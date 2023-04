Kurz nicht aufgepasst und schon kracht es. So banal das klingen mag, gehört es doch zum Alltag. Auch im Bereich der Polizei Ulm und den angrenzenden Revieren kommt es beinahe täglich zu schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfällen. Manchmal sind Alkohol und Drogen im Spiel, ein anderes Mal überschätzten junge Fahrer sich und die Leistung ihrer PS-starken Autos. In jedem Fall aber ist so ein Unfall schwer zu verarbeiten für Betroffene und Angehörige.

Unfall auf der B311: Auto fährt frontal gegen Sattelzug

Auf der B311 ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei krachte kurz nach dem Ortseingang Deppenhausen ein Auto frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug . Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Vollsperrung auf B27 – Lkw brennt bei Bisingen komplett aus

Ein LKW auf der B27 brannte am frühen Montagmorgen (24.04.2023) völlig aus . Die Bundesstraße 27 bei Bisingen war teilweise komplett gesperrt. In Richtung Tübingen hält die Sperrung bis in den Vormittag an.

Hubschrauber bei Unfall auf B28 – Dreijähriges Kind schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Sonntag, den 23.04.2023, bei Blaubeuren mit seinem VW von der Straße abgekommen und gegen einen Felsen geprallt. Ein Kind wurde bei dem Unfall auf der Bundesstraße 28 schwer verletzt

Auto kracht bei Frankenhardt gegen Baum – Fahrer stirbt

Radfahrer bei Unfall in Reutlingen schwer verletzt

Eine 36-jährige Autofahrerin übersah beim Ausparken das Liegerad eines 64-Jährigen . Der Mann musste schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden.

Frontalcrash mit Lkw auf B28 – 21-Jähriger schwer verletzt

Am Freitagvormittag, den 21.04.2023, hat sich auf der Bundesstraße 28 bei Blaustein-Herrlingen ein tragisches Unglück ereignet. Bei dem schweren Frontal-Crash zwischen einem Lkw und einem Auto wurde ein junger Autofahrer schwer verletzt . Es kam zu einem großen Rettungseinsatz und eine stundenlange Vollsperrung war nötig.

Raser flüchtet vor Polizei: Verfolgungsjagd durch Ulm endet mit Unfall

Todescrash mit Sprinter: Junge Mutter stirbt, dreijähriger Sohn schwer verletzt

Bei Gerlingen im Kreis Ludwigsburg ist es am Montag, den 17.04.2023, zu einem tödliche Unfall gekommen: Die Verletzungen waren so schwer, dass die 29-Jährige nicht überlebte. Die Frau und ihr Kind waren nach dem Crash mit einem Sprinter im Unfallwagen eingeklemmt.

Crash mit Luxus-Sportwagen auf A8: Porsche, Ferrari & Co. beschädigt

Insgesamt fünf Autos sind bei einer Karambolage auf der Autobahn 8 bei Merklingen beschädigt worden. Bei dem Unfall am Samstag, den 15.04.2023, waren die folgenden Super-Sportwagen beteiligt:

Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt und es entstand Stau. Der Sachschaden von mehr als 70.000 Euro blieb vergleichsweise gering.

Unfall auf B28 bei Gerhausen: Mehrere Verletzte – darunter drei Kinder

Am Samstagabend, den 15.04.2023, kam es kurz vor 18 Uhr zu einem Unfall mit mehreren Verletzten auf der Bundesstraße 28 bei Blaubeuren-Gerhausen . Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort, da insgesamt sechs Menschen verletzt wurden – darunter drei Kinder.

Stau nach zweitem Crash auf A8 bei Hohenstadt und Lkw-Unfall bei Ulm

Am Freitag, den 14.04.2023, hat es nach dem Lkw-Unfall auf der Autobahn 8 in Richtung München bei Hohenstadt gleich nochmal gekracht . Lange Staus von letztlich mehr als 12 Kilometern Länge waren die Folge. Auch bei Ulm hat es einen weiteren Lkw-Unfall gegeben, der vorübergehend für Stau sorgte.

Geisterfahrer wird bei Unfall auf B10 im Auto eingeklemmt

Am Donnerstag (13.04.2023) verursachte ein Geisterfahrer auf der B10 bei Eislingen einen schweren Unfall . Der Mann hatte die Ausfahrt der Bundesstraße mit der Auffahrt verwechselt.

Tödlicher Unfall bei Neu-Ulm: Maserati rast in Corsa

Tödlicher Frontalcrash bei Laichingen

Raser-Unfall in Ulm – mit Tempo 100 in den Blaubeurer Ring

