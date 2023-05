Wie die Polizei mitteilt, kam der Autofahrer nach 22 Uhr auf Höhe Weinried - aus noch ungeklärter Ursache - nach links von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Hier stieß das Auto frontal gegen einen Baum. Der 41-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Fahrzeug befreien, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden, der Sachschaden wird bislang auf rund 33.000 Euro geschätzt.

Die Verbindungsstraße zwischen Weinried und Oberschönegg wurde für den Polizei- und Feuerwehreinsatz gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.