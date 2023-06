Am Morgen danach erinnern nur noch ein umgefahrenes Verkehrszeichen und gelbe Markierungen an den Einsatz, der sich am Donnerstagabend (8. Juni 2023) mitten in Neu-Ulm/Offenhausen abgespielt hat. Gegen 22.30 Uhr brausen plötzlich mehrere Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene über die Augsburger S...