „Three Lions“ nennt, startet in einer 4-2-3-1 Formation.

Tor: Pickford

Pickford Abwehr : Walker, Stones, Maguire, Shaw

: Walker, Stones, Maguire, Shaw Defensives Mittelfeld : Henderson, Phillips

: Henderson, Phillips Offensives Mittelfeld : Saka, Mount, Sterling

: Saka, Mount, Sterling Sturm : Kane

: Kane Bei der nächsten gelben Karte gesperrt sind: Foden, Maguire, Phillips, Rice

Man nennt die Engländer Three Lions, weil auf deren Trikot drei Löwen auf der Brust prangen. Die sind dem Wappen Englands entnommen. Daher auch der Name des bekannten Songs „Three Lions“ mit der Textpassage „Football’s coming home“.

EM 2021 Viertelfinale – Ukraine gegen England: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

England gegen Ukraine steigt am 03.07.2021 um 21 Uhr. Die beiden Mannschaften begegnen sich im Olympiastadion in Rom. Dort hätten zu normalen Zeiten, wenn keine Corona-Pandemie ist, 68.000 Zuschauer Platz. Wegen Corona ist das Stadion am Samstag aber nur zu rund 25 Prozent ausgelastet: 16.000 Fans dürfen zuschauen. Das EM-ViertelfinalesteigtDie beiden Mannschaften begegnen sich im Olympiastadion in Rom. Dort hätten zu normalen Zeiten, wenn keine Corona-Pandemie ist, 68.000 Zuschauer Platz. Wegen Corona ist das Stadion am Samstag aber nur zu rund 25 Prozent ausgelastet:dürfen zuschauen. Die Tickets englischer Fans hat die UEFA für das Spiel gesperrt . Das Spiel wird live im Free-TV übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Ukraine, England

: Ukraine, England Wettbewerb : Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) Runde : Viertelfinale

: Viertelfinale Datum und Uhrzeit : Samstag, 03.07.2021, 21 Uhr

: Samstag, 03.07.2021, 21 Uhr Spielort : Olympiastadion Rom

: Olympiastadion Rom Zugelassene Zuschauer : 16.000

: 16.000 Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD. Kostenpflichtig kann man das Spiel über MagentaTV der Telekom sehen.

Ukraine gegen England: Wer gewinnt das EM-Viertelfinale?

Nur ein einziges Spiel von sieben Spielen hat die Ukraine gegen England gewonnen. Die anderen Spiele endeten zwei Mal unentschieden und vier Mal mit einer Niederlage. In einer Europameisterschaft sind sich die beiden Mannschaften bislang nur einmal begegnet – die Ukraine verlor damals. Laut der UEFA endeten die letzten Partien der beiden Teams gegeneinander unentschieden: 1:1 in London und 0:0 in Kiew im Rahmen der Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2014.

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: