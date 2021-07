Schweiz gegen Spanien : Am Freitag steigt das lange erwartete EM-Viertelfinale .

: Am Freitag steigt das lange erwartete . Wie sehen die möglichen Aufstellungen der Schweiz und von Spanien aus?

der Schweiz und von Spanien aus? Gibt es Verletzte oder gesperrte Spieler?

Und: Wer ersetzt bei der Schweiz den im Viertelfinale gesperrten Granit Xhaka?

Am Freitag ist es soweit: Das EM-Viertelfinale der Schweiz gegen Spanien steht an. Beide Mannschaften boten in ihren Achtelfinalpartien ein Spektakel. Die Schweiz warf den großen Favoriten Frankreich nach Elfmeterschießen aus dem Turnier. Spanien sicherte sich durch einen 5:3-Erfolg nach Verlängerung gegen Kroatien das Ticket für das Viertelfinale. Auffällig: Die Defensivreihen sowohl der Schweizer als auch der Spanier zeigten sich fehleranfällig.

Wen also schicken die Trainer Vladimir Petković und Luis Enrique ins Rennen? Wie sehen die Aufstellungen der Partie Schweiz gegen Spanien aus, wenn um 18 Uhr der Anpfiff ertönt? Hier eine erste Idee, mit welchen Formationen, die Teams ins Spiel gehen könnten.

Aufstellung und Formation: So könnten die Schweiz und Spanien spielen

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? Wem droht eine Sperre? Wie UEFA berichtet, könnten die Startaufstellungen wie folgt aussehen:

Mögliche Aufstellung Schweiz

Tor : Sommer

: Sommer Abwehr : Elvedi, Akanji, Rodríguez

: Elvedi, Akanji, Rodríguez Mittelfeld : Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber - Shaqiri

: Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber - Shaqiri Sturm : Seferović

: Seferović Gesperrt : Xhaka

: Xhaka Bei der nächsten Gelben Karte gesperrt: Akanji, Elvedi, Embolo, Gavranović, Mbabu, Rodríguez, Schär

Mögliche Aufstellung Spanien

Tor : Unai Simón

: Unai Simón Abwehr : Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba

: Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba Mittelfeld : Koke, Busquets, Pedri - Sarabia

: Koke, Busquets, Pedri - Sarabia Sturm : Morata, Ferran Torres

: Morata, Ferran Torres Gesperrt : keiner

: keiner Bei der nächsten Gelben Karte gesperrt: Jordi Alba, Busquets, Pau Torres, Rodri

EM 2021 Viertelfinale – Schweiz gegen Spanien: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung, Zuschauer

Das EM-Viertelfinale Schweiz gegen Spanien findet am Freitag, den 02.07.2021 um 18 Uhr statt. Beim Spiel in der Gazprom-Arena in St. Petersburg werden bis zu 30.050 Zuschauer zugelassen. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick: