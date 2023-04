Maserati rast in Corsa – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Wieder ein tödlicher Unfall auf der B28 bei Neu-Ulm: Ein 49-Jähriger ist am Mittwochabend mit seinem Boliden in das Auto einer 69-Jährigen gerast. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt